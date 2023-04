Es el presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. Es ingeniero químico y tiene una maestría en Administración Ambiental. Fue presidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador y del Colegio de Ingenieros Químicos del Guayas. Fue miembro de la Comisión de Auditoría Integral sobre el Crédito Público.

Luego de que EXPRESO haya publicado una serie de reportajes sobre el agua potable y la eterna deuda que Durán tiene con sus habitantes, este Diario dialoga con Cabrera sobre las medidas que urgen para remediar de una vez el problema. El especialista, sin embargo, alerta de otros problemas ligados a la contaminación que sufre el cantón y también Guayaquil.

Han pasado décadas, una administración tras otra, se han hecho promesas, pero Durán sigue sin agua. ¿Quién es el responsable de esta situación?

El Municipio. Esta entidad tiene la autoridad de manejar el tema, obviamente, tiene que resolverlo con ayuda del Gobierno de turno. Pero este problema es histórico. Estoy seguro de que no más del 30 % de la población de Durán tiene agua entubada y eso es gravísimo, puesto que el resto o tiene pozo o compra el agua de los tanqueros, lo que da cabida a otra crisis. Y es que más allá de no saber a ciencia cierta de dónde proviene ese líquido vital, desconocemos cuál es el estado en el que se encuentran los tanqueros en su interior. No hay quien te lo diga. No hay informes. Nada.

Los alcaldes de turno han responsabilizado a sus antecesores y, a la vez, han dicho que no se ha podido hacer más por falta de dinero. ¿Cabe esa respuesta?

No. La realidad de lo que pasa en esa localidad va por el lado de la demagogia. Las autoridades electas siempre se han preocupado por obras que se ven y como la dotación del agua no lo hace, no la priorizan. Y eso no es posible. No puedo entender como siendo el siglo XXI, estando ya en el 2023 y siendo Durán tan comercial como es, aún carezca de este servicio. Es inaudito.

Las autoridades no quieren ver que al no tener agua, un cantón no es atractivo para el turista.



¿Ha debido el Gobierno intervenir? ¿Quizá establecer que esa sea la obra a la que se debe destinar todos o casi todos los recursos?

Más que el Gobierno, porque para eso están los municipios, quien ha debido sí o sí intervenir es la Asamblea, que es la representante del pueblo. Votamos por los legisladores para que fiscalicen y nos defiendan ejecutando leyes, pero ni lo uno ni lo otro pasa. Cómo es posible que no haya una ley que obligue al Gobierno local a resolver esta situación. Así como hay comisiones de Fiscalización, de Salud, de Asuntos Internacionales, debe haber una de Agua y Medioambiente. Esta debería dar seguimiento a la problemática, recibir las quejas del votante. La Asamblea podría dar fin al problema. Como ciudadano, tengo un sentimiento de que la Asamblea me queda debiendo. Porque, a ver, no solo preocupa el caso del agua en Durán, sino también el del saneamiento, que no está solucionado en prácticamente todos los cantones del país. Pasa igual con las plantas de tratamiento y el estado de las aguas residuales. Solo en la ciudadela El Recreo (Durán), que tiene más población que antes, no está claro a dónde van a parar sus aguas negras.

Durán ha sufrido la carencia del agua potable desde hace décadas y aún no se resuelve el problema. ARCHIVO

¿No está claro hacia dónde van sus descargas?

