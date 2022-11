Ya no causa sorpresa encontrar pistolas, cuchillos, machetes, municiones, droga e incluso fusiles dentro del Centro de Rehabilitación Social de Varones N. 1 de Guayaquil, también llamada Penitenciaría del Litoral, pero lo que sí produce admiración es que los reclusos tengan hasta mascotas dentro de las celdas.

En una entrevista exclusiva para este Diario, uno de los más de 500 policías que incursionaron jueves 3 y viernes 4 de noviembre en la Penitenciaría, reveló cómo se preparan para ingresar hasta este centro de reclusión, donde se han registrado el mayor número de masacres en el país. Cinco de las nueve matanzas suscitadas desde 2021 han ocurrido en esta prisión ubicada en el kilómetro 16.5 de la vía a Daule.

El uniformado, quien pertenece a una de las unidades tácticas de la Policía Nacional, contó que ingresar a la Penitenciaría en la actualidad es uno de los procedimientos más peligrosos. “Sabemos que la gente del interior está armada y que muchos no tienen la intención de recuperarse, que se han acostumbrado a vivir allí, y que incluso imponen sus costumbres como grupo de delincuencia organizada. Le mentiría si le dijera que no se tiene miedo, pero a la larga es parte de nuestra función y para lo que nos entrenamos”.

15 policías y cuatro militares resultaron heridos en los recientes allanamientos en la Penitenciaría.

Explicó que por la peligrosidad en que son recibidos los policías, las unidades tácticas del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) son los primeros en ingresar al territorio carcelario, luego entran agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) y finalmente personal del servicio preventivo y de inteligencia, quienes son los que buscan los indicios.

La Policía mientras planificaba el ingreso a los pabellones. Cortesía

“Siempre vamos en número elevado. Los presos no solo están armados con pistolas, sino con armas de grueso calibre. Al momento de medir el peligro no hacemos distinción entre un pabellón. En el último traslado de reos, los del pabellón 5 (Fatales) no pusieron resistencia y fue un trabajo de dos o tres horas, sacarlos del pabellón para llevarlos a la cárcel de El Rodeo (Manabí). Pero los del 2, desde el principio, comenzaron a quemar colchones y a atacarnos”, menciona.

El oficial reveló que durante las dos últimas incursiones lo que más le llamó la atención es que en el interior de los pabellones 2 y 5 se encontraron dos perros de raza pitbull, electrodomésticos, refrigeradoras y neveras llenas de comida y bebida. “Ellos adentro tienen todo. No sufren de hambre. Todo eso ingresa por la puerta grande y con el consentimiento de las autoridades que manejan el centro carcelario. Tienen hasta mascotas. Luego de retirarlos se las entregamos a las autoridades penitenciarias”, afirmó.

Sostuvo que no es la Policía quien tiene el control del centro carcelario, ni de los pabellones, sino los guías penitenciarios y que son ellos quienes tienen las llaves de las celdas.

“Incluso cuando realizamos las incursiones nos complican el trabajo, porque no nos entregan las llaves, es por eso que debemos utilizar otras técnicas para abrir las puertas tanto del pabellón como de las celdas”, puntualiza.