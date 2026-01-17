En Sauces 2 hay temor por robos: "Nos sentimos indefensos"

Residentes de esta zona del norte de Guayaquil han sido asaltados en las últimas semanas en forma violenta

En la mayoría de peatonales de Sauces 2 se han implementado cerramientos desde hace varios meses para contrarrestar la ola de inseguridad y brindar tranquilidad a los habitantes del sector.

Miércoles, 15:12. Alexandra -nombre protegido- llegaba en su auto a su vivienda, en Sauces 2, junto a dos familiares, cuando tres hombres a bordo de una motocicleta la interceptaron antes de que pudiera abrir el cerramiento del sector donde habita. Al percatarse del intento de asalto, ella retrocedió de inmediato y huyó por la avenida Antonio Parra Velasco.

Se escucharon disparos. “Uno de los pillos trató de bloquear las llantas del carro. Quedaron viendo a la zona y luego se fueron; no los persiguieron”, señaló Alberto Bazurto, testigo del hecho delictivo.

Moradores de varias manzanas de esta ciudadela del norte de Guayaquil han presenciado robos en las últimas semanas.

Es el caso de Javier Jiménez, quien observó cómo un sujeto, con un arma de fuego, amenazó a una joven y le sustrajo sus pertenencias la semana pasada.

“Empecé a gritar que la deje, que la suelte. Algunos vecinos se asomaron, pero igual le robó. La chica lloraba; ella estaba regresando de la universidad”, contó el ciudadano.

La semana pasada también se registró un robo a una familia que llegaba a su casa en la zona, en horas de la noche.

En un video viralizado en redes sociales se observa que los residentes llegan en un vehículo y se estacionan junto a la acera. En ese momento, sujetos armados se bajaron de un automóvil de color negro, los amenazaron, les robaron las pertenencias y luego huyeron. Todo ocurrió en menos de 30 segundos.

“El año pasado también hubo cuatro robos a personas que sacaban los carros de sus garajes o mientras abrían los portones. Y todos temprano en la mañana, entre las 05:00 y las 07:00. Fueron dos semanas en que vinieron a robar a esta zona”, narró Debbie Ortiz, quien contó que esos hechos ocurrieron entre las manzanas F103 y F113.

También comentó que, en esos días, notó la presencia frecuente de sujetos en moto, quienes observaban las viviendas de forma sospechosa.

“Yo sí alerté a mis vecinos. Venían a la ‘hora boba’, a las once de la mañana, a las dos de la tarde. Pero, como no pasa ni un solo patrullero, no tuve la oportunidad de darles la descripción a la Policía, porque un día estaba comprando en la Garzota y los vi con la misma actitud: mirando las casas y hablando por teléfono”, comentó.

Robo a conductores en Sauces 2 y falta de acción policial

Otra modalidad que se evidencia en Sauces 2 es el robo a conductores. Ocurre en la mañana, cuando hay atolladeros durante las horas pico.

Según moradores, los delincuentes se camuflan como trabajadores de construcción o pasajeros en los paraderos de buses y, cuando se activa la luz roja del semáforo, atracan a los conductores con armas de fuego y luego huyen.

Como lamentaba Ortiz, la falta de presencia policial se ha incrementado en los últimos meses, lo que ha dado paso a que los delincuentes actúen con más frecuencia en ese sector del norte guayaquileño.

Otros ciudadanos señalan que el Puesto de Auxilio Inmediato (PAI), ubicado en el parque central de Sauces 2, está abandonado desde hace años.

Oswaldo Macías, residente del sector desde hace más de 30 años, explicó que dicho espacio es un punto estratégico, pues tiene salidas rápidas para motorizados hacia las avenidas Antonio Parra Velasco, Agustín Freire y José María Roura. Recuperarlo, dijo, sería de ayuda para los habitantes del sector.

En el parque Central de Sauces 2 está abandonado un Puesto de Auxilio Inmediato (PAI). Vecinos lamentan la poca presencia policial en esta ciudadela. JOFFRE FLORES

“Es hora de que las autoridades realmente se tomen en serio el problema de inseguridad que vivimos, no solo aquí en Sauces 2, sino también en zonas cercanas del norte”, comentó.

Inseguridad en Sauces 2: Implementar sistemas de vigilancia y aplicar tácticas de inteligencia

Ante la ausencia de control policial en la zona, el experto en seguridad Nelson Yépez consideró que una de las principales formas de colaboración ciudadana es la implementación de sistemas de videovigilancia.

Añadió que la organización barrial permitiría reducir costos, pues una cuadra o una manzana podría instalar cámaras en las esquinas para proteger a todo el sector.

Dijo que esperar únicamente la intervención estatal deja a los barrios en situación de vulnerabilidad. “Hasta que llegue la ayuda, nosotros vamos a estar completamente desamparados”, advirtió.

Por ello, insistió en que la sociedad civil “debería jugar un papel muy importante en la contención del delito”, especialmente en zonas donde la presencia policial es limitada o irregular.

En cuanto al rol de la Policía, Yépez recomendó reforzar el trabajo preventivo y disuasivo mediante operativos estratégicos, así como el uso de tácticas de inteligencia.

“Utilizas menos recurso humano y abarcas más, porque comienzas a investigar por sectores. Hay ciudadanía que quiere hablar sobre los problemas que sufren por la inseguridad, pero hay que saber llegar”, explicó.

Macías, por su parte, volvió a lamentar que los esfuerzos deben salir de la ciudadanía y no de las autoridades de turno. “Nos sentimos indefensos, la Policía aquí no previene los delitos. Estamos solos”, dijo.

