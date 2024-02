Vía a la costa, harta de convivir con una ‘pasarela’ de infractores

La disposición de que los vehículos pesados deben circular por el carril derecho en zonas como vía a la costa, es la medida que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) dice cumplir a rajatabla, según postea en los mensajes que publica en sus canales oficiales o promociona en medios radiales; aunque no se cumple.

Así lo confirman los residentes y conductores que se desplazan por esta arteria, en donde históricamente los vehículos pesados parecen participar en una carrera, y lo comprobó de igual manera EXPRESO, tras las denuncias reportadas.

Emiliano Rendón, quien habita en la ciudadela Los Ángeles, fue uno de los lectores de este Diario que emitió la denuncia a la Redacción, alegando estar cansado de tantas mentiras. “Hoy (ayer) me levanté con la noticia de que la ATM, la entidad más indolente que he conocido después del Municipio, ha contratado por un millón de dólares pautaje para que promocione lo que hace, y me pareció el límite de la hipocresía. Y es que nada de lo que dice la entidad se cumple. Yo mismo me he parado en la vía a contar cuántos camiones, por hora, incumplen esa infracción, y he llegado a contar 40 en no más de 15 minutos ¿Y sabe qué es lo peor? Que nunca hay agentes que multen a los conductores. ¿De qué estamos hablando?”, cuestionó con indignación.

Sanción. El literal 11 del art. 390 del COIP fija una multa del 15 % de un salario básico unificado para quien haga un cambio brusco o indebido del carril.



Frente a esta situación, EXPRESO recorrió el lugar ayer y confirmó las quejas: que los vehículos de carga pesada juegan a cambiarse de carril de forma permanente y que, a la par, no hay agentes que controlen ni sancionen el incumplimiento, que ahora es más notorio por la cantidad de tráileres que ruedan por la avenida. Desde enero, son alrededor de 4.000 contenedores más de la empresa naviera Maersk, con sede ahora en Posorja, los que se desplazan por vía a la costa, según estadísticas oficiales.

Los tráileres van a más de 100 km por hora en vía a la costa. ¿Y los vigilantes? Se hacen de la vista gorda.

Marilú García,

ciudadana

Durante el recorrido que hizo este Diario se constató que la infracción, cuya multa es equivalente al 15 % de un salario básico unificado, se da incluso si la vía está libre, en horas con poca afluencia vehicular.

A las 10:00, por ejemplo, el tráfico era mínimo; aun así, en 45 minutos EXPRESO constató que fueron cerca de 150 los buses y tráileres que se cambiaron de carril, pese a que había carteles a lo largo de la ruta, hasta cerca del peaje, que advertían de la sanción.

En todo el trayecto, asimismo, hubo apenas dos vigilantes: uno que monitoreó una obra vial y otro que controló el tránsito cerca del retorno 2. Ninguno detuvo a los infractores, que además se movilizaban en sus narices a más de 70 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida.

Solo cuando vieron que se acercaba un radar, frenaron a raya.

Riesgo. Los residentes captan videos en los que evidencian las infracciones cometidas, no solo a la hora de invadir carriles, sino por ir a exceso de velocidad. Captura de video

Josué Méndez, quien habita en vía a la costa, dijo ser testigo de la “misma estupidez” a diario. “Conducen como les da la reverenda gana. Aquí deberían emitirse de 500 a 1.000 multas por día, y eso es poco. Me molesta oír en la radio que la ATM dice que monitorea y hace cumplir todo. Me molesta que diga que es parte del cambio. Evidentemente esos mensajes que lanza son parte de esa campaña millonaria que pretende decir que todo está bonito, cuando en realidad es una desgracia. Y es que vía a la costa no es otra cosa que una ‘pasarela’ repleta de infractores”, pensó.

Hace poco más de una semana, el gerente general de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), José Franco, aseguró que en lo que va del año se han realizado 24 operativos en la vía, registrando un total de 343 citaciones por diferentes contravenciones cometidas por buses, camiones y tráileres; lo que a juicio de la ciudadanía es poco: “realmente nada”.

La ATM tomará medidas cuando exista equis cantidad de accidentes y muertes. Así son las cosas aquí. Indignante.

Kevin Arteaga

ciudadano

Que por primera vez y a diferencia de lo que ha pasado en otras administraciones, la ATM hará que la transportación pesada respete las normas, prometió; haciendo hincapié en que vía a la costa sería custodiada por “más de 50 agentes”. Personal que, al menos durante el recorrido, no se observó.

“¡Cincuenta! Dios, pero si ni para carnaval se vio tal cantidad. Los invito y que venga el alcalde Aquiles Álvarez a constatar si es verdad lo que dice la ATM. Por lo visto, a él le da igual si nos mienten o no, o si vía a la costa es un caos o no”, se quejó Cristine Garríquez, residente de Bosques de la Costa.

Estos son los carteles que se han colocado en vía a la costa para advertir de la norma y sanción. CARLOS KLINGER

¿Quién controla que los camiones circulen en el carril derecho? Nadie, ¿verdad? Vía a la costa, la ruta del caos.

María Cedeño

residente

Ayer, este Diario solicitó a la ATM una entrevista con sus funcionarios para saber por qué no están en la ruta los vigilantes anunciados y por qué tampoco hay controles fijos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Ese silencio, sin embargo, no asombró a los guayaquileños que dijeron saber ya cómo actúan las autoridades del Puerto Principal. “La ATM, el Municipio, el alcalde, los concejales..., todos, absolutamente todos, callan para no dar la cara a una gestión errática. Cuando hablan es para lanzarse flores que solo ellos ven. La cuestión está en quién les cree. Y ellos saben que son pocos”, mencionó Violeta Gurumendi, también residente.