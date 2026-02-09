Escenas, el nuevo capítulo musical de Sin Bandera

La agrupación festeja 25 años de trayectoria con un álbum construido a partir de relatos de lo cotidiano

Las diez canciones que integran el álbum abordan distintos vínculos y experiencias de vida, sin un orden cronológico.

“Nadie merece un mundo a la mitad, tal vez sea lo más justo dejarla en libertad. Qué culpa tiene ella, la que me ha dado todo, de que yo no te olvide, de que no encuentre el modo. Qué culpa tiene ella, de que no halle la forma de no soñar contigo, de no sentirme solo”.

Con esa letra arranca Qué culpa tiene ella, el sencillo con el que Sin Bandera presenta Escenas, su nuevo álbum, publicado a fines de la semana pasada y concebido como una celebración por sus veinticinco años de trayectoria. La canción funciona como una puerta de entrada a un disco atravesado por relatos íntimos y escenas de la vida cotidiana, fiel al tono narrativo que ha acompañado al dúo desde sus inicios.

Brenda: “Quiero resaltar la memoria e identidad de mi país” Leer más

Sin Bandera se formó en el año 2000 en Ciudad de México, cuando Leonel García y Noel Schajris coincidieron en un momento de transición personal y profesional. García buscaba abrirse camino como solista, mientras que Schajris ya contaba con experiencia previa en la industria musical.

De ese encuentro surgió un proyecto que, desde su primer álbum homónimo, publicado en 2001, estableció una conexión inmediata con el público a través de canciones como Entra en mi vida, Kilómetros y Sirena.

A lo largo de la primera mitad de los años 2000, el dúo consolidó su presencia en la escena latinoamericana con discos como De viaje, Mañana y Pasado, además de una intensa agenda de conciertos en distintos países.

En 2007, Sin Bandera anunció una separación que marcó el cierre de una etapa. Durante ese período, ambos músicos desarrollaron carreras solistas, publicaron material propio y exploraron otros lenguajes y formatos. Sin embargo, el proyecto compartido nunca quedó del todo atrás.

Al referirse a esa pausa y al posterior reencuentro, García y Schajris han señalado que la distancia respondió a una necesidad de crecimiento individual. “En un momento decidimos tener cursos distintos como una necesidad de aprendizaje y crecimiento y decidimos regresar cuando otra vez teníamos algo que decir juntos. Nuestro río nunca se secó, nunca dejó de existir, y luego todo llega al mar, y ese mar es Sin Bandera”, explicaron durante la presentación de Escenas.

El regreso oficial del dúo dio paso a una nueva etapa marcada por giras, discos en vivo y material inédito. Desde entonces, Sin Bandera retomó el trabajo conjunto con una perspectiva distinta, atravesada por la experiencia acumulada y por los cambios personales que ambos vivieron a lo largo de los años.

Escenas se inscribe en ese recorrido y propone un acercamiento particular al proceso creativo, en el que las canciones funcionan como fragmentos de vida puestos en música, sin desligarse de la historia que sostiene al dúo desde hace un cuarto de siglo.

Narrar la vida misma

Según cuenta Leonel García, el disco nació con una idea concreta desde su concepción. “La idea de Escenas era justo retratar momentos de la vida de un ser humano promedio; desde la primera vez que te rompen el corazón, hasta el día que nace tu hijo, o lo que le quieres cantar a tus amigos por lo que te han dado”.

‘Para mis papás’: la carta íntima de Olga Lucía Vives sobre crecer Leer más

Esa noción de escenas vitales se tradujo también en la forma de grabación. “En la parte musical pensamos en una banda en vivo que tocara de manera muy orgánica. Es la primera vez que hacemos un disco así, y la mejor toma ganó. Eso le da un espíritu de realidad al disco. Se grabó en Nashville en este formato”, detalló.

El proceso de composición se extendió durante aproximadamente dos años y estuvo marcado por una carga emocional intensa. Noel Schajris describe ese recorrido como una sucesión de imágenes y sensaciones. “Son escenas de la vida, como que fuera una película. Empezamos a componer y terminábamos llorando después de cada sesión. Cada composición nos generaba una emoción muy fuerte. Es un disco cargado de esa emotividad”, señala.

Las diez canciones que integran el álbum abordan distintos vínculos y experiencias, sin un orden cronológico, pero unidas por una misma intención narrativa.

Sin Bandera se formó en el año 2000 en Ciudad de México, cuando Leonel García y Noel Schajris coincidieron Cortesía

En el corazón del público

Durante la rueda de prensa de presentación, el vínculo con el público apareció como uno de los ejes centrales del encuentro. Sin Bandera destacó la relación sostenida a lo largo del tiempo con quienes los han acompañado desde sus primeros discos y con nuevas generaciones que se acercaron a su música años después.

“Agradecemos mucho a la gente que siempre ha estado junto a nosotros, que cada vez que anunciamos una gira se emociona”, expresó García.

Kevin Johansen y Liniers en Ecuador: “El show lo hace el público” Leer más

Esa relación intergeneracional es parte del contexto en el que se inscribe Escenas, un disco que dialoga tanto con la memoria como con el presente y que se nutre de una escucha compartida a lo largo de los años.

El lanzamiento del álbum viene acompañado por Escenas Tour, una gira internacional que recorrerá distintos países de América Latina y otras regiones.

Sobre el nuevo espectáculo, Schajris adelantó que el armado del show partió de un ejercicio de observación sobre los hábitos de escucha del público. “Este nuevo ‘show’, la verdad que es muy interesante. Hicimos un ejercicio de ver qué están escuchando ustedes en sus casas en los últimos años, y nos sorprendió muchísimo al ver canciones que no habíamos contemplado en la gira pasada y que, tal vez, no hubiéramos contemplado si no hubiéramos visto esa información. Son canciones que no cantamos hace 18 años y van a formar parte de este ‘show’. También hay muchas cosas nuevas y muy motivantes, inspiradoras para poder salir con todo”, señaló.

Un reencuentro con sus fans ecuatorianos

La gira Escenas Tour también llegará a Ecuador. El dúo se presentará en el país el jueves 18 de junio, con un concierto en el Coliseo General Rumiñahui de la capital, a las 20:00. Al día siguiente, el viernes 19 de junio, Sin Bandera repetirá el show en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil.

El costo de las entradas oscila entre $ 45 y $ 150, según la localidad.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!