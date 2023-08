Es la segunda ciudad más grande y poblada de la provincia del Guayas, pero también con mucha carencia de obra pública. Gran parte de la población no recibe agua potable por tubería 24/7, ni cuenta con alcantarillado. Hace falta el arreglo y construcción de calles, aceras, bordillos, iluminación, seguridad, áreas verdes. Una larga lista, tanto como la nómina que publicó la Alcaldía de Durán de los morosos que no pagan impuestos, quienes representarían al 11% de la población en general, lo que genera a la entidad una cartera vencida de más de 6 millones de dólares, y con ello falta de liquidez para la realización de otras obras en el cantón.

Durán: Un tren perdido en la maleza Leer más

El pasado 25 de julio, el director financiero del Cabildo, Javier Bolaños Rojas, notificó a todas las personas naturales y jurídicas que sean deudoras de la entidad para que se acercaran de manera inmediata a realizar el pago de sus obligaciones, o que soliciten las correspondientes facilidades de pago; y, en caso de tener alguna discrepancia sobre su deuda, que presenten formalmente sus reclamos.

Según la notificación que se publicó en la prensa, se estableció un plazo de ocho días para realizar esas gestiones, término que se cumplió en esta semana. Quienes no hayan cancelado dichos pagos o no han llegado a un acuerdo con el Municipio se enfrentarán a la acción coactiva.

Marlon Cabrera es el presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. Luego de que EXPRESO haya publicado una serie de reportajes sobre el agua potable y la eterna deuda que Durán tiene con sus habitantes, este Diario dialoga con Cabrera.



Lee la entrevista ⬇️ — Diario Expreso (@Expresoec) April 7, 2023

Una medida que, la mayoría de ciudadanos consultados por EXPRESO, la consideran necesaria para cumplir con sus obligaciones, pero que piden y exigen sean retribuidas en obras que tanto hacen falta al cantón.

En Durán entregan dos UPC con nombres de los ‘body’ que murieron en atentado Leer más

“Yo tengo 20 años esperando obras donde vivo, seguiré esperando y moriré esperando. Pagamos los predios urbanos todos los años, pero no tenemos obras. Es necesario que se cobren esas deudas para que todos tengamos la oportunidad de tener obras, al menos en lo básico”, dice el comerciante Gerardo García, de 65 años, quien cuenta las penurias que debe pasar en su vivienda ubicada en la ciudadela Abel Gilbert Pontón 2, por la falta de alcantarillado.

“Tenemos pozos sépticos, pero no tienen desfogue. Tenemos que buscar carros cisternas, pagar 50 o 60 dólares para que evacúen. Eso se hace dos veces al año. En la Pontón 2 nadie tiene alcantarillado, esos pozos ahora están rebosando y tenemos que esperar que baje la marea. ¡Es horrible!”, sintetiza.

#DURÁN | Más demoras registra la UPC que los habitantes esperan con ansias en un sector de Durán. Ya son nueve meses desde que inició la construcción de esta obra, aunque el plazo para levantarla era de 120 días.



Revísalo aquí: https://t.co/4WYaNamV7R pic.twitter.com/lPVIgDqMbV — Diario Expreso (@Expresoec) May 25, 2023

Aunque desconoce también sobre la notificación pública, el comerciante Humberto Maldonado, de 75 años, quien tiene su negocio en la ciudadela Río Guayas, está de acuerdo con que el Municipio cobre esas deudas, “porque muchas personas que son morosas que, teniendo no pagan, perjudican al pueblo si ese dinero es para obras”.

Durán sale a las calles para pedir paz, seguridad y reactivación económica Leer más

Asegura que a ellos les toca pagar un permiso todos los años, lo cual cumplen porque de lo contrario les llega el sello de clausura. “Es una obligación que tenemos, pero asimismo el Municipio tiene la obligación de hacer obras y ver, por ejemplo, en la seguridad porque no se puede trabajar bien, brindar servicios básicos. Las personas que deben demasiado deben de ponerse al día”, pidió el ciudadano, lo que es compartido por su vecina Estela Mena. “El Municipio tiene que ver la forma de cobrar para hacer obras, sino de dónde sale el dinero. Nosotros estamos al día con todo lo que exige la ley, pero no hay obras; por ejemplo, aquí hicieron aceras, pavimentaron la calle, pero no hay alcantarillado. Esa es una de las obras que tanto espera Durán”.

