brigadas Municipio Urdesa
Un promedio de 450 predios diarios calcula el Municipio de Guayaquil que se visitarán en Urdesa para levantar información.CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Urdesa y su plan urbano: Quiénes recorren este sector de Guayaquil y qué datos buscan

Brigadas del Municipio visitan casas y locales comerciales para levantar información con la que se hará una ordenanza

Brigadistas recorren desde el pasado lunes 24 de noviembre la ciudadela Urdesa, en el norte de Guayaquil, levantando información de 2.729 predios, ubicados en 199 manzanas.

Identificados con chalecos azules, que tienen el logo de la Alcaldía, visitan casas y locales comerciales, recabando datos del barrio, estado de las edificaciones y los diferentes usos de suelo.

Los recorridos se harán durante seis días, hasta este sábado 29 de noviembre, con un promedio diario de 450 predios visitados, según indicó la Municipalidad en una publicación.

La entidad precisó que el área de estudio está contemplada entre las avenidas Segunda, Jorge Maldonado Renella e Isaac Cabezas, en el norte; y el estero Salado al sur, este y oeste.

Urdesa es un barrio emblemático de Guayaquil, construido hace 70 años

Qué es el Plan Urbano Complementario Urdesa

soterramiento de cables en Urdesa

Soterramiento de cables en Urdesa fue adjudicado: esto costará y cuándo estará listo

Ha sido calificado como un "diagnóstico integral", que incluye el soterramiento de cables, adjudicado en este mes, así como la reparación de aceras.

Los datos servirán también para elaborar una ordenanza "que establecerá los usos existentes, reconocerá corredores comerciales consolidados y definirá incentivos para nuevos desarrollos", indicó el Municipio.

Este proyecto, a cargo de la Dirección de Urbanismo, Movilidad, Catastro y Edificaciones (DUMCE), tiene entre sus ejes principales: recuperar el uso residencial con incentivos y regulación de actividades; y revalorizar la vida comunitaria mediante espacios colectivos y de encuentro.

El Plan Urbanístico Complementario Urdesa también tiene entre sus objetivos la regularización del crecimiento en altura y densidad para preservar la armonía arquitectónica; y la priorización de la movilidad peatonal con mejoras en el espacio público, según informó el Cabildo en una publicación.

