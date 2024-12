Alturas en Guayaquil: la apuesta de quienes miran desde arriba

Ver a Guayaquil en todo su esplendor desde las alturas, es un lujo que varios guayaquileños disfrutan, ya que viven en edificios departamentales, que no es lo más común en Guayaquil pese a que los urbanistas (como ha publicado EXPRESO) han hecho énfasis en que urge que la ciudad empiece a desarrollarse hacia arriba (con edificios) y ya no de forma horizontal.

Crecen ‘puntos verdes’ en las casas ante la llegada de El Niño Leer más

Y aunque los guayaquileños han dicho, en reportajes pasados, que optan por vivir en una casa propia de uno o dos pisos para mantener su “independencia”; esta vez EXPRESO recoge los testimonios de lo que implica vivir en edificios de departamentos, lo cual, a juicio de Lorena, Cajas, “es una maravilla”.

“Yo debo confesar que me rehusaba a vivir en un condominio. Las circunstancias me obligaron y ahora vivo feliz. Mi departamento queda en la vía a la costa y me encanta. En lo personal, creo que vale la pena el cambio o que las autoridades piensen en ello como una opción. Hay más vida comunitaria, aunque no parezca. Hay más cercanía. De hecho, me parece ideal para no llenar de cemento enormes extensiones de tierra. Hay cemento hacia arriba, pero a los lados estoy llena de áreas verdes. Es un error que las autoridades no aceleren este proceso. Ahora entiendo por qué en países desarrollados los departamentos tienen tanta acogida”, argumenta la residente Suzetty Miranda.

Diferencias entre vivir en un departamento que en una casa

Para Gioconda Toscano, quien opina de forma similar, los departamentos son una óptima opción de vivienda para las personas de tercera edad, sobre todo si se vive en las plantas bajas o hay ascensor, que en su mayoría los tienen. Ella hace siete años vivía en una casa de dos pisos y le pareció que era un espacio muy grande, ya que sus hijas se habían independizado, por lo que junto a su esposo decidieron vender ese bien y adquirir un departamento.

Ahora vive en el centro de la urbe, en un departamento grande. En el balcón de su residencia tiene unos maceteros donde ha cultivado un pequeño jardín. Para ella, el lugar es formidable porque tiene todo cerca, lo que hace que no necesite de largos traslados en automóvil para hacer compras.

Pero, sobre todo, la seguridad es un factor importante, señala Toscano. En su anterior domicilio tuvo que levantar un muro alto por temor a que los ladrones ingresaran, pero ahora de eso no se preocupa. Ni de enredarse con las muchas llaves que debía tener: la del garaje, la de la puerta principal, la de la puerta posterior, entre otras.

RELACIONADAS Redescubriendo a la ciudad desde la cima de El Paraíso

La escritora Aminta Buenaño vive hace 24 años en un departamento en la ciudadela Los Ceibos, para ella, estos sitios permite que haya más vida de comunidad. Flor Layedra Torres

LE SUGERIMOS LEER: Un mercadito para disfrutar con la naturaleza

Hacia las alturas: ¿Los rascacielos deben ser la tendencia turística en Guayaquil? Leer más

El hacerse cargo del jardín era una de las tareas que ocupaban a Sara García, así como la limpieza, que suele ser cara si se trata de una casa: 35 dólares pagaba por el día; pero ahora le representa 24 dólares.

Para el cuidado de las áreas verdes, todos los habitantes del edificio pagan un valor y el administrador es quien se encarga de que se cumpla el correcto mantenimiento.

Cuando optó por mudarse a un departamento dentro de un condominio, pudo notar la gran diferencia, recuerda García, sobre todo porque no tiene que subir escaleras para ir al piso de los dormitorios.

A juicio de María Fernanda Insúa, una casa siempre está “medio desprotegida”, a diferencia de un departamento. Además, dice que disfruta el silencio que el centro de Guayaquil le proporciona cuando la población que anda por el día se va, luego de una jornada laboral.

También le gusta la privacidad, ya que a diferencia de una urbanización de viviendas horizontales, cuenta que nadie está pendiente de lo que hagan los vecinos, ni invaden el espacio residencial de la otra persona.

Ella comenta que casi toda su vida le ha gustado vivir en un departamento alquilado porque le permite ser más libre. Si deja de interesarle el sitio o sus vecinos hacen mucha bulla, prefiere mudarse a otro lugar.

