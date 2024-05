El control prometido no evitó el ingreso de criminales al plantel

El temor se mantiene. Aun cuando la Alcaldía de Guayaquil, el Ministerio de Educación y el mismo presidente de la República, Daniel Noboa, han asegurado que han puesto en práctica ya el plan para salvaguardar la vida de los estudiantes y docentes que volvieron a clases en el régimen Costa-Galápagos; ayer, sujetos encapuchados, totalmente armados, ingresaron a una escuela particular en la cooperativa Balerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil, para intentar hablar con algún directivo de la institución y exigir dinero a cambio de no causar más incidentes violentos.

Días atrás, teniendo en cuenta que este 6 de mayo regresaron a clases los centros educativos fiscales, las autoridades anunciaron que solo en el Puerto Principal se desplegarían 1.219 policías y metropolitanos que evitarían precisamente que los robos y los grupos de delincuencia organizada tengan presencia en los entornos educativos, como pasó ya el año pasado; pero el objetivo no se logró.

“Se supone que ayer, Guayaquil estuvo extremadamente monitoreada, por semanas se habló de esa seguridad que se viene demandando desde 2023, y aun así se metieron criminales a extorsionar. ¿Se dan cuenta de lo vulnerables que estamos? A los delincuentes no les importó nada. Mañana, pasado o las semanas que vienen, los monitoreos u operativos serán ya fugaces, porque es eso lo que siempre pasa, volveremos a estar secuestrados por los delincuentes... Y que nadie se atreva a decir que por ser un colegio particular la seguridad debía venir de parte de la entidad. El Gobierno ha prometido un retorno seguro a los estudiantes, a todos. Y evidentemente eso no se dio. Ha sido un primer día de alertas, no de calma”, denunció Daniela Mora, madre de un menor del colegio fiscal Simón Bolívar, que se enteró de lo ocurrido en la Balerio Estacio por un chat familiar.

Lo que pasó en la Balerio Estacio puede pasar en cualquier zona de la ciudad. Estudiar así no tiene sentido, es doloroso.

Valentina Cascante,

guayaquileña

Para Mora, quien constató que el colegio en el que estudia su hijo estaba supervisado por al menos tres policías por la mañana, urge que este tipo de vigilancia se mantenga e incremente y no sea fugaz.

Y es que nadie está libre de ser extorsionado, sentenció desde el sur de la ciudad Camila Suárez, madre de una alumna de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil, donde hubo cinco policías y tres vigilantes de tránsito que intentaron, sin suerte, generar fluidez vial.

482.666 estudiantes de 650 centros educativos fiscales ingresaron a clases en la Zona 8.

Suárez supo de lo ocurrido en la escuela del suroeste de la ciudad por su hermano, que conduce un expreso escolar que recorría el lugar pasadas las 07:20, que se reportó el hecho a través de una llamada al ECU-911.

Supervisión. En el plantel Simón Bolívar, los agentes hicieron rondas toda la mañana. CARLOS KLINGER

“Él nos contó lo que pasó y evidentemente sentí miedo. A fines de 2023, los educadores del Guayas ya advirtieron de ser extorsionados en varios distritos. Se acabaron las clases y nadie hizo nada. Por lo visto, los ‘vacunadores’ se fueron también de vacaciones y retornaron con fuerza. Me preocupa que normalicemos estos actos y el mismo hecho de sentirnos aterrorizados”, sentenció la residente; que lamenta que estudiar en Ecuador, “en muchos casos, sea un riesgo”.

De acuerdo con información policial recabada, varias personas encapuchadas ingresaron a través de los muros del plantel de la Balerio Estacio para amedrentar y preguntar quién se encontraba a cargo del establecimiento. Posteriormente hablaron con el conserje, quien les indicó que no se encontraba ningún directivo presente para evitar algún hecho de mayor gravedad. Los individuos finalmente se marcharon diciendo que tenían que cancelar $ 5.000 para que no vuelva a ocurrir algo similar. En el sitio no había alumnos, los padres se los habían llevado apenas se generó la alarma.

