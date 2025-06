Nuevo corte de agua en Samborondón y Daule: ¿cuándo y por cuánto tiempo?

Los residentes de La Puntilla (Samborondón) y La Aurora (Daule) volverán a quedarse sin servicio de agua potable este fin de semana. La empresa Amagua, responsable del abastecimiento en ambos sectores, anunció una nueva suspensión programada para este sábado 21 de junio.

Según informó la entidad en un comunicado oficial, el corte iniciará a las 23:00 del sábado y se extenderá hasta las 04:00 del domingo 22, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la planta La Toma.

La empresa pide racionar, pero cierra los comentarios

El anuncio fue publicado en la cuenta oficial de Amagua en la red social X (antes Twitter), pero con una particularidad: la opción de comentarios fue desactivada, impidiendo que los usuarios hagan preguntas o dejen opiniones directamente en la publicación, lo que generó quejas por parte de la ciudadanía que denuncia estar "cansada" de los cortes.

"¿Por qué no permiten que preguntemos qué pasa? Tenemos derechos de quejarnos. El servicio que da Amagua es pésimo", señaló la residente Sandra Arévalo, de La Puntilla.

En su comunicado, la entidad recomendó a la ciudadanía:

Racionar el consumo de agua durante el corte.

No regar jardines o áreas verdes antes ni durante la interrupción.

Habilitar cisternas domiciliarias para afrontar las horas sin servicio.

Malestar ciudadano: “Ya no queremos más cortes”

A pesar de que el corte está programado por cinco horas y en horas de la madrugada, el anuncio generó molestias. Los residentes aseguran que estos trabajos se han vuelto demasiado frecuentes.

“Amagua se la pasa haciendo cortes por supuestos mantenimientos y eso ya me tiene harta. No me importa si es en la mañana, tarde o noche. ¡Simplemente no quiero más cortes! Yo no pago tanto para no tener agua cuando la necesito”, reclamó Yeli Santiago, residente de Villa Club.

(Le puede interesar leer: La Puntilla ya tiene su paso peatonal, pero la obra vial en Samborondón se retrasa)

Desde sectores vecinos, el sentir es similar. Mariana Castillo, de Villa del Rey, también se pronunció, alegando que no es la primera vez la última que se quedan sin el servicio. "Siempre es lo mismo. En mi casa ok, quizás estamos dormidos a esa hora. ¿Pero y los negocios, bares, discotecas? ¿Y si no tienen cisterna? ¿Habrá una pipa de agua para la gente? Es intolerable esto”, sentenció.

Reclamos por falta de previsión y soluciones definitivas

Lo que más incomoda a los habitantes no es tanto el corte puntual, sino la repetición constante de este tipo de interrupciones sin una solución estructural visible. Algunos vecinos exigen que se informe con mayor anticipación y que se habiliten alternativas —como tanqueros o compensaciones— para los locales comerciales que operan en esas horas.

Hasta el cierre de esta nota, Amagua no ha informado si implementará mecanismos adicionales para mitigar el impacto del corte, ni ha respondido a las inquietudes ciudadanas publicadas en otras plataformas.

"Yo quiero que me expliquen por qué hay otro corte, que me confirmen cuántos ha habido ya este año y cuántos más habrá para prepararme. Sin embargo, desactivan la opción para que comentemos. ¿Cómo nos informamos entonces? No hay manera de despejar la dudas. No hay manera de nada", alegó Carlos Villalta, residente de Ciudad Celeste, en Samborondón.