Ahorros que genera vivir en departamentos

Desde hace varios años Luigi Castañeda ha vivido en un departamento. Junto con su novia han elegido vivir en un edificio en la ciudadela La Garzota. A su criterio, cuando una familia no tiene hijos, este tipo de domicilio es una buena alternativa.

LE SUGERIMOS LEER: Ir hacinados en el transporte público, como hábito urbano

Guayaquil: Los miradores requieren vitalizarse Leer más

Aunque Aminta Buenaño piensa todo lo contrario. Ella ha vivido en un departamento con su familia desde hace 24 años, incluso cuando sus hijos eran pequeños. A su criterio, todo depende del tamaño: en 180 m2 o 200 m2 pueden habitar seis o siete personas.

Uno de los factores por los que le gusta vivir en departamentos es que allí se desarrolla el espíritu de compañerismo, amistad y colectividad, ya que si le falta algo se lo puede pedir prestado a su vecina, como un destapador de corcho o algún ingrediente. “Esto puede resultar un detalle insignificante, pero es importante para el día a día”.

También los gastos son compartidos, manifiesta. Si dentro de un condominio hay que pagar una cuota, dice, el aporte es menor a diferencia de quienes viven en una casa. Asimismo, lo que se paga por la seguridad, ya sea por cámaras, rejas, guardianía y otros, es un gasto común y se lo divide, por lo que se vuelve un valor más cómodo y que no afecta el bolsillo, subraya. El poder generar ahorros es algo que debe ser tomado en cuenta al momento, considera.

La practicidad de la limpieza es lo que más rescata Nicolás Cevallos, eso porque todo está en un solo piso: los dormitorios, la sala, el comedor, la cocina. En eso está de acuerdo Sofía Bermúdez. El corto tiempo que se debe dedicar a la limpieza y organización del espacio, es decir a los quehaceres del hogar, es un atributo importante. Por otro lado, los precios de los alquileres de departamentos son más asequibles para una persona soltera que los de una casa, aunque vivan en pareja, añade.

Para María Fernanda Insúa los departamentos son más seguros que las casas, porque no corre el riesgo de que sea invadida por varios sitios. Flor Layedra Torres

LE INVITAMOS A LEER: Guayaquil: Falta de señales en los puentes produce daños en los tableros

Pictórica pared del Banco Central, en el olvido eterno Leer más

Desde hace casi dos años Bermúdez reside en un departamento con su pareja. Considera que vivir en comunidad, algo que ha experimentado ahora que reside en un edificio, hace que la gente se sienta más segura.

Desde hace 40 años Lucy Andrade no solo que vive en un departamento, sino que también los alquila, lo que a ella le significa un ingreso económico. Andrade comenta que vivir en el mismo edificio junto con sus inquilinos no le ha representado ninguna dificultad.

Esa familiaridad es uno de los valores que también rescata Cevallos, porque nadie se siente solo en el edificio, más cuando entre todos velan por cada uno, destaca Buenaño.

La cifra. El 21,1 % de guayaquileños residen en departamentos, según el Censo Ecuador de 2022.

Los guayaquileños opinan

María Fernanda Insúa, moradora del centro. Para mí, vivir en un departamento siempre ha sido lo ideal por la comodidad. Me gustan más los departamentos que las casas, pero sobre todo alquilar.

Nicolás Cevallos, morador. El departamento es mucho más económico que una casa, incluso las alícuotas. Los gastos son más reducidos hasta para decorarlo en cada uno de sus ambientes.

Aminta Buenaño, moradora de Los Ceibos. Una nunca se siente sola en un edificio departamental, porque se puede desarrollar amistad con los vecinos. Además, todo es más barato porque los gastos se comparten.

Gioconda Toscano, moradora del centro. Los vecinos son personas tranquilas. Además, la limpieza de un departamento es más fácil, no necesito de personas que hagan la limpieza, la puedo hacer yo sola.

Lucy Andrade, moradora de La Kennedy. Yo alquilo departamentos y vivo en uno de ellos, pero cada área está independizada. Hasta ahora vivo en armonía con mis inquilinos.

Luigi Castañeda, morador de La Garzota. Antes viví en un departamento dentro de Villas del Rey, en la etapa Harry, ubicada en el cantón Daule. Pero me mudé a La Garzota, por el acceso al comercio.

Sara García, moradora de Los Ceibos. Entre las familias que viven en mi condominio hay una gran unidad y estamos bien cuidados ante la peligrosidad que representa vivir solos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!