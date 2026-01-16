Puntos inundables en Guayaquil: ¿cómo evitar multas por mala disposición de basura?

Guayaquil. Un problema que se repite en cada periodo de lluvias es la acumulación de desechos en sumideros.

Guayaquil vuelve a enfrentar cada temporada invernal un problema recurrente: las lluvias intensas transforman varios sectores en zonas de caos, con calles convertidas en ríos, embotellamientos vehiculares y sumideros colapsados por basura.

Este escenario se agrava por la mala disposición de desechos, el irrespeto a los horarios de recolección y ciudadanos que arrojan fundas de basura y escombros directamente en la vía pública, lo que impide el correcto drenaje del agua lluvia.

Sectores de Guayaquil más propensos a inundaciones

La Empresa Pública Municipal Segura EP ha identificado puntos inundables en Guayaquil, información que está disponible en su portal web. Ya en 2023, la entidad alertó sobre cinco zonas susceptibles a inundaciones en el casco urbano:

Ciudad de Dios

Monte Sinaí

Socio Vivienda 2

Margen del Estero Salado

Sectores del norte como Urdesa Central, Miraflores, Samanes y Sauces

Estas áreas presentan problemas estructurales de drenaje que se ven agravados por la acumulación de residuos sólidos.

Multas por botar basura en la calle en Guayaquil

De acuerdo con información municipal, las sanciones por la mala disposición de basura están contempladas en una ordenanza vigente. Las multas económicas oscilan entre $94 y $587,50, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Las sanciones aplican para quienes:

Arrojan basura en la vía pública

Sacan los desechos fuera del horario establecido

Obstruyen sumideros con residuos

Depositan escombros en espacios no autorizados

En medio de este contexto, este viernes 16 de enero de 2026, el Municipio de Guayaquil, liderado por el alcalde Aquiles Álvarez, informó que se ejecuta una campaña educativa para reforzar la cultura ciudadana en el manejo adecuado de los residuos sólidos.

Según datos oficiales, durante 2025 la empresa municipal visitó 162.720 hogares y socializó estos mensajes con 650.984 personas, principalmente en sectores con mayores problemas de acumulación de basura como Sauces, Guayacanes, Samanes y Floresta.

"Este trabajo articulado se desarrolla bajo la supervisión de la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales de la Alcaldía de Guayaquil, ratificando el compromiso institucional con el orden, la limpieza y el bienestar de la ciudadanía", acotó la entidad.

