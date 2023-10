El miedo se impone en Durán

Con impaciencia, pero también con algo de nervios al ver la cámara, una mujer esperaba sentada en una de las filas de bancas metálicas que hay en las inmediaciones de la Alcaldía de Durán. Nadie la acompañaba. Tampoco había más personas esperando por realizar un trámite. Cinco meses atrás, antes de que la nueva administración municipal asuma funciones, hasta faltaban asientos.

No tiene que ver con algo político. Que haya poca afluencia de usuarios tiene que ver con una razón más grave: la inseguridad de Durán y el peligro aumentaron por una disputa entre bandas delincuenciales, que también han fijado entre sus ‘blancos’ a funcionarios del Cabildo.

Desde el 14 de mayo de este año, fecha en que Luis Chonillo inició su gestión como alcalde de esta ciudad guayasense, han ocurrido cuatro atentados contra servidores públicos de la Municipalidad. Él, precisamente, sufrió uno de estos ataques armados al día siguiente de asumir funciones. Y aunque resultó ileso, tres personas murieron.

“No vengo al Municipio desde hace más de dos meses. Tenía que hacer un trámite, pero lo fui aplazando por el peligro que ahora existe”, dijo Beatriz, una ciudadana que el pasado martes 26 de septiembre acudió a las 09:30 a las instalaciones.

Llegó acompañada de su esposo, pues tenía miedo de ir sola. Escogieron esa hora para ir porque “hay algo más de gente”. Sin embargo, a ella le sorprendió ver pocas personas.

“Esto, normalmente, suele estar lleno. En esas sillas que ponen para esperar, no hay donde sentarse. A pesar de lo que sucede en la ciudad, esperé ver más gente”, comentó.

Secuelas. Las bancas metálicas en las que se suelen sentar los ciudadanos para esperar mientras realizan trámites municipales lucen casi vacías. Hay una menor afluencia de usuarios. Miguel Canales Leon

La hora para asistir no fue lo único que ella y su cónyuge tomaron en cuenta. A más de eso, su vestuario fue muy sencillo. Ropa cómoda, pero nada de marcas caras. En cuanto a dinero, no llevaron ni 10 dólares. Lo que no pudieron evitar es cargar sus celulares, para poder comunicarse en caso de alguna novedad.

Algo parecido hizo Franklin, un adulto mayor que acudió a pagar la luz. Fue sin nada de valor, solo con el dinero que necesitaba para cancelar el valor de la planilla y el pasaje de bus, sus anteojos y la cédula. “No hay cómo exponerse, aunque hay policías resguardando aquí”, reconoció, al señalar una Unidad de Policía Comunitaria móvil estacionada junto a la vereda del predio municipal. En ese rato, había tres policías rondando en los alrededores del Cabildo.

Por prevención, el Concejo solo sesiona vía telemática. El atentado al alcalde ocurrió antes de la primera sesión.

La medida preventiva de Beatriz de ir vestida con sencillez es algo que también están haciendo algunos agentes de tránsito en esa localidad. Una de ellas explicó que varios compañeros salen de sus casas con ropa casual o para el día, o solo con el pantalón institucional, pero con otra camiseta, que se cambian al llegar a la oficina. Precaución que ella también adoptó. “Ahora tenemos que andar con cuidado, los delincuentes nos ven con uniformes y nos quieren asaltar”, manifestó.

Una servidora pública de una institución gubernamental en cambio tuvo que pedir su pase hacia otra provincia, pues en el sector en el que vivía, criminales le vaciaron la casa. Se le robaron todas sus pertenencias. “Yo ya estuve trabajando en otra provincia poco tiempo, pero como pasó eso tuve que pedir el pase definitivo, porque no quería que incluso los delincuentes luego quieran meterse cuando estuviera en mi hogar”.

En la sede de la Alcaldía apenas se ven a unos cuantos usuarios a diario. Miguel Canales Leon

Este Diario consultó al Municipio de Durán si se había hecho un análisis de cuántos funcionarios municipales están bajo riesgo. La institución respondió que “luego de la sesión del COE Cantonal del 8 septiembre, en la que se sugirió la declaratoria de emergencia por 60 días para la ciudad por la ola de violencia, dentro de las resoluciones se acordó solicitar a la Policía Nacional el análisis de riesgos para los funcionarios, concejales e instalaciones municipales”.

Respecto a qué medidas han implementado para garantizar la seguridad de los funcionarios municipales, se detalló que se han tomado acciones internas aprobadas en las sesiones del Concejo Cantonal para resguardar la integridad física tanto de los usuarios como de los servidores.

“Una de esas acciones es decretar el estado de emergencia en el cantón por medio de la Sesión de Concejo Extraordinaria 002-2023; así mismo, con esta medida estamos gestionando la adquisición de chalecos antibalas, cascos, contratación de servicio de seguridad y vigilancia. Esta última medida se aplicará en todas las instalaciones del Municipio de Durán, mercados y áreas recreativas del cantón”, se indicó.

Resguardo La Fiscalía indicó que sus colaboradores pueden solicitar protección a través de la plataforma interna de la Fiscalía.

El temor de usuarios no solo está en acudir a las instalaciones municipales, sino también a la Fiscalía y la Unidad de Flagrancia del cantón. En la entrada de la primera dependencia hay policías y laboran por turnos para que el lugar permanezca con resguardo. Pero la afluencia es menor que antes.

Después de las 19:00 las calles de Durán lucen desiertas. Los negocios cierran. Son escasos los que transitan. Miguel Canales Leon

En tanto que en la Unidad de Flagrancia se suele ver a más ciudadanos y abogados realizando diligencias. Asimismo, hay resguardo policial. De todos modos se respira temor. “Vengo unas tres veces a la semana. Me pongo un jean y una camiseta, dejé a un lado la ropa formal para que no piensen que tengo dinero”, contó un abogado.

Camuflaje Algunos agentes de tránsito salen de sus casas sin el uniforme puesto, para evitar ser víctimas de atentados o de las extorsiones.

La semana pasada, en la puerta de ingreso había una hoja en la que se informaba que del 26 al 30 de septiembre los funcionarios estaban en teletrabajo. Y que cualquier pedido debía hacerse a través de los e-mails allí indicados. “Esto retrasa las audiencias porque ya no podemos ver los procesos en físico”, dijo otro abogado.

