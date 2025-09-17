Bad Bunny y Amazon se unen en un plan en beneficio de Puerto Rico

El cantante Bad Bunny y la empresa Amazon crean una alianza que fortalecerá la cultura puertorriqueña

Bad Bunny anuncia un nuevo concierto el 20 de septiembre. El fin de su gira 'No Me Quiero Ir de Aquí', solo residentes de Puerto Rico pueden asistir.

Bad Bunny está llevando a cabo su gira No me quiero ir de aquí, que comenzó el 11 de julio en San Juan. Este evento es una residencia de conciertos que se realizan en el Coliseo José Miguel Agrelot, con un total de 31 presentaciones. Una iniciativa que prima la presencia del país natal del cantante: Puerto Rico.

Las entradas se agotaron de inmediato y el Conejo Malo ha decidido añadir una fecha adicional, titulada Uno más, para el sábado 20 de septiembre, dirigida exclusivamente a residentes puertorriqueños como agradecimiento por su apoyo.

Es aquí donde se suma la empresa estadounidense, Amazon, la cual, el 16 de septiembre anunció una colaboración histórica con el cantante. El show especial No me quiero ir de aquí: Una Más, por primera vez en toda su residencia se transmitirá en vivo en todo el mundo a partir de las 20:30 p.m.

El concierto estará disponible de forma gratuita en la Amazon Music app, el canal Twitch de Amazon Music (@AmazonMusic) y también accesible en Prime Video para todos los clientes de Amazon.

El concierto final conmemora el octavo aniversario del huracán María en 2017. Con esta iniciativa se ofrecerá a audiencias globales un asiento en primera final para disfrutar de todo un repertorio musical al estilo caribeño.

Safaera, Yo Perreo Sola, La Santa, Bichiyal, DÁKITI, Efecto, Me Porto Bonito, WHERE SHE GOES, Moscow Mule y Un Preview, son algunas de las canciones que podrán corearse en su concierto. La pantalla no es el límite.

¿Qué abarca esta colaboración?

El trasfondo de esta alianza es más humanitario de lo que parece. Los puntos que abarca el acuerdo incluyen la educación, ayuda para desastres naturales y fortalecimiento cultural.

Esta colaboración será explotada con programas diseñados para impulsar la economía de Puerto Rico y generar cambios significativos en la isla.

Bad Bunny hace historia con su residencia de conciertos en Puerto Rico.

¿Qué áreas de acción incluye?

Educación y tecnología

Se priorizará el apoyo al desarollo de programas educativos, recursos tecnológicos y un plan de estudios reforzado en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en español) para estudiantes y maestros.

Esta iniciativa garantiza el aprendizaje continuo y el apoyo de la comunidad, basándose en el trabajo de Amazon, Fundación Rimas y Fundación Good Bunny para promover la educación en Puerto Rico.

Alimentación y agricultura

Se implementarán iniciativas adicionales para apoyar a los agricultores y mejorar el acceso a productos frescos en toda la isla.

Desarrollo económico

Lanzamiento de una tienda especial en Amazon llamada comPRa Local, en la que se destacarán productos, música, libros y artículos puertorriqueños, todos identificados con el nuevo sello: "Hecho en PR" para dar mayor visibilidad a los negocios locales.

¿Por qué se involucra Amazon?

Existe un compromiso por parte de la empresa sostenido en una larga trayectoria. Cuando el huracán María azotó la isla en 2017, la empresa donó carpas, fórmula infantil y suministros de emergencia para las comunidades necesitadas.

Esto marcó para Amazon el primer uso de un vuelo de Amazon Air para ayuda en casos de desastre. Desde ese momento, ha donado y entregado más de 25 millones de suministros en respuesta a 186 desastres alrededor del mundo.

"Como puertorriqueño que ha vivido muchos huracanes, siento una conexión profunda con el trabajo comunitario que estamos realizando", resaltó Abe Díaz, jefe de ayuda en desastres de Amazon, quien apoyó los esfuerzos de ayuda como voluntario.

Beneficio para los fans

Los seguidores de Benito también obtendrán acceso especial a él a través de contenido y productos exclusivos.

La celebración comenzará temprano cuando Bad Bunny tome el control de Platino, la playlist latina de Amazon Music, rindiendo tributo al legado musical de la isla.

Además, un vinilo de edición limitada de Debí Tirar Más Fotos, que incluirá fotos especiales de la residencia, estará disponible para pre-ordenar en todo el mundo a partir del 20 de septiembre, exclusivamente en la aplicación Amazon Music.

Los fanáticos alaban las acciones del cantante y, en comentarios de Instagram, se puede leer: “¡Cómo es posible que un artista haga más que el gobierno!”. Con esto, Bad Bunny no solo hace historia en la música, sino que también abre sus brazos en la ayuda a su país.

