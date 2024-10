Vías alternas en La Puntilla: ni viables ni solución al caos vial

Si hay algo que comparten los habitantes del gran Guayaquil es su hartazgo frente a los atolladeros que las autoridades no logran resolver. Ni en Guayaquil; ni en La Puntilla, en Samborondón; ni tampoco en la avenida León Febres Cordero, en Daule.

“Estamos hastiados”, es la corta frase con la que resumen su ya habitual modo de vida. No obstante, entre los residentes de La Puntilla surge la interrogante de saber si la construcción de vías alternas, similares a las que tiene habilitadas vía a la costa, en Guayaquil, les darían un respiro a lo que denominan “un calvario obligado”.

“Yo no sé realmente si resulte, pero me he dado cuenta de que aun cuando vía a la costa está perdidamente congestionada, las familias tienen pequeñas facilidades para llegar a sus hogares. Obviamente no es la megaobra ni es la solución final. Tanto vía a la costa como La Puntilla, que comparten características urbanas, deberían tener vías de ingreso entre una ciudadela y otra. Lamentablemente todos los complejos habitacionales están pegados uno de otro... Pero esas vías alternas sí ayudan a que los ciudadanos rueden con mayor fluidez. Los ayuda, por ejemplo, a no tener que avanzar hasta el segundo o tercer retorno para llegar a sus casas. Pienso que en La Puntilla se podría hacer algo parecido. Y si para eso es necesario achicar la avenida principal, hoy de tres carriles o hasta de cuatro o cinco en algunos tramos, en cada sentido, en lo personal estaría de acuerdo”, piensa Alejandra Ledesma, residente de la urbanización El Río.

Los vecinos de Ciudad Celeste sienten rabia al convivir con embotellamientos diarios. Hasta 40 minutos demoran en recorrer esa distancia. Exigen atención. — Diario Expreso (@Expresoec) December 6, 2021

Las vías aledañas a los colegios que se levantan en La Puntilla son otras de las zonas críticas en Samborondón. Archivo

A su juicio, si se habilitara una vía alterna cerca de Río Grande, podría llegar en minutos a su destino. “No tendría que esperar 20 o 30 minutos en ese atolladero que no fluye cada noche, pasadas las 18:00. Avanzaría. Me ahorraría minutos valiosos”, alega.

Vías alternas: ¿solo un parche?

Según un sondeo realizado por EXPRESO a través de sus canales digitales, el 58,1 % de los lectores que habita en La Puntilla y respondieron a la pregunta de si ven viable que una obra de este tipo se construya en el sector, cree que sí. El porcentaje restante tiene dudas.

“Pienso que tener vías alternas no será más que un parche. Me mantengo en la idea de que debe habilitarse una arteria, pero a orillas del río o de que debe reactivarse el transporte fluvial... Las vías internas no creo que sean la salida”, asegura el residente Osman Arteaga, de Ciudad Celeste, uno de los puntos críticos viales de La Puntilla.

Los especialistas apuntan a otro tipo de medidas

¿Pero qué dicen los especialistas en materia de planificación urbana y movilidad consultados por este Diario? Todos coinciden en que las vías alternas no solo que no son viables, sino que tampoco son la solución.

Para el máster en planificación urbana y regional Carlos Jiménez, La Puntilla no tiene ese espacio que separa a la calle de las garitas de cada urbanización, como sí lo tenía vía a la costa, por lo que resulta más que complejo optar por la medida. “Para llevar a cabo el proyecto, el Municipio tendría que expropiar áreas, mandar abajo ciertas garitas para levantarlas otra vez, mucho más atrás. También supondría crear un sistema de seguridad interna, que implicaría que no existan tantas garitas, algo imposible por seguridad...”, sentencia Jiménez; al hacer hincapié en que levantar una vía alterna a orillas del río tampoco lo es.

Tráfico. El congestionamiento que se percibe en La Puntilla ha sido una de las quejas más comunes entre los residentes por años. EXPRESO

“Sería una obra extremadamente costosa”, asegura; al coincidir con lo que dijo en un reportaje anterior con EXPRESO el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, que alegó que construir una vía alterna costaría cientos de millones de dólares, que no los tiene.

