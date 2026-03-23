Las historias ocultas del edificio El Fórum: Un ícono de Guayaquil desde 1981

El inmueble arrastra una historia marcada por tragedias y relatos urbanos. Hoy, la administración busca cambiar su imagen

El edificio El Fórum se inauguró en 1981 y cuenta con 28 pisos y una terraza. En su parte superior albergó durante años una antena.

El edificio El Fórum combina hechos documentados y mitos urbanos que han construido su fama durante décadas. Entre la memoria urbana y el rumor persistente, ha acumulado relatos transmitidos de boca en boca, mientras su antigua antena en la terraza marcó por años el perfil del centro y lo consolidó como un referente no solo arquitectónico, sino también simbólico.

Entre accidentes, suicidios y testimonios de fenómenos extraños, el inmueble también busca cambiar su historia. Hoy apunta a reinventarse con un 'rooftop' en el piso 28 que atraiga a visitantes nacionales y extranjeros.

El edificio El Fórum tiene 28 pisos y, sobre su último nivel, se levantaba una torre de 20 metros de altura. Esta estructura se instaló como señal para alertar a las avionetas que sobrevolaban la ciudad durante la noche.

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Desde la terraza del edificio El Fórum se observan distintos sectores de la ciudad, así como el río Guayas y el Estero Salado. Flor Layedra Torres

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Sin embargo, la torre también arrastra un episodio que pudo terminar en tragedia. En 1993, un hombre intentó lanzarse desde allí con su hijo de 10 meses, pero no lo consiguió.

Accidentes que dejaron huella

A este hecho se suma un accidente mortal ocurrido en 1994. Un vidrio se desprendió del sexto piso y mató al instante a un niño de seis años que caminaba por la acera.

Las muertes han marcado la historia del edificio El Fórum. En 2002, una mujer con antecedentes de depresión se lanzó desde el piso 19 y murió, y doce años después otra persona cayó desde el piso 12.

En 2021, un hombre de aproximadamente 20 años se lanzó hacia una vivienda contigua. Cuando llegaron los paramédicos del Cuerpo de Bomberos, confirmaron su muerte.

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Algunos moradores cuentan que han visto hechos paranormales; otros dicen que no. Flor Layedra Torres

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En 2008, una joven cayó por las escaleras angostas y falleció. En 2014, un adulto mayor perdió la vida tras caer por el ducto del ascensor, tras tratar de divisar si el ascensor estaba subiendo.

Relatos paranormales en pisos abandonados

Pero eso no es todo. Algunas personas han narrado que, en el edificio, en los pisos abandonados, han podido ver hechos paranormales.

Algunos vecinos cuentan que, en ciertas noches, escuchan gritos dentro del edificio El Fórum. Otros aseguran que han visto figuras humanas en las ventanas.

También describen corrientes de aire que se cuelan por la parte baja de las puertas, especialmente en el piso 24. Estos relatos alimentan la percepción de misterio que rodea al inmueble.

Un intento por cambiar su historia

No obstante, la administración del edificio El Fórum impulsa estudios para reactivar el piso 28, donde se ubica la terraza. Allí proyectan la construcción de un ‘rooftop’ que devuelva vida a este espacio.

Manuel Chele, presidente del Comité Ejecutivo, explicó a EXPRESO que buscan que el sitio contará con vidrios de seguridad para que los visitantes disfruten del paisaje sin riesgos. La propuesta apunta a convertirlo en un punto turístico, donde locales y extranjeros contemplen los atardeceres y redescubran la ciudad desde las alturas.

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La administración cambió el motor mediante un convenio con la empresa Xtrim, propietaria del último piso. También modernizaron el panel que indica los pisos y optimizaron su funcionamiento. Flor Layedra Torres

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