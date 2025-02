Guayaquil: Los complejos acuáticos averiados

Inoperativo. El personal del Parque Multipropósito El Fortín llena de agua este espacio para que los menores se recreen, aunque este no funcione por la falta de mantenimiento.

La mayoría de los días, en Guayaquil, el calor no es soportable. Las altas temperatura son más que una excusa para que muchos menores de edad deseen ir hasta un complejo acuático y a disfrutar del tiempo libre en ellos. Sin embargo, hace meses atrás, varios de estos espacios no están totalmente operativos.

EXPRESO recorrió siete parques acuáticos municipales. Todos presentan problemas. El que atraviesan todos a la vez es la seguridad, cuentan sus guardias. Desde afuera se presumen que estos sitios están cerrados, pero no, por seguridad prefieren tener las puertas cerradas con candado.

Luis Mendoza trabaja como personal de seguridad en los Juegos Acuáticos Pascuales y expone que en ocasiones anteriores la gente ingresaba a robarles a ellos. Es por esto por lo que decidieron cerrar las puertas, para que solo ingresen los menores con sus padres y una vez dentro no sufran por algún acto delincuencias.

Lo mismo ocurre en el Parque Multipropósito El Fortín. Allí, la puerta de entrada que está unos cuatro metros de los juegos acuáticos permanece semiabierta, para que ingresen la persona a pie o la bicicleta, pero no un auto. ¿Por qué? Para resguardar a los niños que juegan luego de la escuela.

Un guardia de seguridad que pidió la reserva de su nombre denunció que hace dos meses y medio la bomba que permite que los chorros de agua caigan de los juegos acuáticos no funciona; solo una de las dos piletas funciona. Según el hombre, la bomba se dañó debido a los constantes cortes de energía.

Robo. En el complejo de Bastión Popular las piletas no sirven; hace tres meses se sustrajeron cables eléctricos. Freddy Rodríguez

El problema se repite en otros centros acuáticos

A pesar de que las estructuras estaban secas, dos menores gustaban de estar en este espacio que solo tenía agua como para que acostados puedan estar mojados. Ellos prefirieron tratar de nadar, aunque esta área no sea una piscina. En ocasiones se metían en el tobogán, sin temor a lastimarse.

Este mismo problema tiene el Parque Viernes Santo, ubicado en el sur de la urbe, en el Guasmo oeste, pero en este sitio ningún juego funciona hace más de un mes, indicó uno de los guardias que labora en el lugar y que prefirió no identificarse. Allí, en el piso de los juegos no hay agua.

De las tres piletas del parque Acuático Metropolitano, ubicado en el sector de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, una funciona. También tienen problemas de funcionamiento por el daño a la bomba, pero el personal del sitio no recuerda hace cuánto tiempo. En este sitio recreacional tampoco funcionan las duchas.

Descuido de las áreas e infraestructuras

Pero estos no son los únicos inconvenientes que tienen, una de las luces verticales externas está por desprenderse. La maleza está creciendo por los bordes del parque acuáticos. Algunos juegos se convirtieron en basura, los cuales están tirados al costado externo costado de los baños, en la maleza, porque no fueron arreglados.

Daños. Las tapas de las cisternas estás deterioradas en el Parque Metropolitano; hay basura en alrededores. Freddy Rodríguez

Al otro extremo, en cambio, abunda basura arrimada a esta infraestructura, también hay en el lugar destinado para las bicicletas. Allí se puede observar cómo las tapas metálicas de las cisternas están oxidadas y sus paredes externas requieren mantenimiento.

Un guardia, expuso a este diario, que este sitio necesita de luminarias, porque en la noche el sitio es muy oscuro. En El Fortín también, algunas están quemadas y no han sido reemplazadas. En cambio, en el Parque Acuático Martha de Roldós, el problema que tienen es que los focos que iluminan los juegos no funcionan, solo uno de ellos; esto tras las lluvias, indica el guardia.

Por otro lado, en los Juegos Acuáticos Cooperativa Juan Montalvo, en el noroeste de Guayaquil, un dispositivo del cuarto de máquinas se daño en fin de año, por el estruendo de las camaretas y los cortes energéticos, según criterio de quienes laboran allí y que solicitaron la reserva de sus identidades. Debido a ese dañó, la resbaladera no funciona ni los juegos acuáticos. Como no llega el agua hasta el barril de este atractivo, el personal de mantenimiento colocó una larga manguera verde y la ató a los juegos para que el atractivo del tanque no se pierda.

Problemas de insalubridad en el exterior de los complejos

Otro de sus problemas tiene que ver con la falta de poda del árbol que está a la entrada de este complejo acuático, el cual dificulta la visibilidad al personal de seguridad. Las ramas están a pocos metros de tocar el piso. Además, en la vereda que está en la parte posterior a este espacio, cerca de los juegos acuáticos, la gente coloca la basura; el personal se queja por los olores que emana y por las moscas que sobrevuelan. Ellos piden que el personal del Consorcio Urvaseo limpie bien el sitio y, a su vez, sea modificado ese punto de colocación de basura.

Energía. La piscina de olas no puede limpiarse sin electricidad; requieren tres días. Freddy Rodríguez

En Pascuales pasa algo similar. Fuera del complejo acuático, la gente coloca la basura. Eugenia Nivela, moradora, expresa su malestar ante EXPRESO, porque el callejón que da con este espacio municipal, el cual colinda con su casa, se ha convertido en basurero y las moscas y el hedor lo perciben todo el día. Además, indica que la gente que labora en el complejo bebe y juega naipes, esto lo visualiza desde la ventana de su casa, donde se puede observar sacos y bolsas de basura sobre el techo de esta infraestructura.

El parque acuático de Bastión Popular tras el robo de cables, las piletas y los juegos acuáticos no funcionan. Según personal del sitio, desde octubre tienen este problema. Por otra parte, la piscina con olas, ubicada en el Batallón del Suburbio, en el sur de la ciudad, desde la mañana del lunes se quedaron sin energía eléctrica tras una exposición en un transformador, por lo que el mantenimiento que dura tres días no había iniciado el martes pasado, dijo Janeth Briceño, jefa de seguridad. “Antes arreglaban rápido, ahora no”.

El Parque Guamote se encuentra en malas condiciones; sus usuarios se quejan por la falta de mantenimiento. El sitio para ellos es peligroso. Freddy Rodríguez

Parque Guamote desvalijado e inseguro

Montes por doquier. Desde afuera da miedo entrar al Parque Guamote, comentan quienes moran en la parroquia urbana Pascuales, ubicada en la avenida Limoncocha, al norte de Guayaquil, al frente del Parque Acuático Pascuales. Uno de sus habitantes, quien pidió la reserva de su nombre, comentó a este Diario que los gobiernos municipales no han dado mantenimiento a este sector.

Magdalena Mendoza también se queja por el abandono del parque, señala que el parque no está limpio, hay basura por doquier; además, varias rejas que están en el lado de la vía Perimetral han sido robadas del lugar. Así también las luminarias; comenta que la falta de poda también lo hace oscuro e inseguro. Por otro lado, las cajas de cemento de drenaje que está por la cancha están casi abiertas. Angela León trabaja en un comedor y expone que el parque está botado y el estado en el que se encuentra ya tiene tiempo. A ella le preocupa que los jóvenes ingresen porque suele ingresar personas a beber.

