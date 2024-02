Santiago Castro: "Por respeto a Ecuavisa, no hablaré más de mi renuncia"

La noche del 31 de enero, en su programa Calientitos, Santiago Castro, anunció sorpresivamente que dejaba Los hackers de la farándula (Ecuavisa).

Señaló que el principal motivo es porque no aceptó que le rebajaran su sueldo. Añadió que si el resto de sus compañeros "acepta o no esa propuesta, es problema de cada uno", pero él no está de acuerdo. "Me dijeron que reconsiderara mi decisión y que espere 15 días. Algo que no quise".

Al ser consultado por Expresiones, evitó ahondar más en el tema, expresando: "Prefiero no añadir más de lo que dije por respeto al canal, a la marca Ecuavisa, una empresa maravillosa".

En lo que sí se explayó fue confirmando la nueva temporada de su programa Calientitos. "La esencia se mantiene y sin censura. Arrancamos el 15 de febrero y al elenco ingresaría una persona más".

Enfatizó que ya lleva ocho años con su magacín y no deja de estar en televisión abierta. Su e espacio digital sigue retransmitiéndose por Canal Uno, tanto en Guayaquil como en Quito. En este receso, se tomará unas vacaciones en España.

Por su parte, Pedro Peñafiel, productor de Los hackers de la farándula, se limitó a decir que le desea lo mejor a Castro por ser un excelente profesional. "Espero que muy pronto podamos volver a trabajar con él, en algún otro proyecto en Ecuavisa".

Acerca de que si la reducción de su salario fue el motivo real de su salida, comentó que este 1 de febrero se enviará un comunicado a los diversos medios para explicar lo sucedido.

