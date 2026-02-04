Enchufe TV se reinventa con una nueva temporada

Enchufe.tv se prepara para el estreno de su temporada 2026, que llegará a todas sus plataformas el próximo 15 de febrero.

“Típico de vos”, “¿qué más ve?”, “mírame, ¡soy el éxito!”, “cállate, poco hombre”. Son frases que Enchufe.tv ha popularizado desde su creación. Basta escucharlas para saber de dónde vienen; no requieren contexto ni explicación, y tampoco hace falta estar en Ecuador para reconocerlas. Esos remates, nacidos como chistes breves en sketches de internet, se transformaron con el tiempo en expresiones compartidas en distintos países de América Latina, repetidas en la calle, en redes sociales y en conversaciones cotidianas, como si formaran parte de un idioma común.

Enchufe.tv nació en 2011 como el proyecto de cuatro estudiantes de cine, Jorge Ulloa, Christian Moya, Martín Domínguez y Leonardo Robalino, que querían hacer comedia pensada específicamente para la web, en un momento en que ese formato todavía no estaba consolidado en la región. Los primeros videos, de entre tres y cinco minutos, se apoyaban en situaciones fácilmente reconocibles: la familia, la pareja, el grupo de amigos, el trabajo, las incomodidades sociales y las pequeñas vergüenzas de la vida cotidiana. El objetivo inicial era alcanzar unos pocos miles de seguidores; el crecimiento posterior no formaba parte del plan.

“Nos dimos cuenta muy pronto de que había un espacio que no estaba siendo aprovechado”, ha explicado Jorge Ulloa al recordar esos primeros años. “En esa época faltaba entretenimiento en internet, algo que hablara de la vida cotidiana de la gente, de lo que nos pasaba a nosotros mismos”.

El punto de quiebre llegó pocos meses después, cuando uno de sus primeros sketches virales, Misión Carnaval, comenzó a circular fuera del país. A partir de ese momento, el canal dejó de ser una curiosidad local y empezó a construir una audiencia regional. México, Perú, Colombia y Argentina se convirtieron en algunos de sus principales mercados. El uso del lenguaje local (modismos, acentos y referencias culturales)no solo no fue un obstáculo para esa expansión, sino que terminó por convertirse en una de sus señas de identidad.

“Al inicio nos dijeron que nadie iba a entendernos si hablábamos así, que teníamos que usar un español neutral”, recordó Ulloa. “Pero nosotros sentíamos que, si hablábamos como hablamos en la calle, eso iba a conectar con la gente. Por nuestros localismos llegamos a ser universales. No nos hicimos menos locales para crecer; seguimos hablando del chuta, del chuchaqui, del ñaño y la ñaña”.

Con el paso de los años, Enchufe.tv amplió su registro. A los sketches sobre la vida cotidiana se sumaron parodias de la cultura pop, del fútbol, de la vida laboral y de las dinámicas sociales. Sin abandonar la comedia, el canal empezó también a dialogar con temas sociales y, en determinados momentos, con la coyuntura política. Esa transición no respondió a un giro abrupto, sino a un proceso orgánico, marcado por el crecimiento del proyecto y de su audiencia.

“Nuestra propuesta siempre fue el humor vivencial”, señaló Ulloa “En lugar de burlarnos del otro, nos burlamos de nosotros mismos. Eso permite hablar de temas más incómodos sin señalar, sin decir quién está bien o quién está mal, sino mostrando situaciones con las que mucha gente se identifica”.

Ahora, catorce años después, el colectivo, cuyos sketches han pasado de la web a la TV, y suman millones de visitas, están listos para dar un giro, con una serie de cambios fundamentales. “Queremos convertirnos en la casa de la comedia para América Latina”, añade el actor y director.

Nueva temporada, más risas

Enchufe.tv se prepara para el estreno de su temporada 2026, que llegará a todas sus plataformas el próximo 15 de febrero. Esta nueva etapa contempla el regreso de personajes ya conocidos por la audiencia, la incorporación de celebridades y creadores de distintos países, y la exploración de nuevos formatos narrativos.

