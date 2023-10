Gaby Recalde: "Soy feliz de estar en la cocina de los demás"

Gabriela Recalde tiene claro su camino y quiere que los demás también se adentren en el mismo: la pasión por el mundo gastronómico.

Desde entradas, carnes, acompañamientos, ensaladas y más, son algunas de las recetas que se aprecian en sus e-books, y que sin duda, tentan a todo paladar.

Ya son tres años que viene creando una comunidad de foodies, a quienes les comparte su conocimiento y derriba miedos al momento de poner las manos sobre la masa.Sin embargo, los libros no son su único emprendimiento. También dicta cursos, trabaja con marcas gastronómicas, y vende productos elaborados de manera casera.

Con 31 mil seguidores en Instagram, y alumnos no solo en Ecuador sino en otros países, reconoce que el camino no fue fácil hasta posicionarse. Es así que desde la calidez de su hogar nos va contando cómo se fueron “cocinando” sus proyectos.

EL MATCH ENTRE NEGOCIOS Y COCINA

“Gaby me quedó rico el espagueti al pesto”, “Segundo intento y ya me salió el huevo poché”, “Acaba de llegar tu pan de banano a la casa”, “¡Que delicia, no importa la dieta!”, son algunos de los mensajes motivadores y divertidos que le manda su comunidad al Instagram que lleva su mismo nombre.

Ella es una apasionada en lo que hace; de ahí la calidad de todas las recetas que comparte.

Sobre aquel interés por cocinar dice que viene relacionado a sus experiencias familiares. ”Desde pequeña me ha gustado la cocina. Lo tengo en el ADN. Con mi abuela empecé haciendo dulces para los almuerzos familiares de los fines de semana y recuerdo también que anotaba recetas de los programas de televisión”, cuenta.

Una vez terminada la secundaria, tomó ticket de avión rumbo a Chile, donde estudió Ingeniería Comercial con máster en Marketing.

“Allá tuve que aprender a cocinar comida de sal. entonces mi abuelita me regaló una copia de su cuaderno de recetas. Lo cuidé como oro y hoy todavía lo tengo conmigo”, recuerda.

Con el tiempo, formó un nuevo hogar. Y entre sus roles de esposa y madre, de a poco comenzó a emprender. Era el 2014, y el hecho de ser extranjera no la detuvo. Se animó a conquistar el paladar chileno cocinando todo desde su casa.

TODO PARA FOODIES

“La cocina realmente me inspira. Es parte de un proceso de mindfulness. Yo cuando necesito concentrarme o desconectarme me meto a la cocina”.

Los beneficios del mindfulness (técnica para meditar), los conoció cuando volvió a Ecuador tras vivir en Chile.

“Venía con mucha incertidumbre, así que busqué ayuda con una psicóloga”. menciona. Ahí empezó un cambio consigo misma. Y eso ayudó a que parte de su contenido en redes sociales sea para compartir sobre la importancia de la salud mental.

“El principal cambio fue que prendí a hacer pausas y a escucharme. Si antes decía sí para todo, por ejemplo, me hacían un pedido de un momento para otro y aceptaba aun sabiendo que iba a sacrificar tiempo y espacio con mi familia, hoy he aprendido a poner reglas, a gestionar tiempo para mí...Eso es importante como emprendedora. Los límites los pones tú misma”, concluye.

Es ahí cuando hicieron match lo que había estudiado -negocios- junto con su pasión por la cocina. “Apliqué todo mi conocimiento en costos, en la promoción de la marca, y en tener claro lo que quería comunicar”. menciona.

Duró tres años, hasta que en 2018, decidió junto a su familia mudarse a Guayaquil. La adaptación de los suyos a la vida en Ecuador, y los nuevos trabajos hicieron que pause el emprendimiento por un buen tiempo. Y no fue hasta pandemia cuando el solo hecho de postear las recetas que iba haciendo en el confinamiento hizo que conecte otra vez con su esencia emprendedora.

EN EL MINDFULNESS

