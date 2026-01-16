Cierres viales en av. Tanca Marengo por construcción de paso elevado

Trabajos de construcción del paso elevado en la av. Tanca Marengo, que provocan cierres viales y desvíos en el tránsito.

Este viernes 16 de enero de 2026, a partir de las 23:00, se aplicará un nuevo cierre vial en la avenida Juan Tanca Marengo, en Guayaquil, como parte de los trabajos de construcción del segundo paso elevado en esa arteria.

La restricción implicará el cierre parcial de tres carriles adicionales en el sentido oeste–este, es decir, desde la vía a Daule hacia el centro de la ciudad. Con esta medida, la circulación quedará reducida a dos carriles por sentido, tanto hacia la vía a Daule como hacia la avenida de las Américas.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que esta modificación temporal se realiza para avanzar en las obras del nuevo distribuidor vehicular que se ejecuta en el sector.

Detalles de la obra y rutas alternas

El proyecto del paso elevado inició en septiembre de 2025 y contempla una inversión aproximada de 13,4 millones de dólares, financiada parcialmente a través del programa CAF XVI.

Ante los cierres programados, la ATM recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos y utilizar rutas alternas como las avenidas Francisco de Orellana, Las Aguas y Benjamín Carrión, con el fin de evitar congestiones en las horas de mayor flujo vehicular.

Además, se informó que la intersección de la avenida Tanca Marengo con la avenida José Santiago Castillo, a la altura de Kennedy Norte, será semaforizada. En este punto se habilitó un tramo del parterre central para facilitar la movilidad desde y hacia sectores como Kennedy Norte, Urdenor 2, Ciudad Colón, Bosques del Salado y Urdesa Norte.

Plan de movilidad y control de tránsito

La ATM precisó que los cruces peatonales seguros se mantendrán en los puntos semaforizados ubicados en las intersecciones con las avenidas Benjamín Carrión y Agustín Freire.

Asimismo, seis paraderos de buses urbanos que operan dentro del tramo intervenido serán reubicados temporalmente para garantizar el servicio de transporte público sin mayores afectaciones.

Para reforzar el control en la zona, la institución desplegará un contingente de 20 agentes civiles de tránsito, quienes se encargarán de dirigir la circulación y orientar a los conductores.

El monitoreo permanente de la movilidad se realizará desde el Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte, con el objetivo de atender de forma oportuna cualquier incidencia que se presente durante el desarrollo de las obras.