Al cierre de esta edición, a través de un comunicado, Educación señaló que la institución aplicó las rutas y protocolos establecidos por el Ministerio en actos de este tipo; y que la comunidad educativa recibió la debida contención emocional.

Sobre lo ocurrido, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, Hilario Beltrán, quien en una entrevista pasada con EXPRESO reconoció que los docentes, como nunca antes, sentían miedo de volver al aula; hizo hincapié en que la zona donde se reportó la amenaza está secuestrada por la delincuencia.

En el colegio Simón Bolívar, en la avenida de Las Américas, desde muy temprano se observó una dinámica distinta a la registrada en los dos últimos meses que los alumnos estuvieron de vacaciones. Diana Sotomayor

“Lo hemos dicho desde el año pasado, el distrito 8 de Educación, la zona de Nueva Prosperina, de Monte Sinaí, de Pascuales..., están en riesgo y con estas sus maestros y alumnos. Hay docentes extorsionados y el distrito no está haciendo nada, es indiferente a lo que pasa. Queremos acciones, no solo rondas”, sentenció Beltrán; quien exige que se hagan allanamientos, investigación de campo en los territorios críticos y que se dé asesoría jurídica a los afectados.

En el distrito 8 de Educación se hallan hasta cabezas humanas. Pese a ello, solo se hacen rondas y pocas. Estamos solos.

Hilario Beltrán,

presidente de la UNE Guayas

La gente teme poner la denuncia en la Fiscalía ante la falta de respaldo de las autoridades, alegó Beltrán, quien pese a los argumento del presidente Daniel Noboa respecto a que ha logrado bajar los índices de violencia (ver nota relacionada), aseguró que las medidas tomadas todavía son blandas.

“A los maestros que están amenazados por recibir un balazo o a quienes se niegan a pagar la extorsión los deberían cambiar de distrito para protegerlos. Necesitamos que el presidente y la nueva ministra de Educación se amarren bien los pantalones para que actúen y lo hagan bien. Solos no podemos y no queremos perder esta lucha”, pensó.

Costa: 38 planteles priorizados por la Policía

El principal anuncio en la inauguración de las clases en el régimen de Costa no fue académico, sino de seguridad. Más de 300 planteles a nivel nacional han sido priorizados por la Policía Nacional, de los cuales 38 de 12 distritos educativos tendrán atención especial de la Policía Comunitaria.

Así lo informaron las autoridades de Gobierno ayer durante el acto oficial efectuado en la unidad educativa Los Vergeles, en el norte de Guayaquil, en medio de un amplio operativo de seguridad alrededor y dentro del plantel, por la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, y las ministras de Educación y del Interior, Alegría Crespo y Mónica Palencia.

El presidente Daniel Noboa durante la inauguración de la jornada escolar, en Guayaquil. Joffre Flores

Las dos secretarias de Estado firmaron un acuerdo interministerial para el proyecto de ‘Escuelas comunitarias seguras y protectoras’, que cuenta con la participación de la Policía. “La Policía ha priorizado después de una evaluación a 38 instituciones educativas que van a ser atendidas además con Policía Comunitaria en 12 distritos priorizados. Vamos a tener un regreso a clases seguro con ingreso y salida de los estudiantes con vigilancia de la Policía Nacional, vamos a tener 456 servidores en esas zonas priorizadas, pero también en las zonas no priorizadas muchísimos servidores que nos van a dar un total de 3.526 servidores policiales al servicio de la seguridad en la educación”, dijo Palencia.

Control. Militares y policías vigilaron la unidad educativa Los Vergeles. Joffre Flores

El presidente Noboa reivindicó como gestión de su Gobierno en estos cinco meses haber reducido los índices de delitos y haber recuperado la confianza de la población en la Policía y las Fuerzas Armadas. Contrastó que el año lectivo anterior terminó con mucha gente pidiendo que se adelante el fin de las clases por la ola de violencia y dijo que “casi perdimos el país”.

“Hoy podemos decir que tenemos menos violencia en las calles, tenemos menos cantidad de muertes violentas”, afirmó.

Para la ciudadanía, sin embargo, y más aún con lo reportado en la Balerio Estacio ayer, queda aún mucho por hacer.

