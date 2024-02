Gabriela Jurado Calvo: "En la vecindad del Chavo, yo sería la Chilindrina"

La música y los deportes están intrínsecos en la vida de María Gabriela Jurado Calvo, una de las comunicadoras más activas del periodismo en los últimos años. De ser conocida como la hija de Ñañón Jurado, nieta de la Guga Ayala o la dupla de Carlos Vera en Del día a la noche, a punta de constancia, esfuerzo y sapiencia ha logrado labrarse en el camino su propio nombre. EXPRESIONES la aborda para saber más de ella.

¿Por qué a usted la conocen como La mujer azul?

(Risas) Mi padre era emelecista. Pudo haber sido una influencia, pero no soy de ese equipo. Quienes me crean, bien y, quienes no, pues, ya no puedo hacer nada (sonríe). No me identifico con el color azul.

Pero sé que a usted la vistieron de azul al momento de nacer.

(Risas) Es verdad. Mi mamá (María Fernanda Calvo) se hizo dos ecos y nunca pudieron ver mi sexo. Pensaban que sería varón y me iban a llamar Renato, hasta ahora reclamo por qué no me pusieron Renata en vez de Gabriela.

¿Qué recuerda de su papá, el cerebro del grupo Clip, una banda emblemática de los años 80?

Lo recuerdo como una padre presente. Me apoyó siempre, desde el día uno. Estudié un año Leyes, luego le dije que lo mío era el periodismo y él estuvo ahí. Recuerdo que me decía, ‘haz lo que te haga feliz’. Mi papá era un todólogo, compositor, cantante, músico, dibujante, arquitecto y periodista deportivo.

La conexión con él era tan estrecha que usted lo llamaba ‘mi gemelito’.

Sí, mi gemelito. A mí me decían que solo me faltaba la barba y el bigote para ser igualita a él. Y no solo en el físico sino en gustos y en la forma de ser.

Por eso la conocen también como Ñiña ñiña.

(Risas) Así me dicen de chiquita, principalmente las amigas de mi mamá.

¿Es verdad que jugaba pelota de chiquita?

En la casa de mi abuela Guga, en la calle Alejo Lascano, y también en la Kennedy. Siempre buscábamos el patio con mis hermanos Julio César y Ricardo. Armábamos nuestra cancha y mi posición era de delantera.

Hablando de la legendaria Guga, ¿qué atesora de ella?

No fue mi abuela del fin de semana. Yo la veía todos los días, hasta la iba a visitar con el uniforme del colegio. Recuerdo que hacíamos el crucigrama, veíamos Caso Cerrado. Lo que más atesoro de ella son sus consejos, su amor, doy gracias a Dios por esos 17 años que la tuve.

¿El mejor consejo que recibió de ella?

Que nunca deje de ser yo, bajo cualquier circunstancia de la vida mantener mi esencia.

Y en el cuento de la vida, ¿usted es la bruja o la princesa?

Me hubiese gustado tener el don de mi abuela, pero no soy bruja. Sin embargo, soy muy receptiva con las energías, distingo las buenas de las pesadas.

También tiene habilidad para los negocios. Sé que de niña vendía alfajores y negritos.

Que se enteren las monjitas de La Asunción (risas). Mi mami hace dulces hace más de 20 años, felizmente mis profesores nunca se enteraron.

Volviendo a las energías, ¿cómo recepta las de Carlos Vera?

Es un regalo que, primero me lo dio Dios y tuvo mucho que ver mi abuela. Trabajar con él en un momento tan difícil como fue perder a mi papá resultó increíble. No solo que crezco como profesional a su lado, sino que también lo siento como un padre. Hemos logrado compaginar en el lado profesional, pero además hay un cariño y un respeto mutuo.

¿Cómo sobrelleva los cortocircuitos de Carlos en la radio?

Cuando siento que está muy cargado, prefiero guardar silencio, espero que todo se arregle y se retome el orden y de ahí hablo con él, o sino también le saco una sonrisa o le cuento algo chistoso.

¿Cuál es su apreciación sobre las mujeres en el periodismo deportivo en los últimos años?

Hemos ganado terreno con mucha preparación, porque entendemos que las mujeres tenemos un poco más de exigencia. Los varones tienen esa preparación natural, familiarizada con el fútbol. Yo me preparo a diario.

¿Y usted cómo se ve, siendo autocrítica?

Aprendí a ser responsable en cosas que nunca pensé, asumiendo roles que no imaginé tanto en casa como en el trabajo, estableciendo prioridades.

¿Qué piensa del conflicto que permanece entre la directiva de Barcelona y el ministro del Deporte, Andrés Guschmer?

Tengo mi opinión y mi criterio, pero por mi profesión y ocupación, decido no tomar partido. A quienes lo hacen, los respeto. Prefiero regirme a entrevistas, investigación, análisis y sacar mis conclusiones.

¿Qué le diría a Andrés Guschmer si lo viera en este momento?

Felicitaciones por hacer un buen trabajo y hacer cumplir un reglamento a todos por igual.

Usted tiene pinta para modelo, ¿nunca le propusieron ser Miss Ecuador o concursar como su abuela o su tía Bernarda?

Hubo propuestas. Fíjate que mi madre fue modelo de Manuel Wolf y luego trabajó para Chantal Fontaine y preparó a algunas misses. Pero a mí nunca me llamó la atención ese mundo, contrario a mi hermana María Fernanda. Lo mío siempre fue el deporte.

¿No se iría de este mundo sin...?

Sin haber conocido gran parte del mundo y sin haber vencido mis miedos para vivir a plenitud.

¿Qué personaje sería en la vecindad del Chavo?

La Chilindrina.

¿Cómo debe ser su pareja ideal?

Primero que se ame a sí mismo, nadie da lo que no tiene. Luego que sea muy profesional, preparado, con objetivos y que comparta conmigo la música, los viajes, el deporte, el fútbol y no necesariamente tiene que ser italiano (risas).

¿Quién quisiera que cante en su matrimonio Karol G o Laura Pausini?

Pregunta difícil, pero para mi matrimonio escogería a Laura Pausini.

DEBE SABER QUE...

*Ama todo lo que tenga que ver con Italia.

*Su bisabuelo fue veterano de la Segunda Guerra Mundial.

*Su tía es Bernarda Calvo, recordada modelo y presentadora de televisión.

*Se enamoró de la comunicación cuando pisó la cabina de una radio donde laboraba su padre con el programa Fortín Azul.

*No vive sin la música, la acompaña hasta en el baño o cuando va al gimnasio.

*Siente miedo a los espacios cerrados y a los temblores, contrario a su tía Bernanda, que los disfruta.

*Tiene habilidad para las premoniciones, pero prefiere bloquearse.

*De niña tuvo dos amigos imaginarios: Chichí y Guandidín, con quienes jugaba hasta en la playa.

