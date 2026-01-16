Municipio responde: Guayaquil ya tiene la data animal, pero le falta el diseño urbano

ProAnimal contrasta a EXPRESO sus cifras frente al extravío de mascotas. El plan 2026 se centrará en educación y control

La tenencia irresponsable es otro problema en esta estadísitica.

La Dirección para la Protección de los Derechos de los Animales (ProAnimal) ya tiene los números sobre la mesa: en 2025 se atendieron 9.135 requerimientos ciudadanos. Sin embargo, las respuestas estructuralse para reordenar una ciudad que se ha vuelto hostil para su fauna todavía se encuentra en fase de diálogos.

La realidad en cifras: abandono y calle

Bianca Salame, vocera de la Dirección, habló con EXPRESO y reconoce que estas cifras son "el reflejo de cómo estamos como sociedad". Aunque la data recopilada por el sistema 181 permite identificar "zonas de calor" o críticas , el proyecto concreto de urbanismo para adaptar la ciudad a esta realidad aún no existe con "nombre y apellido".

Bianca Salame presenta las cifras de denuncias por maltrato animal. CORTESÍA

El desglose estadístico entregado a EXPRESO es revelador. De los más de 9.000 casos, 1.679 corresponden a "animales en situación de calle" y 1.782 a maltrato animal.

Un dato llama poderosamente la atención: en la tipología oficial, solo constan 18 reportes específicos de "animal extraviado". Esta cifra ínfima contrasta con los miles de reportes de colectivos civiles, lo que sugiere que la ciudadanía no ve al Municipio como el canal primario para buscar a sus mascotas, o que estos casos terminan engrosando la lista de animales en calle o atropellados (127 casos reportados).

La data de la iniciativa civil 'Alerta Me Perdí' muestra un contexto mayor:

¿Hay un plan con Urbanismo?

Ante la consulta de este Diario sobre si existe un trabajo articulado para rediseñar espacios públicos que eviten el extravío y atropellamiento —considerando que zonas del sur tienen viviendas al pie de vías rápidas—, Salame confirmó que "se mantienen reuniones" con diversas áreas.

"Un proyecto con nombre y apellido todavía no lo tengo", admitió la funcionaria , aunque aseguró que tras analizar la data de enero a diciembre de 2025, se están preparando acciones concretas para 2026. Por ahora, la estrategia municipal se recarga en la educación y la esterilización, dejando la infraestructura física como una deuda pendiente.

El "machismo" frena la esterilización

Mientras la ciudad se reordena, la apuesta es bajar la sobrepoblación. Salame identifica una barrera cultural fuerte en los barrios: el machismo de los propietarios. "Nos dicen: ¿Cómo lo voy a esterilizar? ¿Le voy a quitar lo macho?", relata la directora sobre la resistencia ciudadana.

Esta mentalidad, sumada a la creencia errónea de que "el animal regresa solo" si se lo deja salir, alimenta el ciclo de abandono. Para 2026, ProAnimal promete reforzar las campañas en sus seis puntos de atención y clínicas móviles, intentando combatir con bisturí lo que la falta de planificación urbana no ha podido contener.

Algunos comen de la basura. CHRISTIAN VINUEZA

Perros y gatos deambulan libremente por la ciudad., CHRISTIAN VINUEZA

Al cierre de esta edición, el Municipio no ha facilitado la cifra de ciudadanos sancionados por abandono o maltrato en 2025, dato solicitado durante la entrevista.

