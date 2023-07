Lo que parecía una solución a tantos años de vivir bajo el agua, en invierno; o en medio del polvo, en verano se convirtió en un calvario para los habitantes de la cooperativa 5 de Junio, uno de los sectores que históricamente se inunda en el cantón Durán, provincia del Guayas.

El prolongado invierno que está azotando a la mayoría de provincias del país, especialmente las costeras, mantiene en zozobra a los duraneños por las secuelas que dejan las lluvias en sus calles y hasta dentro de sus viviendas, a pesar de los tantos rellenos que han recibido, lo que se ahonda ante el anunciado fenómeno de El Niño.

Inés de Aguilar, pastora del templo Morada de Renuevo y quien habita hace nueve años en el bloque 1, asegura que siempre han vivido en esa situación. “Con la pequeña lluvia que cayó hace una semana, la iglesia se inundó. A inicios de año tuvimos que salir a otro lugar, pero regresamos pensando que iba a cambiar la situación porque estaban rellenando. La anterior administración nos puso una arcilla que en vez de mejorar, empeoró”, cuenta la moradora, al señalar las pozas de agua que se forman en todas las calles de la zona.

Lo corrobora su esposo Germán Aguilar, también pastor del templo. “Todos los años es lo mismo. Con el nuevo relleno quedó más alto. Hay agua y lodo dentro de la iglesia, pedimos por favor que nos arreglen”, pide al apuntar también la calle, donde apenas se puede caminar, en medio de piedras, lodo y agua sucia.

Dentro del inmueble han colocado palets de plástico en el piso para poder ingresar, pero una parte del auditorio muestra la inundación que sufren y la imposibilidad de reunirse, por lo que desde afuera elevan sus oraciones al cielo para que El Niño no los ahogue.

Frente a eso, ¿qué medidas o acciones están ejecutando desde el Cabildo para evitar un colapso en sectores propensos a inundarse? ¿Qué están haciendo los concejales para evitar mayores estragos por las lluvias que continúan y ante el anunciado fenómeno, en los sectores donde fueron elegidos?

Dentro de sus competencias para mitigar el impacto del fenómeno, la Empresa Municipal de Agua Potable de Durán (Emapad-EP) asegura que ejecuta periódicamente el mantenimiento y limpieza de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial con personal técnico. Adicional a eso, están próximos a elevar un proceso para la contratación del servicio de alquiler de tres unidades hidrocleaners. Además, se ha solicitado y coordinado en conjunto con la Dirección General de Obras Públicas del GAD-Durán y la Prefectura del Guayas la intervención y limpieza de los canales circundantes a El Recreo, del tramo de las ciudadelas Centro Vial y El Dorado, San Camilo y del estero La Matanza, donde han encontrado desde partes de autos, refrigeradoras, muebles e inclusive materiales de construcción.

También se están realizando gestiones para que el Municipio habilite la bomba, que permite el control de inundaciones, y a su vez que ceda o traspase este activo a Emapad-EP, lo que permitirá que -en conjunto con los hidrocleaners y la limpieza de canales y esteros- formen parte de la contingencia frente a los posibles embates de El Niño.

Asimismo se ha ejecutado el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las electrobombas sumergibles de las estaciones de bombeo de aguas residuales con las que cuenta la entidad, que evitaría el colapso de las redes de aguas servidas.

Nos preocupa con lo que se habla de El Niño. Aquí hay casas que están inundadas, tienen que utilizar bombas para sacar el agua... en estas calles lo que más hay es lodo...

Lorena Pin, habitante 5 de Junio

Tras las últimas lluvias, el templo Morada de Renuevo sigue inundado, a pesar de los intentos de los devotos por subir el piso. Freddy Rodríguez / EXPRESO

Pero esas limpiezas no han llegado a la cooperativa 5 de Junio, donde “no hay nada”, como dice la moradora Marlene Lara, pues la actual administración ha rellenado algunas calles con piedras y solo han recibido la promesa de colocar el alcantarillado y dotación de agua potable.

Todos los años es lo mismo, con el nuevo relleno quedó más alto, le pedimos por favor que nos arreglen eso. Con la última lluvia quedamos nuevamente inundados...

Germán Aguilar, pastor

La mujer se muestra también preocupada porque su casa, al igual que la de otros vecinos, ha quedado medio metro por debajo del nivel de la calle, por los rellenos que se han hecho. Con el anuncio de El Niño su preocupación es mayor. “Aquí no hay por dónde sacar el agua. Así sea que la saquemos con baldes a la calle, esa agua se regresa porque no tiene por dónde desfogar. Estamos resignados a inundarnos, no hay esperanza. Aquí no se puede ni caminar, se produce hartísimo lodo”, cuenta la madre con mucho pesar, mientras dos estudiantes de escuela intentan llegar a saltos a su casa, en medio de lodazales. Pero el Municipio asegura que en la 5 de Junio han colocado unos 6 kilómetros de carpeta asfáltica, complementando el trabajo con construcción de alcantarillado pluvial, colocación de redes de agua potable, aceras y bordillos.

A dos cuadras de Marlene, su vecina Lorena Pin también se muestra preocupada con el anuncio de El Niño. “Aquí hay casas que están inundadas, al lado mío vive una señora adulta mayor y se inunda... en estas calles no hay nada y estamos casi centro”. “Debemos andar con botas, hasta los tanqueros se quedan atorados”, añade su vecina Sonia Mendoza, quien recuerda que además deben soportar inseguridad e insalubridad. En Durán se han detectado 126 casos de leptospirosis, de los 145 que hay en Guayas. Un hombre de 23 años que residía en la ciudadela El Recreo murió en mayo infectado por esa enfermedad.

Calles Aproximadamente 80.000 metros cuadrados de calles se han cubierto, en diferentes sectores, según Obras Públicas.



Pero el Municipio ya ha identificado varios sectores que están por debajo de la cota establecida, “por tal motivo se ha intervenido con relleno pétreo, a fin de contrarrestar en alguna medida ante esta situación”, afirma el Cabildo en respuesta a un cuestionario de EXPRESO, en el que resalta como importante que la mayor parte de maquinarias y equipos camineros se encuentran dañados por falta de mantenimiento; y, en medio de un déficit económico que los ha llevado a reducir “cierto porcentaje de la masa laboral y se han tomado en consideración gastos administrativos con la finalidad de que estos recursos sean usados frente a las acciones que permitan minimizar los estragos del fenómeno...”. A ello se suma un Sistema de Alerta Temprana para inundaciones en la zona urbana del cantón, denominado ‘SAT Durán’, desarrollado con la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), ubicada en: El Recreo, 5 de Junio, Fincas Delia y Los Helechos sector 9, lo que permite monitorear el comportamiento de los ríos Guayas y Bulubulu con el fin de prevenir inundaciones en sectores vulnerables.

Aunque en la ciudadela Panorama no están inundados también están preocupados por El Niño. “Tenemos miedo que se repita lo que se vivió en ese tiempo con las inundaciones”, comenta una moradora que no ha visto ninguna autoridad por el sitio. Pero, según el Cabildo, desde el primer día están trabajando 24/7; y, a través del Concejo Municipal que sesiona cada jueves de manera virtual, los ediles dicen transmitir los requerimientos al alcalde.