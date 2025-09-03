Kennedy Norte: un hombre fue atacado por un perro y su dueña huyó del lugar

ProAnimal de Guayaquil ya investiga el caso. La ley obliga a la propietaria a cubrir todos los gastos

Un ciudadano que se ejercitaba en el parque lineal de Kennedy Norte, en Guayaquil, fue atacado por un perro de gran tamaño la noche del lunes 1 de septiembre, causándole una grave herida en la pierna que requirió ser intervenido quirúrgicamente.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El afectado, Nicolás Ribadeneira, denunció el hecho en redes sociales y señaló que la dueña del animal huyó del sitio sin asumir su responsabilidad.

El ataque ocurrió a las 19:35. Según el relato de Ribadeneira, gracias a la ayuda de testigos y agentes de Segura EP que estaban en el sitio, recibió los primeros auxilios para controlar la hemorragia antes de ser trasladado a una clínica, donde fue operado a las 10:00 del día siguiente por la profundidad de la mordida.

¿Cuál es el proceso que sigue el Municipio?

Bianca Salame, de la dirección de ProAnimal del Municipio de Guayaquil, onfirmó a EXPRESO que ya se ha iniciado un proceso investigativo. Tras recibir la denuncia formal, el personal municipal acudió al domicilio de la presunta responsable. "Fuimos al predio donde Nicolás nos indicó; no nos atendió nadie", explicó Salame.

Ante esta situación, se dejó una notificación en la vivienda, otorgando a la propietaria un plazo de hasta 48 horas para que se acerque a las oficinas municipales a rendir su versión. Salame adelantó que su equipo visitará nuevamente el inmueble, pero aclaró que la investigación continuará con la evidencia disponible aunque la persona no se presente.

El artículo 2214 del Código Civil ecuatoriano, citado por el afectado, establece que el dueño de un animal es responsable por los daños que este cause. Bianca Salame ratifica esta disposición, señalando que el artículo 5 de la ordenanza municipal que regula la tenencia de animales de compañía en Guayaquil es claro. "Los tutores deben hacerse cargo de los daños y perjuicios que se hagan a predios o a personas, que fue lo que pasó", precisó la funcionaria.

Además, el no colaborar con la investigación podría acarrear otra infracción para el propietario del can.

El incumplimiento del artículo 5 de la ordenanza es considerado una infracción grave. Según lo estipulado en la normativa vigente, las sanciones para este tipo de faltas van desde 1 a 3 salarios básicos unificados (entre $460 y $1.380) y de 21 a 100 horas de servicio comunitario. La sanción final será definida por la comisaría a cargo del caso.

Adicionalmente, la dirección de ProAnimal tiene la facultad de ordenar un examen de revisión etológica (comportamiento) a los perros involucrados, el cual debe ser costeado por el tutor, para determinar si el animal es potencialmente peligroso.

Mordida de un perro a un ciudadano en el Parque Lineal Kennedy Norte.

Una nueva ordenanza de bienestar animal

Bianca Salame reconoció que la ordenanza actual tiene vacíos que dificultan la aplicación de sanciones más ejemplares. "Tenemos una ordenanza que tiene huecos, que no sustenta la labor que hacemos", lamentó.

Por ello, adelantó que se está trabajando en una reforma integral que espera presentar al Concejo Cantonal en diciembre de este año. El objetivo es crear una normativa "mejor de lo que está, con sanciones ejemplares" y que se ajuste a la realidad actual de la ciudad, donde las denuncias por maltrato y tenencia irresponsable son cada vez más visibles.

¿Qué hacer ante el ataque de un animal de compañía?

Debe llamar inmediatamente a la línea de emergencias 181 para ingresar la denuncia. Es fundamental recopilar todas las pruebas posibles, como facturas de gastos médicos, diagnósticos y cualquier documento donde un profesional especifique que las atenciones fueron "por mordida de perro". Aplica igual si es ataque de un animal de compañía a otro.

