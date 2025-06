Gobierno habilita formulario web para denunciar extorsiones sin dar la cara

Frente al auge de extorsiones en Ecuador, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha una herramienta digital que permite denunciar este delito de forma anónima, directa y confidencial. El objetivo, según indicó la entidad a través de su página web, es facilitar el acceso a la justicia sin que la víctima tenga que acudir a una Fiscalía o poner en riesgo su integridad.

La plataforma —disponible en la página oficial del Ministerio— busca responder a la creciente presión del crimen organizado, que ha hecho de las “vacunas” y el secuestro exprés un negocio en expansión, como publicó en un reciente reportaje EXPRESO. Comerciantes, emprendedores, conductores de plataformas y familias han sido blanco constante de amenazas y cobros extorsivos. Ahora, con este formulario, el Gobierno quiere canalizar esas denuncias con mayor eficiencia.

¿Cómo funciona?

El formulario está dividido en dos partes. Primero, solicita los datos del informante, que pueden ser un seudónimo, un número de contacto y la ubicación general. Luego, pide información sobre el hecho delictivo: tipo de extorsión, frecuencia, lugar y fecha. También incluye una casilla para saber si el denunciante estaría dispuesto a formalizar el caso ante la Fiscalía.

De los más de 15 campos disponibles, 13 son obligatorios. El Ministerio garantiza que toda la información será tratada “con absoluta confidencialidad” y enviada directamente a la Policía Nacional.

Una respuesta frente al miedo.

Expertos en seguridad consultados por EXPRESO han señalado que la extorsión ya no distingue entre clases sociales. Lo mismo puede ser víctima un empresario que un joven con una cuenta bancaria modesta. Por eso, la herramienta apunta también a recuperar la confianza ciudadana y reducir el subregistro de casos, un fenómeno común en zonas donde el temor supera a la denuncia.

Días atrás, agentes policiales acudieron hasta la zona en la que fue hallada sin vida la ciudadana asiática que fue secuestrada, junto a otras tres personas, en el noroeste de Guayaquil. Christian Vinueza

El secuestro exprés, por ejemplo, ha evolucionado hacia capturas breves y cobros inmediatos, que no dan tiempo para alertar a la Policía.

Las extorsiones mantienen en zozobra a la comunidad educativa en Guayas y el país. La UNE pidió declarar emergencia en el sector educativo. Docentes que pagan 'vacunas' entregan entre 200 y 500 dólares mensuales, según el magisterio.



¿Basta con una herramienta?

En un reportaje anterior publicado por este diario, especialistas como Carol López, advirtieron que si bien iniciativas de este tipo o similares son vistas como positivas, estas deben ir acompañada de mayor presencia estatal, reformas judiciales y vigilancia territorial.

En ese sentido, las autoridades enfrentan un doble reto: contener la expansión de las bandas y, al mismo tiempo, fortalecer los canales de atención ciudadana. La impunidad, insisten los especialistas, sigue siendo un incentivo para que estas estructuras sigan operando.

Por ahora, el formulario es una puerta que se abre para las víctimas que temen hablar. Una puerta digital que, si se usa correctamente, puede convertirse en un primer paso hacia la recuperación de espacios tomados por el miedo.

Para ciudadanos como Noé Castañeda, la medida es idónea, pero debe ir acompañada de muchas otras acciones. "Denunciar así sea de forma anónima no basta. Al criminal ya no le importa si se lo denuncia o no. Simplemente si no se le paga lo que pida, te mata. Esa es nuestra realidad", sentenció.

