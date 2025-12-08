El papel de la comunidad en la implementación del nuevo plan urbano de Guayaquil

Reactivar el centro de la ciudad es una de las propuestas urbanas de la agrupación Guayaquil Bicentenario

El Municipio de Guayaquil ejecuta el Plan Urbano de Urdesa y tiene previsto adjudicar la elaboración del Máster Plan 2050.

Ante los desafíos urbanos que tiene Guayaquil, academia y ciudadanía han hecho infinidad de propuestas, que son recursos para que las autoridades ejecuten proyectos.

Uno de estos planes es el que recoge la agrupación Guayaquil Bicentenario Dr. Francisco Huerta Montalvo, en su libro ‘Guayaquil frente al futuro - Ciudad Región 2035-2050’.

Algunas de estas propuestas han sido recogidas por EXPRESO en los últimos días. Por ejemplo, la arquitecta María Elena Vargas sugiere que se creen zonas de encuentro recreativo, comercial y de vivienda, para reactivar el centro de la ciudad.

Un circuito de tranvía eléctrico turístico, convertir lotes vacíos o en desuso en plazas y microparques, corredores verdes junto a ciclovías, techos verdes y jardines verticales, son algunas de sus propuestas.

"Activación día y noche, mezclando gastronomía, comercio cultural, vivienda y servicios, evitando zonas monofuncionales que se vacían al anochecer”, explica Jorge Arroyo, otro de los autores.

Involucrar a la academia y la ciudadanía

El Municipio de Guayaquil también ejecuta el Plan Urbano Complementario Urdesa, para intervenir esta urbanización del norte de la ciudad.

Brigadas recorrieron, en noviembre del 2026, este sector para recoger información sobre las viviendas y locales.

Además, el Cabildo prevé adjudicar en 2026 una consultoría para elaborar el Máster Plan 2050, según anunció el alcalde Aquiles Álvarez.

Sin embargo, no se conocen mayores detalles sobre estas herramientas de planificación, algo que ocurre desde administraciones anteriores y que preocupa a integrantes de Guayaquil Bicentenario.

Napoleón Ycaza, coordinador de la agrupación, comentó que uno de los objetivos del grupo es recorrer cantones de la provincia, para contar detalles de la propuesta.

Para él, lo más importante es involucrar a las autoridades pero también a la ciudadanía, para que la planificación urbana incluya a todos los sectores.

Una herramienta de participación ciudadana, que se debe promover, es la silla vacía. Así lo señala José María Fuentes, también integrante de Guayaquil Bicentenario.

