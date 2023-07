El escenario en Durán es peor al que han denunciado incluso, por años, los votantes. Durán no tiene dinero, no es un municipio solvente, ha sido víctima de una serie de irregularidades y está endeudado con sumas que jamás imaginaron. Así lo dio a conocer ayer el alcalde Luis Chonillo, quien luego de ser víctima de un atentado el pasado 15 de mayo, que lo obligó a administrar el Cabildo desde la clandestinidad; finalmente hizo su aparición pública para desvelar que, tras revisar los números y ver el estado en el que se encuentra el cantón, se atreve a confirmar que se lo ha administrado de la “forma más irresponsable posible”.

“Me he encontrado con una ciudad en ruinas y un Municipio en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)”, sentenció al detallar la cruda situación financiera y administrativa que atraviesan, y que está marcada por los 79 millones de dólares que adeudan.

A esto se suma la violencia. Cuatro atentados, incluido uno en su contra, se han registrado en esta administración y además todos los directores municipales han sido amenazados. Más de uno ha presentado su renuncia.

A poco más de un mes y medio como alcalde, en una rueda de prensa llevada a cabo en Guayaquil y no en Durán, por seguridad, Chonillo se refirió no solo a la millonaria deuda que les dejó la administración anterior, y de cuyo total 29 millones de dólares le adeudan al Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE); 8 millones a proveedores de bienes y servicios y otros 389.000 dólares a los servidores públicos; sino que también a los 280.000 dólares que apenas encontraron en las arcas municipales y al estado en el que está la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (Emapad), a cargo de la distribución del agua por la que precisamente han clamado las familias.

“Las tasas y las contribuciones de cada uno de los habitantes, no se han visto reflejadas en lo absoluto. Mi mayor anhelo es dotar de agua a la ciudadanía, pero este es un largo y arduo proceso que lo vamos a realizar, pero tomará más tiempo”, explicó.

Mientras tanto, aseguró, han iniciado un plan de salud financiera para, primero, saldar lo que deben y luego solicitar el crédito que le permitirá cumplir con lo anunciado en campaña, que fue dotar a la población de agua.

“He dispuesto el ordenamiento de la salud financiera, transparentando el presupuesto con un recorte a la realidad y el cierre de la brecha del déficit por un monto de cerca de 78 millones. Nos hemos puesto al día con los funcionarios, hemos reducido la masa salarial en un 5,4 %; iniciamos un plan de pagos a los proveedores y al BDE le hemos pedido un alivio financiero en las cuotas de la deuda. Esto es el inicio”, explicó; al asegurar que firmó a la par un acuerdo con Interagua para recibir más de 60.000 metros cúbicos cada mes, a fin de que el servicio les llegue a todos.

Frente a ello la ciudadanía no pone reparos, siempre que se cumpla. “Yo lo que quiero ahora es tener agua, como sea, hasta que nos llegue por tubería. Sin embargo sí quiero dejar claro que las autoridades que por décadas ha tenido Durán no han servido para nada. Las cifras que ahora han salido a la luz pública son terroríficas. ¿Qué implica todo esto? ¿Que la plata se la robaron? Son una vergüenza, por eso es que Durán vive en condiciones deplorables. Aquí todo ha estado mal. La administración municipal y de la misma Emapad”, se quejó Lorena Guzmán, habitante de la ciudadela Maldonado.

Irregularidad . El 15 de mayo que Chonillo asumió el cargo, los directores de las direcciones estratégicas de la anterior administración renunciaron sin entregar los informes del fin de su gestión.

Y no se equivoca, pues según datos oficiales, la entidad reporta una deuda de tres millones de dólares, tiene contratos que no están regularizados; un departamento de talento humano con escaso registros de los servidores públicos; y, en el área operativa, siete pozos no han tenido mantenimiento correctivo ni preventivo desde 2020, lo que no ha permitido producir agua de manera óptima.

A esto suma, la falta de conservación y cuidado del acueducto que “negligentemente dejaron en abandono”, con pleno conocimiento de que necesitaba una inspección completa, situación que aseguró Abigail Nevares, gerente general de Emapad, negó la posibilidad de que los hogares tengan el servicio. “Hemos empezado a ordenar la casa internamente porque la situación es difícil. Sin embargo estamos ya tomando acciones, estamos trabajando en un proyecto de inversión con la empresa privada y pública, a través de multilaterales e inversión extranjera. Algunas deudas se están pagando”, aclaró.

Pero esta crisis también se ha visto reflejada en las obras públicas. Solo para citar algunos casos, la Alcaldía se encontró con un centro municipal para personas con discapacidad en condiciones deplorables: con paredes con filtraciones de agua y sin techo; bodegas con 700 kit de alimentos próximos a caducar; un albergue de animales sin insumos médicos y el 70 % de las obras que debía ejecutar la administración pasada inconclusas o suspendidas.

“Sin duda alguna al Municipio lo convirtieron en una caja de pandora”, dijo Chonillo; al señalar que el 90 % de esos trabajos han sido ya reanudados.

La rueda de prensa, por cuestiones de seguridad, fue llevada a cabo en Guayaquil y no en Durán, que ha sido el escenario de varios atentados en contra de la actual administración. CHRISTIAN VASCONEZ

Otras falencias halladas

En el informe, Chonillo aseguró que el Palacio Municipal es el reflejo de un Durán abandonado: con una mala gestión de archivos, infraestructura en decadencia y una administración quebrada. La entidad tiene deudas por cobrar que ascienden a los $ 12,5 millones y los deudores son en su mayoría excontratistas municipales.

Tras la radiografía realizada, la Alcaldía confirmó que el 70 % de las obras en la administración anterior quedaron paralizadas, que los planes urbanísticos estaban deteriorados; que las bodegas están sin suministros; que los mercados tenían daños en la infraestructura y que el 80 % de la maquinaria municipal no estaba operativa.