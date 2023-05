Desde algún lugar que por seguridad no revela, el recién posesionado alcalde de Durán, Luis Chonillo, aseguró que se encuentra fuera del país por seguridad. Después de sobrevivir a un violento atentado perpetrado justo antes de una sesión en el Concejo de esta cantón, el pasado 15 de mayo, el mandatario dio una entrevista desde la clandestinidad.

"Yo soy valiente pero no cojudo. En ese momento a mí me dejaron, una vez que me trasladaron a mi domicilio, me dejaron solo, ¿por qué tuve que irme a esconder? Porque obviamente si me quedaba ahí no sé qué más podría pasar", dijo Chonillo al portal digital Ingobernables.

Dos agentes y un civil fueron las víctimas del atentado contra el alcalde de Durán. Freddy Rodriguez

Además, declaró que el Gobierno "solo se preocupa por la coyuntura" y que no le dieron ningún resguardo. "Tuve la visita del Gobernador del Guayas (Francesco Tabacchi), llegó, pudimos conversar un poco y en esa conversación lo que le decía que el resguardo no tiene que ser para el alcalde. Yo tenía custodia, qué pasa con los concejales, con el ciudadano de a pie, el problema no es solo lo que me pasó", añadió.

Y le hizo un llamado de atención al presidente de la República, Guillermo Lasso. "Esto sucedió el lunes (15 de mayo), ahora entiendo que estaban más preocupado en lo que pasaba el martes y posiblemente lo que pasaba el miércoles", manifestó refiriéndose al inicio del juicio político en contra de Lasso y la posterior decisión de éste último de declarar la muerte cruzada.

"Lo resuelve con un tuit por meterse en la coyuntura y decir 'le ordeno al ministro que ponga en resguardo a los alcaldes', pero mire lo que pasa luego en Playas", apuntó Luis Chonillo, alcalde de Durán.

Por su parte, Francesco Tabacchi, gobernador del Guayas, le salió al paso a las declaraciones de Chonillo y manifestó en entrevista a Ecuavisa que sí se le brindó protección.

"Nos dio la dirección. Me la dio a mí y se le dieron los custodios. Pero luego él salió de la ciudad, salió de la provincia y en Migración dicen que está fuera del país 24, 48 horas después del suceso. Me parece totalmente fuera de lugar que él diga que no se le está dando el resguardo cuando ha salido del país”, dijo Tabacchi.