Son un total de 25.637 títulos de crédito que están vencidos, según la Alcaldía, por el período comprendido entre 2018 a 2022, que dan un total de 6’065.754.82 dólares.

Es necesario que se cobren esas deudas para que todos tengamos la oportunidad de tener obras, al menos en lo básico.

Gerardo García, habitante de la ciudadela Abel Gilbert Pontón 2



Ciro Menoscal, de la cooperativa 5 de Junio, muestra las calles con lodo en su zona y la falta de agua potable, alcantarillado, a pesar de pagar un impuesto predial que él cree alto. Christian Vinueza / EXPRESO

Se trata de deudas por el pago de tasas de habilitación, de emisión de títulos, multas, impuesto de patente anual, renta, permisos de construcción, venta de terrenos, alquiler, entre otros.

El Municipio de Durán asume desde el 8 de diciembre la competencia de todas sus calles Leer más

Los mayores deudores incluyen a personas naturales y en menor proporción a personería jurídica, quienes fueron publicados en la Gaceta Oficial del GAD Municipal de Durán.

Uno de los rubros más altos son los 4.826 deudores correspondientes a arrendamiento de edificios y/o locales comerciales, del período en mención.

¿En qué medida afecta esa cartera vencida al Municipio y, por ende, al cantón Durán?, fue una de las inquietudes que EXPRESO extendió a la entidad y la que, según sus autoridades, esos valores impagos afectan a la liquidez del Cabildo, ocasionando que se merme la capacidad de realizar obras y servicios en beneficio de la comunidad duraneña.

Pero, antes de la notificación pública, existió gran afluencia en torno al pago de impuestos prediales. “En julio de 2023 se ha recaudado solo en impuesto predial más de 120 mil, aproximadamente”. Pero “respecto a otros impuestos, dado que recién se hizo la publicación, se empezará a gestionar su cobro desde la coactiva”, respondió a EXPRESO el Cabildo, al enfatizar que el Código Tributario permite otorgar un plazo de 8 días para el pago, solicitar facilidades de pago o presentar reclamos, puesto que son deudas vencidas, lo que significa que no habrá más tiempo para llegar a acuerdos.

El Municipio tiene que ver la forma de cobrar para hacer obras... Nosotros estamos al día, pero no hay obras.

Estela Mena, comerciante ciudadela Río Guayas



El algunas avenidas las áreas verdes tampoco son atendidas. Christian Vinueza / EXPRESO

La anterior administración también tenía previsto el cobro de deudas por el servicio de agua potable, mediante la vía coactiva, por una cartera vencida que además afectaba hasta el pago de sueldos de empleados de la Empresa Municipal de Agua Potable Durán (Emapad-EP). La actual administración menciona que se encuentran prestando ayuda económica con el fin de repotenciar a la entidad, sin perjuicio de que esta empresa se encuentra en un proceso de reestructuración organizacional a fin de optimizar recursos y poder brindar un mejor servicio a la población.

Durán suplica al ‘Niño’ que no los ahogue más en sus calles Leer más

Y eso es lo que espera Narcisa Yaucán y Cirio Menoscal, quienes habitan en la cooperativa 5 de Junio, uno de los sectores más afectados por la falta de pavimentación de calles, agua potable, alcantarillado, seguridad, entre otras falencias.

“Yo vivo aquí quince años y es lo mismo, no se puede caminar por estas calles: en invierno inundados y ahora el lodo y polvo. El año pasado y el anterior subieron hasta los impuestos prediales. De 5 que se pagaba subieron a casi 100 dólares. Los alcaldes siempre dicen que van a arreglar, pero no hay nada”, lamenta Narcisa, desde el interior de su vivienda. En la calle, Cirio mostraba indignado cómo están las vías, con el lodo seco. “Esto se inunda. A mis hijos tengo que cargarlos para llevarlos a la escuela”, resalta al estar de acuerdo también con el Municipio de cobrar esas deudas, pero pide que se analice la situación económica de algunos habitantes, como personas de la tercera edad o enfermas a quienes la vecindad ayuda. “Hay cuadras que han construido aceras, bordillos, está perfecto, pero este lado nos han olvidado y se paga impuesto al día, con aumentos hasta de un 100%, en base a qué, no sabemos la justificación porque no vemos obras”.