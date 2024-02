Meche Barragán: “He sido la arquitecta de mi vida y la protagonista principal"

Por más de 20 años fue una de las locutoras más reconocidas en Quito. María Mercedes Barragán, mejor conocida como Meche, siempre quiso viajar por el mundo. Un día cristalizó su sueño, llevando consigo a sus hijos, a sus perros y a sus gatos. Fijó su residencia en Barcelona y tras prepararse en coaching y mentoring, creó su pódcast Sincera mente, que ha ganado adeptos de todas partes del mundo. Desde España, la comunicadora respondió un sencillo cuestionario de EXPRESIONES.

¿Qué manías tiene?

Mantengo pocas manías en realidad. Con el paso del tiempo he ido auto gobernándome y balanceando mi vida pero la manía que mantengo es el orden y la limpieza. Me gustan las cosas muy correctas y en su lugar.

¿Qué sonido disfruta escuchar?

El sonido del mar me completa. Me protege , me calma, me sana, me lleva a mis adentros, me salva.

¿Y cuál no soporta?

Cualquier sonido fuerte que me agarre desprevenida. No aguanto el sonido de los pitos o de las motos.

¿Qué le dice España?

Es la vida que he diseñado para mí. He sido la arquitecta de mi vida y la protagonista principal de mi película. Soy día a día testigo de mi felicidad y mi aprendizaje. Mi vida en España es fantástica porque si bien mi base está en Barcelona, soy una nómada digital que viaja por el mundo con su trabajo bajo el brazo. Mi vida está aquí y también en cada país nuevo que conozco. A día de hoy el mundo es mi casa.

¿Tras vivir 8 años en Barcelona, ha experimentado como migrante lo que es la xenofobia?

Solo una vez experimenté un comentario racista que vino de una persona local, a lo que yo respondí: '¡Viaja más! De hecho, hay un mundo fuera de tu barrio ¿sabes? Viaja amor'.

¿Qué distingue a su pódcast de otros?

Creo que cada pódcast tiene lo suyo. El mío se caracteriza por la sinceridad y la forma directa y sin pudor en la que hablo.

¿Cómo ve el boom de los pódcasts en gran parte del mundo?

Fantástico. Increíble que podamos comunicar y aportar a través de este canal.

¿Cómo mantiene su mente sana?

Gestiono mis emociones como primera cosa. El autogobierno es básico en mi vida. Yo me educo, me premio, me permito y me controlo. Otro imprescindible es la disciplina y el deporte. Y por último, estar en contacto con el mar.

¿Y el cuerpo?

Entreno a diario, que es lo importante. Unos días voy al gimnasio a hacer fuerza e intervalos de alta intensidad, otros días voy a aguas abiertas y otros días corro. El deporte es innegociable.

¿Qué la puede desajustar?

Cuando le doy rienda suelta a mis pensamientos intrusivos sobre el fin de la vida.

¿Qué extraña en esta etapa de su vida?

Siempre extraño a mi familia. Para mí son mi mundo y los extraño cada día, por eso intento ir a Ecuador muy seguido y por suerte puedo hacerlo. Extraño más que a nadie a mi abuela, que ya vuela alto.

¿La última vez que metió la pata?

Mi vida es un constante aprendizaje y eso implica meter la pata seguido. Ya no me flagelo por ello.

¿Qué causas consideras justas?

Mi causa siempre ha sido la causa del bienestar animal. Hay muchas causas justas pero yo he elegido defender a quienes no tienen voz.

¿Qué convierte a un coach en un buen coach?

Sobre todo la escucha, la empatía, la formación. Un buen coach o entrenador mental debe tener responsabilidad y coherencia. Un buen coach debe estar motivado, amar su trabajo y llevar a su alumno a sus objetivos mediante retos, conversaciones de alto valor y sobre todo ayudar al alumno a identificar sus fortalezas y áreas de mejora. En mi caso, guiar también a la persona hacia su versión de adulto sano.

¿En que actividades no eres nada buena?

Con los números, sin duda alguna.

¿En qué lugar le gustaría perderse un fin de semana?

Me encanta perderme por ahí. Amo ir a los pueblitos de mar y quedarme allí. Dolce far niente…

¿Con quién viajaría a la luna si se diera la oportunidad.

La luna me encanta para verla desde aquí.

¿Si fuera una fritada, quién sería su mote?

Soy vegetariana así que mi fritada debería ser de tofu (risas). Bueno, hablando en serio, debería ser un viajero como yo. Alguien que ame la vida y esté comprometido en aprender.

¿Amor libre y errante o amor monógamo?

Creo en el amor y respeto las decisiones de cada uno. Nadie tiene la verdad bajo el brazo y nada está escrito en piedra.

¿Con quién se tomaría su bebida favorita y escuchando su música predilecta?

Con mi familia y con un par de personas que tengo en mi memoria y mi corazón a quienes me gustaría volver a ver a la cara. Los nombres me los guardo, porque si no arde Troya.

¿La última vez que lloró, por qué fue?

Ayer con La sociedad de la nieve. Lloro siempre, soy de lágrima fácil.

¿Su frase de lucha?

‘Rise and rise again, like the fénix from the ashes, until lambs become lions’. (Levántate y resucita, como el fénix de las cenizas, hasta que los corderos se conviertan en leones).

¿Fortalezas que destacar?

Me considero una persona que se adapta a todo. Soy muy determinada, logro mis objetivos, estoy abierta a aprender siempre, soy cariñosa, generosa y enfocada. Creo que a día de hoy tengo una estabilidad fantástica.

¿Debilidades por superar?

Ser menos ‘workaholic’ y no ser tan exigente conmigo.

EN POCAS PALABRAS

Amores: El mar, mis hijos, mi sobrina, mis padres, mi abuela y alguien más por ahí que habita en mi corazón.

Sabores: El café y el mar.

Olores: El de mi país.

Manías: El orden.

Fobias: A las mariposas.

Temores: A perder a mis seres queridos y dejar de soñar.

Canciones: Forever Young, de Alphaville, Saturno de Pablo Alborán, todas las de Sabina y una por ahí de Melendi que prefiero no decir el título.

Libros: De momento, te puedo decir que tengo toda mi energía en la publicación de mi libro en marzo. Ahora, mi libro es el que más me gusta.

Películas: Chasing Mavericks, Cinema Paradiso y Azul profundo.

Series: Las de crímenes, cárceles y policías.