“En el presupuesto de un municipio este tipo de obra no entra. Es inviable. Ahora que si el Gobierno central quiere o puede financiarlo, perfecto. Ahí el escenario sería otro. Para aplacar el problema del tráfico yo presento soluciones viales financieramente posibles”, indicó entonces al detallar que la Alcaldía, conforme al ‘máster plan’ que ha elaborado, le apuesta a los pasos elevados y a la ampliación de la vía principal para reducir los efectos del tránsito.

Que en este máster plan, que se divide por fases a mediano y a largo plazo (con proyectos para ejecutarse desde ahora hasta el año 2030 y 2050), el objetivo central además apunta, precisó, a que los ciudadanos dejen de usar el carro y rueden más en bicicleta o medios alternativos similares. Que para ello, a futuro, en la zona donde se construye desde ya el Nuevo Samborondón (cerca de Ciudad Celeste) habrá aceras anchas, circuitos de ciclovías, sombra...

¿Qué es que pasa en Samborondón? Media hora tratando de entrar a la puntilla y no se mueve. — Tatiana (@Tatianarodrigz) May 6, 2024

Pero para la ciudadanía, esperar 3, 5 años o más para desplazarse por vías oxigenadas no es una opción. Jiménez concuerda: “lo único que ahora toca hacer es bajar a la gente del carro y para ello debería ser prioritario utilizar el transporte público, pero uno integral y eficiente”.

Medida. En vía a la costa las rutas alternas, aledañas a las garitas, dan fluidez, pero no han desaparecido tampoco los embotellamientos que se registran a diario. Miguel Canales

El docente y experto en transporte y movilidad Carlos Salvatierra, al igual que Jiménez, sostiene que las vías internas o los mismos pasos elevados o cualquier obra de infraestructura que se haga para seguir motivando el uso del vehículo privado no será más que una obra parche.

“En otras palabras, si se hubiese desarrollado una infraestructura más favorable para el transporte público en lugar del automóvil particular, entonces la migración se produciría en sentido contrario. Todos estarían mejor, ya que los conductores de autos que no se transportan percibirían sus calles con menos tránsito y, por ende, disminuirían sus tiempos de viaje. Hoy, se debe trabajar en la densificación de líneas de buses a corto plazo; y del mismo modo, en la capacidad de los buses de aumentar su frecuencia, de variar la flota y dar calidad en el servicio (...) Solo así se verá con buenos ojos al transporte público en un medio masivo”, defiende.

Frente a esta opción, residentes como Lucía Carrasco, de la ciudadela La Puntilla, y Danna Donoso, de Entre Ríos, no tendrían problema alguno en utilizarlo, pero si el sistema fuera seguro y se conectara, por ejemplo, con Guayaquil.

“Si me van a robar como pasa en todos los buses a nivel nacional o se suben supuestos vendedores informales a obligarnos a que les paguemos un ‘peaje’ para que no nos lastimen, ¿por qué voy a poner en riesgo mi seguridad? Hoy, en La Puntilla hay unas cuantas líneas de buses que te conectan apenas con la terminal terrestre de Guayaquil, que pasan cada media hora o más, y que van repletas o están destartaladas. Estoy de acuerdo con que se use el transporte público, como lo hacen las ciudades de los países del primer mundo, pero aquí ni siquiera estamos conectados con Daule, Durán y el Puerto Principal que son nuestros vecinos. No hay voluntad política de trabajar en conjunto”, lamenta.

#samborondon sin #alcalde @juanjoseyunez no hay mejoras en el tráfico, la ciudad más cara del Ecuador se demoran en hacer un simple paso peatonal, no hacen paso desnivel en plaza batán, en Guayaquil hacen al mismo tiempo hacen pasos peatonal pasos peatonales Cc @Expresoec — Lalita (@Lalita1525) September 16, 2024

Cobrar por rodar, una opción para reducir el tráfico

Para Jiménez, hasta que las autoridades opten por darle la importancia que merece a la transportación, “se debería ya pensar en cobrar por rodar en las horas pico puede desatascar a La Puntilla”.

“Con esto no necesitarían ni este ni otro Municipio, porque Guayaquil también lo puede aplicar, invertir un dólar en la construcción de puentes, por ejemplo, y se incitaría a sí o sí usar el transporte público. Claro que antes habría que mejorarlo y crear nuevos centros con todos los servicios para que la gente no tenga que movilizarse a grandes distancias, que se puede. Definitivamente se puede”, defiende.

