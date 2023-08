Su primer ‘jaque mate’ lo dio en 2020, en plena cuarentena por la pandemia de la Covid-19, en cuyo aislamiento aprendió a jugar ajedrez tras conseguir un tablero a cambio de la donación de comida que hizo. El resultado de ese trueque fue para Emilio Santana Espín, de 10 años, el inicio de una pasión por el deporte mental con el que ha ganado campeonatos nacionales y sudamericano; y mañana viajará a Chicago (EE.UU.) para participar en el tan anhelado Campeonato Panamericano.

A sus 70 años, Josefina cumple el sueño de ser una bachiller Leer más

Pero su sueño estuvo a punto de truncarse debido a la falta de apoyo económico de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez, que no cuenta con presupuesto porque, según sus directivos, está saneando temas legales de años anteriores.

Te invitamos a leer: Rubby Andrade brilla ante todo pronóstico

Fue por eso que, durante el mes de junio, sus padres realizaron una rifa con el fin de reunir los fondos para que su hijo pueda viajar al Panamericano.

“Logramos conseguir novecientos dólares para una parte de los pasajes; una empresa privada nos otorgó recursos para el hospedaje, pero tuve que hacer un préstamo bancario para cubrir la alimentación el tiempo que dura la competencia”, narra Karla Espín, madre del menor, quien acompañará a su hijo a Chicago en la búsqueda de esta nueva meta.

Guayaquil: Los amantes de la robótica se darán cita en el Colegio Alemán Humboldt Leer más

La falta de apoyo a los deportistas para que puedan participar en torneos internacionales no es novedad en Ecuador, ya que en los últimos tiempos se ha conocido que varios de ellos han realizado algunas actividades para poder cubrir sus desplazamientos a torneos oficiales en representación del país.

Te invitamos a leer: Estudiante guayaquileña se destaca en el levantamiento de pesas

Emilio está motivado y quiere ganar otra presea para Ecuador en esta disciplina. Para eso se ha preparado fuerte. Cumple su preparación en línea con el Maestro Internacional (MI) Martín Bitelmajer, quien es parte de los entrenadores de la selección de Argentina.

Siempre lo he apoyado para que pueda cumplir sus sueños. Estoy satisfecha de ver cómo Emilio aprovecha su tiempo para estudiar, jugar y practicar este deporte-ciencia.

Karla Espín, mamá de Emilio Santana



Nicolás Carrera Álvarez (13) no solo es excelente en el taekwondo ITF y kickboxing, también es un destacado estudiante que sueña con participar en olimpiadas internacionales y en ser abogado.



Te contamos más: https://t.co/x5bBGkE1TE pic.twitter.com/kEnt0qrtqJ — Diario Expreso (@Expresoec) June 17, 2023

“Practico cinco horas al día. Me concentro mucho para hacer buenas jugadas. Estoy preparado para el campeonato y convencido de que voy a ganar”, indica el niño, quien también quiere ser un MI.

Guayaquil: Los escolares muestran su interés por la lectura con dinámicas lúdicas Leer más

Emilio combina el ajedrez con su preparación académica. Es un destacado alumno que cursa el décimo sexto año de educación básica en un colegio norteamericano, cuyos estudios los hace en línea desde hace tres años.

Te invitamos a leer: Estudiantes con discapacidad cumplen su sueño de graduarse

Cuando no está en clases virtuales juega varias partidas con Juan Guevara, padre de crianza, quien fue su primer guía e hizo que se enamore del deporte ciencia. “Durante el aislamiento por la pandemia, como no salíamos de casa, jugábamos todos los días y no me cansaba. Fue así que le cogí amor a este juego y me propuse ser el mejor”, indica el niño emocionado.

Estoy orgulloso de los logros que Emilio ha alcanzado en poco tiempo. En cada jugada se concentra mucho y siempre pone todo su esfuerzo por llevar las ventajas.

Emilio Guevara, padre de crianza de Emilio



El niño muestra con orgullo las medallas y trofeos que ha ganado en las diferentes competencias. Christian Vásconez / EXPRESO

En 2021 participó por primera vez en un torneo nacional, el Campeonato sub-8, realizado en Guayaquil, y se ubicó segundo en blitz (ajedrez rápido) y tercero en el clásico (ajedrez normal o lento); un año más tarde jugó en el Campeonato Sudamericano, realizado en el hotel Sheraton en enero de 2022, donde ocupó el segundo lugar en blitz y el cuarto en el clásico.

Estudiantes con discapacidad fortalecen sus habilidades mediante el arte Leer más

Ha participado en varios torneos en línea y presenciales. En enero de 2023 se adjudicó el campeón nacional sub-10 que le permitió ganar su cupo para el Panamericano que será en Chicago del 11 al 18 de agosto.

Te puede interesar: La agente de tránsito que rompe barreras

Dice sentir mucha emoción y orgullo cuando gana campeonatos y recibe las medallas. “Pienso que las horas de entrenamiento están dando sus frutos”, indica sonriente, mientras muestra a EXPRESO más de una veintena de galardones (medallas y trofeos) que ha conseguido en este corto tiempo como deportista, con el apoyo de sus padres, que son sus fans más acérrimos.

A Emilio Santana también le gustan los legos. Tiene una colección de figuras que ha armado con ellos. Christian Vásconez / EXPRESO

Sus progenitores dicen sentirse orgullosos y estar siempre atentos a los sueños de su hijo. Lo califican como un niño muy activo, pues además de sus prácticas y estudios le gusta jugar con las figuras que arma con los legos.

Dedicación Emilio Santana practica ajedrez en línea y de manera presencial; en ambos casos, siempre consigue las mejores jugadas.

Los sueños de este niño ajedrecista son muy grandes. “Mi meta es algún día poder representar a mi país y ser campeón olímpico de ajedrez. Sigo entrenando y estudiando sin descanso, con autopreparación. La práctica es fundamental en el ajedrez”, puntualiza.