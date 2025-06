Ataque de pitbull a niña en Guayaquil: Municipio abre investigación

Un ataque de un perro de raza pitbull contra una niña de cuatro años, registrado en una ciudadela del kilómetro 12½ de la vía a Daule, según quedó registrado en una cámara de seguridad, ha generado conmoción en Guayaquil.

El ataque ocurrió en la vía a Daule y quedó registrado en video





El hecho ocurrió cerca de las 12:52 del mediodía del pasado 28 de junio y dejó a la menor con lesiones, aunque se encuentra estable tras recibir atención médica.

En las imágenes, viralizadas en redes sociales, se observa que la menor, acompañada de otras dos niñas, grita al ver al animal. Aunque intentan mantener la calma, el perro —que no tenía ni collar ni bozal— se abalanza sobre una de ellas, le emboca parte de la cabellera y no la suelta, pese a los intentos de varias personas por intervenir.

La agresión se extendió por al menos 24 segundos, hasta que un hombre logró apartarlo con una patada.

Tras lo ocurrido, la Dirección General de Protección de los Derechos de los Animales del Municipio de Guayaquil emitió un comunicado en el que confirma que se ha iniciado de oficio un proceso de investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

La Dirección General de Protección de los Derechos de los Animales actuó de oficio ante incidente que afectó a niña en Guayaquil#ConstruyendoLaCiudadDeTodos pic.twitter.com/qrKo5X1WVJ — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) June 29, 2025

“Recordamos a la ciudadanía que la tenencia de animales de compañía conlleva obligaciones legales y éticas que deben cumplirse con rigor, especialmente en lo que respecta a la prevención de riesgos hacia terceros”, indica la entidad municipal.

La ordenanza exige uso de bozal y correa



Guayaquil cuenta, desde febrero de 2023, con una ordenanza que regula la protección, tenencia y control de la fauna urbana. En ella se establecen obligaciones específicas para los dueños de mascotas, entre ellas, el uso obligatorio de collar, arnés, traílla y bozal al momento de pasearlas. Esta norma está contenida en el artículo 5, literal ñ, de dicha ordenanza.

Para algunos ciudadanos, como Ivi Castañeda, guayaquileña, las sanciones deben apuntar directamente a los tutores del animal y deben ser severas. “Mucha gente se va en contra de esta raza de perros, pero todo depende de cómo se los cría. Si un perro está en casa y no está acostumbrado a la calle, no puede salir sin correa, así sea a las calles internas de una ciudadela. Me alegro de que la nena esté bien, pero las cosas deben ordenarse y sancionarse. Yo he tenido perros de raza grande, fuerte, y han sido unos cachorros hasta que murieron. Todos han vivido entre 15 y 16 años conmigo, y nunca atacaron a nadie. Y sí, tuve también pitbull”, señaló.

El Municipio, según dijo en el comunicado, ha tomado contacto con la familia de la menor y continúa recopilando información para el proceso que sigue en marcha.