No lo está. Como organización, tenemos el dato de que lo hacen a la ciudadela 28 de Agosto, en cuyo sitio no hay planta de tratamiento. Se supone que ahí debió haber una de aguas residuales. Hay que ver si la estructura existe, porque lo que sí sabemos es que no está funcionando. No hay nada operativo. En general, en la provincia, tenemos un mal concepto que se creó desde los años 50, que indicó que se puede descargar en el río Guayas porque es voluminoso y tiene capacidad de biodegradar, pero en ese entonces, si nos enfocamos solo en Guayaquil, había nada más que 200.000 habitantes. Ahora hay más de 2 millones. ¿Qué nos dice eso? Que hay un altísimo riesgo a que esté contaminado. Ya sabemos que las plantas existentes en Guayaquil no son las mejores. Mire que la del Guasmo todavía no funciona. ¿Y la de Samanes-Guayacanes? Pues sigue emanando olores. Esa planta es vieja. Los operadores del sistema compraron una ‘casa’ que tenía todo, que ya estaba armada. Que la pusieron y están poniendo bonita, es verdad; pero en ella no se ha invertido en fortalecer sus bases.

Pero está ya en construcción la de Los Merinos…

Exacto. En construcción. Habrá que ver cuándo está lista. Acá los tiempos no se respetan. Y si así estamos en Guayaquil, imagínese en Durán, donde el control es escaso.

Urge saber en qué estado están los tanqueros. Y es Salud quien debe verificar aquello.



¿Por parte del Municipio?

Por parte de todos, incluidos los ministerios de Ambiente, de Salud, del Agua. Todos sabemos que la competencia la tiene el Cabildo, pero es la obligación del resto involucrarse. Durán sigue creciendo, está ubicada junto a Guayaquil, el cantón más grande de Guayas; está aledaña a La Puntilla (Samborondón), que se ha desarrollado; sin embargo, Durán está detenida en el tiempo. La falta de decisión de las autoridades de turno ha dado cabida a ello. Ha vuelto complejo todo.

La 28 de Agosto. En medio de basura, tierra y agua, los conductores se hacen camino para no tropezar en calles donde las aceras se pierden. En Durán los problemas son múltiples. Christian Vinueza

- Como Observatorio, ¿solicitará a la Asamblea la creación de una ley que obligue al Municipio a ponerle fin a la carencia del agua potable?

Hemos conversado ya con varios legisladores sobre la urgencia y lo haremos de nuevo, pero estas iniciativas, viendo la realidad que enfrentan los habitantes, deben venir de ellos. Repito: la Asamblea nos queda debiendo. Está claro que le interesan otros temas. Lamentablemente, no los que le miran al desarrollo y fortalecen el turismo.

- El alcalde electo, Luis Chonillo, entonces tiene sobre la espalda el peso de revertir el escenario...

Lo tiene, sí, y si se lo plantea podrá resolverlo. Su objetivo principal debe centrarse en dar agua potable y alcantarillado, así sea lo único que haga. Solo eso dará luz verde al buen vivir. Solo eso evitará seguir pagando a tanquero tras tanquero y con precios elevados. Cinco veces más altos de lo que se cobra por metro cúbico en otros territorios.

¿La llegada de la draga ayudará a limpiar el río o será un parche más?

Resolver ese problema es más que oportuno, pero hay que parar con la contaminación hacia el Guayas. Yo puedo gastar miles de miles de dólares en recuperar las aguas, pero si las voy a seguir contaminando; si no hay controles de verdad; si sigue habiendo descargas clandestinas, que las hay en Guayaquil y Durán, de nada servirá la llegada del equipo. Hay indiferencia por parte de la autoridad hacia lo que pasa con la naturaleza, con los cuerpos hídricos, con las áreas verdes y con otros problemas como el transporte. Y no sé el porqué de su quemeimportismo. Me pregunto por qué pasa eso, pero no hallo respuesta.

Problema. En Durán aún se abastecen de agua con la ayuda de tanqueros. Archivo

Ahora que habla del transporte, donde las quejas con los buses urbanos, la conectividad entre un cantón y otro es escasa, y el servicio de la Aerovía es deprimente, ¿qué plantea?

Que den luz verde a la mancomunidad, un concepto cacareado, pero que nadie pone en práctica. Guayaquil, Durán y Samborondón deben ya estar conectados por tierra, aire, agua. Mientras no haya voluntad política, nada va a cambiar y las quejas se volverán eternas.