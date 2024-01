Pasan los años y las estaciones de la Metrovía apilan más daños

Las estaciones de la metrovía han pasado por distintas administraciones municipales y acumulan daños, pero su mantenimiento ha sido tratado como la última rueda del coche, a decir de la ciudadanía.

Aquiles Álvarez dice que se investigará a exfuncionarios de la ATM por salvataje Leer más

“Solo se hacen trabajos en las paradas cuando los usuarios se han quejado en repetidas ocasiones, o los equipos y mobiliario en muchas estaciones se han vuelto inservibles y requieren de un cambio inmediato”, reclama Cristian Euvin, quien usa a diario este sistema.

Para el ciudadano, con solo poner un pie en las cercanías de las paradas se evidencia el mal estado y el riesgo al que se enfrentan.

Se ha vuelto cotidiano observar desperdicios tirados a un lado de las estaciones o dentro de estas, como pasa en la vía a Daule; techos dañados, tras los repetidos casos de carros grandes que circulan a exceso de velocidad y pasan dañando las cubiertas, como se observa en las estaciones del Fuerte Huancavilca y FedeGuayas; además de puertas que pasan abiertas de par en par, como en las estaciones del hospital del IESS y el Mall del Sur en la avenida 25 de Julio.

La situación con las paradas es un desastre. La mayoría está en mal estado y es necesario un arreglo inmediato. Necesitamos servicio de calidad, algo de respeto.



Ivette Correa

Usuaria

A esto se suma que en más de una los recargadores de tarjetas están averiados. En las paradas La Florida, Prosperina y Caja del Seguro es común este problema.

Gelacio Mora: “Si la ATM no controla el abuso, hay que eliminarla” Leer más

(Le puede interesar leer: Metrovía: El Municipio le 'inyecta' 8 millones de dólares para "cubrir gastos")

Para usuarios como Jazmín Mieles, quien acostumbra tomar la unidad en la estación del colegio 28 de Mayo hasta el Fuerte Huancavilca y Prosperina, se ha vuelto complicado desplazarse en este medio de transporte.

Daños. Varias estaciones presentan daños en su techado. Esto se atribuye al paso de automotores grandes que invaden el carril exclusivo de la metrovía y chocan contra las cubiertas. Alex Lima

El miedo escala y paraliza al usuario del transporte público Leer más

“Vivo en Miraflores, pero antes paso por la casa de mi madre, en Prosperina, y me bajo en la parada de esta zona para recoger unas cosas y vuelvo a mi trabajo; pero cuando me toca recargar la tarjeta, una de las máquinas está averiada, lo que da cabida a que se forme una fila horrible en horas pico. Es molesto e inseguro. Es una burla, sobre todo porque ya son cinco meses que el equipo lleva así”, denuncia.

Mieles afirma que recargar su tarjeta en esta estación puede llegar a tomarle hasta 20 minutos, debido a la gran cantidad de personas que también quieren hacerlo.

María Contreras experimenta lo mismo en la estación del IESS, en Olmedo y Boyacá. “Las personas mayores como yo, al estar mucho tiempo paradas, nos descompensamos. Para colmo, resulta lento el trámite y todo está sucio”.

Los usuarios aseguran que es obvio que no se da suficiente mantenimiento a las estaciones de la metrovía.



Otro problema constante es el de las puertas abiertas o dañadas que dan directamente hacia la calzada. “En ese espacio se puede caer un usuario, un niño, un estudiante. Pueden morirse, ser atropellados. Yo quisiera saber quién va a responder si un inocente muere por la indiferencia y falta de acción por parte de las autoridades. Señor alcalde, ¿por qué es tan deplorable el servicio de la metrovía? Lo invito a que responda y a que se suba a una unidad para que vea lo que vivimos y sentimos”, señaló Delia Jácome, usuaria guayaquileña.

En el centro siempre se ven daños, ventanas que no sirven o fachadas dañadas por carros que van a velocidad. Es mucho desastre, no hay buen manejo de nada.



Cristian Euvin

Ciudadano

El desconcierto también se sintió en las calles de la ciudad Leer más

Frente a estos daños, EXPRESO solicitó una entrevista a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para conocer por qué las autoridades han demorado tanto en responder a estos daños. Y a la par, tener claro el número de estaciones que presentan desperfectos serios. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo contestación.

Esta falta de respuestas, a juicio de los usuarios, evidencia “el nulo compromiso” por parte de los funcionarios frente al tema de la movilidad, considerado como prioritario.

(Lo invitamos a leer: “Si no te asusta la delincuencia, lo hace el acoso en la ciudad”)

Sistema. En la parada de la Prosperina, en la vía a Daule, de las dos máquinas para recargar tarjetas, solo una funciona. La otra lleva más de cinco meses a la espera de la reparación. Freddy Rodriguez

Un hombre fue detenido por presunto abuso sexual a menor en la Metrovía Leer más

“A la ATM y a la misma Alcaldía no le importamos en absoluto. Por años siempre se ha priorizado a los autos. ¿Y el peatón? ¿Y el ciudadano que se moviliza en bus? A nadie nunca le importa. No tenemos buenas unidades, no tenemos buenas estaciones, no tenemos veredas ni parterres caminables y no tenemos sombra. ¿Cuándo van a tomar en cuenta estas necesidades? En la metrovía se movilizan niños, estudiantes, adultos mayores, profesionales, obreros. Se movilizan los ciudadanos, los votantes, pero todo es deplorable”, argumenta la guayaquileña María Loffredo, de 59 años, quien exige respeto y acciones en el caso.

Ronny Franco, usuario habitual del sistema, pide hoy que parte de los impuestos prediales recaudados y la contribución especial cobrada sean destinados a las mejoras de la metrovía.

(Le puede interesar leer: El cobro del tributo por mejoras indigna a los guayaquileños)

En varias paradas de la vía a Daule los recargadores de las tarjetas no funcionan. Necesitamos que las arreglen también y solucionen este asunto. Pero ya. Ahora.



Carolina Cortez

Usuaria

“Si tanto nos están sacando, destinen ese dinero a estas obras. Pero háganlo ya. No esperen más tiempo, no esperen a que el techo nos caiga encima o vayamos a parar al asfalto y perdamos la vida”, pide la pasajera Bernarda Cajamarca.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!