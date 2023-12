Aquiles Álvarez dice que se investigará a exfuncionarios de la ATM por salvataje

Que se está conformando una comisión para investigar el destino del salvataje entregado al sistema de transporte urbano Metrovía en la administración de Cynthia Viteri, adelantó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

El burgomaestre indicó que se indagará a exfuncionarios de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para que expliquen los movimientos de aquellos fondos.

"La administración anterior con el cuento del salvataje de la Metrovía se lo dividieron entre cinco panas, esa es la realidad. Si tú querías ayudar a la Metrovía en su momento, en época de pandemia, ¿qué era lo lógico? Comprar tickets. Yo no les voy a dar plata, no les voy a dar 6 y pico o 7 millones de dólares, sino que les voy a comprar tickets a los ciudadanos para que puedan usar las unidades, no darte el billete", expresó Álvarez.

Durante su enlace radial, realizado la mañana de este miércoles 20 de diciembre, el alcalde explicó que su administración no inyectará dinero en el sistema de transporte Metrovía.

Habló sobre los contratos de cada troncal: la 1 vence en el 2030, la 2 en el 2028. Mientras que la 3 culmina en marzo del 2024. E indicó que se han emitido sanciones por incumplir varios puntos de esos acuerdos, además de rechazar el servicio que ofrecen.

"Han administrado mal porque no tiene recursos para renovar la flota y va a llegar un momento en que te van a decir 'me voy a la casa'. Que si quieren irse a la casa que nos digan, nos organizamos, buscamos nuevas unidades y atendemos mejor a la ciudadanía, pero no puede ser que no comen ni dejan comer, como dice el dicho. Si quieren el contrato, que hagan la inversión. Tienes el contrato hasta el 2030 (troncal 1), puedes en el tiempo buscar una planificación financiera para amortizar la inversión, así de sencillo", expresó Álvarez.

Explicó que la troncal 4, cuya inauguración se prevé para julio del 2024, contará con 120 unidades, entre articulados y alimentadores. Esta ruta conectará el suburbio con el centro de Guayaquil.

