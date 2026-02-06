La Cubanera XL: “Cuba es una gran escuela rítmica para Latinoamérica”

Se presenta el sábado 7 de febrero a las 20:00 en Casa Cino Fabiano, en Las Peñas, con un 'after' a cargo del DJ Chicho Sound

El veracruzano Gonzalo Aguirre Beltrán, en su ensayo Bailes de negros, compila algunos documentos de la Inquisición en los territorios del actual México, en los que se habla de la existencia, allá por el año 1778, de un baile provocativo y atrevido llamado ‘sacamandú’, que escandalizaba a la Iglesia católica y “que dicen que lo trajo un negro de la Habana”, según los textos recopilados del Archivo General de la Nación, del país azteca.

El dato evidencia la importancia de esta isla caribeña en la historia de Latinoamérica, al punto de que no es arriesgado decir que Cuba constituye una especie de ‘Madre Patria’ para toda la música tropical de la región, dada la importancia de los ritmos que allí han surgido, desde hace más de 200 años incluso.

Destacar esa riqueza es justamente el objetivo de La Cubanera, proyecto creado en noviembre de 2024 en Guayaquil por los cubanos Noel Batista y Yaser Moro junto al guayaquileño Raúl Chávez, basado en géneros tradicionales de ese país como el son montuno, guaracha, rumba o chachachá, que forman parte de la base rítmica de la salsa.

Ahora han sumado nuevos elementos, en una versión llamada La Cubanera XL, junto a Luis Abad, Nicolás Chang, Nadia Jaramillo (La Guarachera) y Andy Viteri, para reforzar su carácter rumbero y bailable, ofreciendo mayor diversidad en arreglos y texturas.

“Vivir en Guayaquil y hacer música aquí me ha confirmado que ese legado no pertenece solo a Cuba”, analiza Yaser Moro. “Compartir con músicos de la ciudad es un privilegio porque hay mucho respeto por el ritmo, por la cadencia y por los diferentes conceptos de abordar la música cubana”.

Noel Batista, por su parte, destaca la oportunidad de unir el sabor cubano con la sensibilidad rítmica y melódica de músicos ecuatorianos, en un diálogo musical que se retroalimenta y adapta al contexto, al acento y al sentimiento local.

“Lo que buscamos con el formato XL es un 'rebranding' del proyecto que incluya uno de los elementos ritmico-armónicos más importantes del son cubano que es la guitarra acústica, que estará a cargo de Nicolás Chang, la misma que hace de puente entre el sabor y la candela del tres con el resto de la ensamble”, explica Raúl Chávez.

El repertorio de La Cubanera se divide en tradición cubana, tradición salsera adaptada, modernidad y romanticismo bailable. Entre sus interpretaciones destacan clásicos como El cuarto de Tula, Bilongo, Lágrimas negras, canciones de El Gran Combo, éxitos de Los Van Van, música inédita y la infaltable Un montón de estrellas.

La Cubanera XL tocará en vivo el sábado 7 de febrero en Casa Cino Fabiani, en Las Peñas, centro de la urbe porteña, a las 20:00.

Guayaquil también es caribe



Siempre se ha dicho que Guayaquil es el último punto del Caribe. Pero más allá de la precisión geográfica de esa afirmación, es imposible negar su carácter rumbero.

“Esta ciudad tiene un ritmo propio, más urbano, más crudo a veces, pero con el mismo corazón rítmico del Caribe: intensidad, alegría y una melancolía que también sabe bailar”, opina Yaser.

Para él, Guayaquil no es el final del Caribe, sino “una de sus expresiones más honestas y menos forzadas”.

Y lo confirma el guitarrista Nicolás Chang: “Los músicos guayacos siempre tenemos una relación con la música tropical, aunque vengamos del rock, del jazz o de cualquier otro estilo. El ‘soundtrack’ de la urbe siempre tiene que ver con la música tropical”.

Cuba: un país, muchos mundos



No debemos olvidar que aquello que solemos llamar de forma genérica ‘música cubana’, abarca en realidad diversos ritmos, tendencias y enfoques.

“Cuba es sin duda el resultado de una infinita mezcla de culturas y ritmos que desde siglos han puesto su raíz y se transforman según las necesidades y visiones de cada grupo”, dice Batista.

“En la propia Cuba no es lo mismo la zona oriental, donde nací, en Santiago de Cuba, a la zona del centro, por ejemplo. Hay más sabor generalizado en el oriente y más tranquilidad en el centro. Me encantaría que no solo piensen en Cuba como salsa. Hay más ritmos que son exquisitos y muy bailables”.

