Crimen frente a la Universidad de Guayaquil desata el miedo en ciudadela Quisquís

La noche del martes 17 de junio, un nuevo hecho violento sacudió a los residentes y comerciantes de la ciudadela Quisquís, en Guayaquil. Un hombre fue asesinado con un disparo en la cabeza frente a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, y otro resultó herido en el mismo ataque.

De acuerdo con testigos, la víctima fue arrojada desde un vehículo rojo en movimiento y atacada a tiros, en medio de una aparente persecución policial. “Lo lanzaron del carro y lo remataron en el suelo. Se escuchaban sirenas y disparos por toda la zona. Los estudiantes salieron corriendo a esconderse”, relató un vecino.

Una zona atrapada en el miedo

Este nuevo crimen se suma a una cadena de hechos violentos que tienen en zozobra a los habitantes del sector, según denuncian. “Todos los días pasa algo aquí. Si vas en carro, en bici o a pie, te roban. Así de simple: te roban”, aseguró Lorena Mena, madre de familia y vecina de la zona.

La preocupación crece entre quienes tienen familiares estudiando o trabajando cerca del lugar. “Mi hija estudia en la universidad de esta zona y todos los días me angustia pensar que puede ser víctima de esta violencia que no para. Es un cáncer”, agregó.

El impacto de la violencia ha llegado también a los comercios. Agusto Mora, dueño de un local, decidió no abrir más hasta reforzar la seguridad. “Voy a instalar otra cámara, una alarma y cerrar con rejas. No queda de otra que encerrarse. No hay autoridad que frene esto”, reclamó.

El temor ha provocado que otros dueños de negocios barajen la opción de tomar medidas similares: trabajar solo en el día, cerrar temprano o incluso pensar en mudarse.

El crimen ocurrió cerca de las 21:30, según reportó la ciudadanía. La noche del 17 de junio, la Policía acordonó el área, aledaña a la puerta principal de la Facultad de Comunicación (Facso).. CARlos Klínger

Una comunidad que se siente olvidada

Mónica Jiménez, otra residente, dice estar evaluando la posibilidad de irse de la ciudadela. “Aquí no solo te roban. También usan esta zona como paso para secuestros exprés o para dejar cadáveres. Hace poco mataron a un comerciante de mariscos y lo dejaron tirado a pocos metros de aquí. ¿Cómo podemos convivir con eso?”, sentenció.

El hecho al que hace referencia ocurrió el 29 de mayo. Para muchos, esa fue la señal de que la situación ya se les fue de las manos a las autoridades.

Aunque la Policía Nacional acudió al lugar del crimen del 17 de junio y acordonó la escena, no ofreció detalles oficiales sobre lo ocurrido. La mañana de este 18 de junio, varios patrulleros han realizado rondas en la zona. Los vecinos aseguran que los controles en el sector son esporádicos y que la presencia policial no ha frenado los delitos.

“La Policía viene, sí, pero no es suficiente. Esta zona es muy comercial y hay estudiantes, docentes, familias. Todo eso está en riesgo. Todo está muriendo en la Quisquís”, lamentó una residente tras el ataque.

