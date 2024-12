Marcela Aguiñaga: “El consorcio que hace el dragado no cumplirá la meta fijada”

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga Vallejo, conversó con EXPRESO acerca de las obras que la entidad provincial está planificando ejecutar el próximo año fiscal.

El contexto. Los retrasos en la llegada de la draga a Guayaquil y sus resultados, contrato realizado en la administración pasada, han generado controversias en torno a los resultados de esta negociación. La actual prefecta de la provincia del Guayas expresa qué medidas se prevén tomar para solucionar este problema.

- En 2025 vence el plazo que tiene el Consorcio Dragando por Guayas para terminar el trabajo; ¿la empresa lo logrará?

- No, no va a lograr su trabajo. Lamentablemente, este es un contrato muy complejo; tiene algunas aristas que evidencian, digamos, una falta de planificación y el logro de este tiempo, es decir, este es un contrato que fue suscrito por aproximadamente casi $ 44 millones, debía ejecutarse en un plazo no mayor de 900 días. Ese plazo no se va a cumplir y, hoy, debería tener ejecutado aproximadamente una extracción de 3’900.000 de metros cúbicos.

- ¿Cuánto ha extraído?

- Tiene un déficit acumulado de 938.000 (metros cúbicos) que no logra completar; por lo tanto, va a llegar su plazo y no va a cumplir la meta para la cual fue contratado.

- ¿Esto qué ha provocado?

- Ha provocado que nosotros apliquemos las multas a rigor, que contractual y legalmente se estipulan. Hoy ya llegan al 4 % del monto del contrato.

- ¿Cuándo completaría el 5 %?

- Bueno, depende cómo vayan en estos meses; pero el acumulado lo sigue teniendo. Creemos que, en un plazo no mayor al mes de marzo, llegarían al 5 % del valor de la multa y esa sí sería una causal para su terminación de manera unilateral.

- ¿Cuál sería el plan B en el caso de que termine unilateralmente este contrato para que el río Guayas sea dragado?

- Primero quiero decirle que el contrato es un contrato heredado. Nosotros no hemos podido jurídicamente dar por terminado anticipadamente este contrato, como algunos me han exigido, porque la base normativa no me lo permite. En términos generales, estamos construyendo el plan B, por supuesto, pero no lo puedo anunciar todavía. Sí consideraría que es importante mencionar que lo que buscamos es un modelo eficiente, que no solamente busque sacar dinero de las arcas institucionales, sino que busquemos una forma de alianza pública-privada que nos permita buscar también inversión, por un lado del privado, con aquello que estamos sacando del sedimento: arena.

Hemos instalado 18 puentes Bailey en zonas donde nunca había llegado un puente y también donde los puentes ya habían terminado su vida útil

- ¿Es tan importante para usted que el río Guayas vuelva a tener vida y sea capaz de albergar turistas o a personas que puedan utilizar las aguas como medio de transporte fluvial?

- Hemos presupuestado para el año 2025 la elaboración de los estudios que permitan conectar y usar el río, no solamente como transporte turístico, sino como una forma de resolver la transportación y movilidad de la provincia, para que la gente venga de Durán en menos tiempo y no solamente ahorre tiempo en transporte, sino también en costos, y que sirva también para la transportación de carga.

- ¿El primer punto sería Guayaquil-Durán?

- No, es de los cuatro puntos que vienen a ser Guayaquil, Durán, Daule y Samborondón.

- ¿Se ha reunido con los alcaldes del Gran Guayaquil para poder abordar este tema?

- Debo reconocer que algunos tienen la intención política, pero la verdad es que nos rebasan, muchas veces, las agendas locales. No ha sido un año muy fácil. Las asignaciones al llegar tarde alteran la planificación de la obra pública de los cabildos.

- ¿Cree que ellos tienen interés en devolverle la vida al río?

- Todos tienen interés. No sé si finalmente habrá los recursos o la energía necesaria para luego llevar adelante un gran proyecto como este. Me parece que debe afianzarse una alianza entre los municipios y la Prefectura.

Los estudios para conectar y usar el río superan el millón de dólares, porque analizará el tráfico, la movilidad, batimetrías, entre otras variables.

- ¿Qué vías de primer orden prevé regenerar en 2025?

- Esta era una Prefectura que no buscaba endeudarse para generar obra pública y, desde mi punto de vista administrativo, eso es un error. En 2025, hemos conseguido fuentes de financiamiento por más de $ 150 millones. Más la inversión de recursos propios, haremos una inversión en obra pública que superará los $ 180 millones en ejes viales, que permitan conectar zonas de gran potencial agrícola, como la Colimes-Olmedo; la Pedro Vélez, en El Empalme; concluiremos la ampliación de la T de Daule. Estamos haciendo los estudios para la salida a la playa por la zona de Pedro Carbo; y la ampliación a cuatro carriles de algunos de los ejes viales estatales que hoy están en delegación de la Prefectura.

- ¿Cómo cuáles?

- Por ejemplo, la vía Nobol - La Cadena, que hoy mismo se está ampliando; las zonas de rebasamiento en la vía Guayaquil - El Empalme. También está la ampliación a cuatro carriles, hemos avanzado sustantivamente en la vía Durán - Tambo. Hay una inversión enorme que se debe hacer en la zona de Tres Postes y superar el conflicto del paso lateral que conecta Jujan-Babahoyo, para que cuando vaya a la zona de Los Ríos, no se demore dos horas en cruzar de Jujan a Babahoyo.

- ¿Se han determinado nuevos sitios que serán llamados áreas ecológicas?

- Tenemos las potencialidades, pero es realmente frustrante cuando tienes áreas protegidas nacionales que no tienen intervención del Estado. Ahí tienes Manglares Churutes, que es una desgracia. Tienes la Isla Santay, que hasta el día de hoy no se nos entregan las competencias, por más que las hemos solicitado.

Hemos priorizado la intervención en la limpieza de cauces, desazolve de ríos; eso nos permite que no tengamos socavamientos y los puentes duren más.

- ¿Ha vuelto a hablar otra vez con el Ministerio?

- He hablado varias veces con la nueva ministra, hemos enviado requerimientos y hasta el día de hoy son contestados.

- ¿A qué cree que se deba que no le hayan dado la competencia?

- Creo que el presidente Daniel Noboa tiene la voluntad política; creo que la burocracia de tercer orden detiene el proceso porque no busca soluciones y se queda solo en el problema.

- Hablando del invierno que está por llegar: ¿Está lista la provincia para la época lluviosa?

- Ninguna autoridad puede decirle que está 100 % lista para los embates de la naturaleza. Al fin del día habrá una Prefectura que está lista con ayuda humanitaria, con brigadas médicas, con kits de albergues.

