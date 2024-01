Frank Farian muere a los 82 años por causas naturales

El reconocido productor alemán Frank Farian, conocido por ser el cerebro detrás del éxito de Boney M en la década de los 70 y estar vinculado al escándalo de Milli Vanilli en la década del 80 falleció a los 82 años en su residencia de Miami, según informó la agencia Allendorf Media.

Con una impresionante carrera que abarcó más de cinco décadas, Farian dejó un legado musical con más de 800 millones de discos vendidos.

Nacido como Franz Reuther el 18 de junio de 1941, comenzó su carrera musical fundando la banda de rock Frankie Farian & die Schatten en 1961.

Farian alcanzó el éxito en solitario en los años 70 con su primer número uno, Rocky. Sin embargo, su período de mayor renombre inició en la mitad de la década con la creación de Boney M, el grupo de música disco que vendió más de 150 millones de discos y logró éxitos como Rasputin, Rivers of Babylon, Daddy Cool y Ma Baker.

A finales de la década de 1980, Frank Farian cosechó otro éxito como productor con el dúo Milli Vanilli, responsable de hits como Girl you know it’s true y I’m gonna miss you. No obstante, el escándalo estalló cuando se reveló que los integrantes, Rob Pilatus y Fab Morvan, no eran los verdaderos cantantes, sino que se limitaban a hacer playback y bailar.

La cinta Girl you know it’s true, estrenada en diciembre pasado, expuso el escándalo de Milli Vanilli, con el actor Matthias Schweighöfer dando vida a Farian.

A lo largo de su carrera, colaboró con diversos artistas, entre ellos Stevie Wonder, Meat Loaf, Terence Trent d’Arby, La Bouche, No Mercy y Far Corporation.