“Este año no queríamos hacer una temporada más”, explicó el cofundador al anunciar esta nueva fase del proyecto. “Queremos abrir la puerta a nuevas voces y nuevas formas de hacer comedia, a través de colaboraciones y formatos distintos. La temporada 2026 es una declaración de hacia dónde queremos llevar Enchufe Tv”.

Entre las principales apuestas figuran contenidos vinculados al fútbol, uno de los territorios históricos del canal, con mini series, sketches temáticos y especiales previstos antes y durante el Mundial de la FIFA. A esto se suma el lanzamiento de un podcast semanal, que ampliará el universo del proyecto más allá del formato audiovisual tradicional.

“La idea del podcast es sentarnos a conversar, salir un poco del sketch, hablar de lo que pasa detrás de cámaras y sumar a gente que se está incorporando al proyecto”, explicó Ulloa. “Es otra forma de conectar con la audiencia”.

Volver al cine

El cine también está en sus nuevos planes: Tres filmes están en proceso de escritura, y se estrenarán de manera simultánea en la región. Para el creador, este giro, les permitirá contar historias de largo aliento. También, añade, se desarrollarán microdramas y microcomedias en formato vertical.

Ese retorno al cine dialoga, además, con una historia personal y profesional que atraviesa a dos de los fundadores del proyecto. Ulloa y Christian Moya ingresaron al Instituto Universitario de Cine y Actuación (Incine) cuando aún no imaginaban que, años más tarde, sus nombres quedarían asociados a uno de los proyectos audiovisuales más reconocibles del país.

A fines de 2025, junto a su productora Touché Films, concretaron la compra de Incine con el apoyo de un socio ecuatoriano. Para Ulloa, el instituto nunca fue solo una institución educativa. “El cine es una escuela que te rompe todas las estructuras, que empieza a cuestionar lo que crees que eres y te obliga a contar historias que de verdad te importan, incluso las que no quieres mostrar”, recordó al evocar su etapa como estudiante.

En ese contexto, el cofundador afirma que una de sus metas es que los alumnos participen activamente en la realización de al menos un largometraje por año, como parte de un proceso de formación estrechamente vinculado al trabajo profesional. Otro de los ejes que se fortalecerán en 2026, señala, será la expansión internacional de Enchufe.tv, con incursiones en nuevos territorios y en otros idiomas.

Una apuesta arriesgada

Además de los cambios de formato, que incluye la creación se sketches en inglés, este año el contenido también es parte de un nuevo desafío: la sátira política.

Esa intención se hizo visible en 2024, cuando Enchufe.tv estrenó la temporada México-Ecuador 2024, una serie de sketches que abordó desde el humor el conflicto diplomático entre ambos países, agudizado tras la irrupción de las fuerzas del orden ecuatorianas en la embajada de México en Quito. Al presentar esa temporada, el canal acompañó el estreno con un mensaje claro: “Los políticos nos separaron, pero la comedia nos volvió a unir”.

Los videos, protagonizados por actores ecuatorianos y mexicanos, apostaron por resaltar similitudes culturales, sin tomar partido explícito ni ofrecer lecturas unívocas del conflicto.

“En ningún momento quisimos dar lecciones”, señaló Ulloa al referirse a esa temporada. “Lo que nos interesaba era mostrar que, más allá del conflicto, la gente sigue riéndose de las mismas cosas, hablando parecido, compartiendo referencias. La comedia puede ser un lugar de encuentro”.

Desde entonces, esa intención solo se ha agudizado. Prueba de ello es que uno de los primeros sketches publicados en 2026 -que superó el millón de visualizaciones- aludía, desde la sátira, a un escenario ficticio sobre la captura de Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas, retomando la actualidad internacional como materia prima para el humor.

"Decidimos que si ya nos íbamos a ir por ahí, nos íbamos a ir con todo", aseguró Ulloa. Pero afirma, que la decisión no fue tomada a la ligera. "Claro que tenemos nervios, porque la comedia en muchos países se ha visto afectada por la censura, y sabemos que nos estamos arriesgando".

