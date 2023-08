Las actividades se han reanudo en el Municipio de Durán, pero el temor no se va ni de los rostros de los usuarios, ni de quienes habitan en el entorno. Esa preocupación, que se ha vuelto ya colectiva, la tiene también el alcalde de Durán, Luis Chonillo, quien a través de un comunicado dio a conocer cómo se siente y qué requiere para transformar a su ciudad.

"Cada vez que sentimos que vamos avanzando, recibimos un impacto que nos parte el corazón y nos llena de indignación. Debo confesarles que a veces no puedo articular palabras que los convenza de que tenemos que trabajar por el bien de una sociedad que nos eligió para servirles, porque también tengo miedo, pero lo enfrento día a día porque sé que hay un propósito superior que es transformar a Durán", publicó en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter; al referirse a la violencia que experimenta el cantón y ha golpeado desde un inicio a su administración.

Chonillo sufrió ya un atentado que lo obligó a administrar la Alcaldía desde afuera; y la semana anterior, el director municipal de Terrenos, Miguel Santos Burgos, fue asesinado mientras se movilizaba en un taxi, custodiada por su seguridad. A esto se suma lo denunciado también por el primer edil hace más de un mes, donde confirmó que todos sus directores han sido ya amenazadas en lo que va de la gestión.

El comunicado, según informó, lo envió para que todos sigan trabajando en memoria de quienes los dejaron y manteniendo siempre las debidas y necesarias precauciones.

Aseguró que le ha exigido al Gobierno Nacional disponer por su intermedio, el resguardo de las instalaciones municipales. "Las amenazas ya no son rumores y los distintos hechos registrados son una muestra de aquello", sentenció; exigiéndoles a la par un plan de seguridad macro e integral.

Que en nombre de muchos compañeros alcaldes y alcaldesas desesperados y preocupados por la situación que atraviesan las ciudades, la ciudadanía les exige planes de seguridad y propuestas, pese a no tener las competencias y peor aún recursos, y por ello les piden respuestas, señaló.

Frente a esta realidad, la comunidad exige al Gobierno no ser más indiferente. "Señor Presidente, ¿no le duele ver acaso como Manta y Durán han vivido un duelo impuesto por la violencia y la falta de control de su parte y de su gente? Si no cuida a sus representantes en cada ciudad, ¿qué pasa con el resto? Haga algo o deje el cargo. Necesitamos un líder que nos saque de este fango en donde nos hemos hundido y no tenemos forma de quien nos saque. Necesitamos ayuda... Urgente", señaló Douglas Carpio, habitante del cantón.