Rubby Andrade Bermeo (16) es una linda joven con sueños y metas que cumplir. Nació en Italia y a los tres años su madre la trajo a Guayaquil, Ecuador.

Vino al mundo sin su pierna izquierda, pero eso no ha sido obstáculo para desarrollar una vida normal y cumplir los desafíos que se traza cada día.

Los médicos le pronosticaron que recién podría dar sus primeros pasos a los cinco años; pero la sorpresa fue grande para todos cuando a los 11 meses de nacida no solo caminaba, sino que hasta quería correr con la ayuda de una prótesis que tenía que ir adaptando a su cuerpo, a medida que iba creciendo.

“Todas las personas tenemos un propósito y un objetivo que realizar en esta vida, no importa cuántas dificultades se presenten, siempre habrá un porqué vivir y yo lo estoy descubriendo cada día”, señala Rubby.

Ella es muy entusiasta. Pertenece a la banda de paz (antes banda de guerra) y al grupo de bastoneras de la Unidad Educativa fiscal Camilo Destruge, donde cursa el segundo año de bachillerato. Ha participado en diferentes desfiles cívicos desarrollados en homenaje a la ciudad.

Su constancia no tiene límites y siempre se impone retos. También practica el powerlifting o levantamiento de potencia, un deporte de fuerza que consiste en realizar tres ejercicios de levantamiento de peso: la sentadilla, el press de banca y el peso muerto.

Esta disciplina le permitió ganar medalla de plata en la paraolimpiada nacional, que se desarrolló la semana pasada en Quito.

Ahora va por el reconocimiento internacional. Este lunes 5 de junio viajará a Bogotá-Colombia, para participar en los V Juegos Parapanamericanos Juveniles 2023, en donde piensa replicar la hazaña local y traer nuevas preseas para Ecuador.

“Nada es imposible cuando hay ganas y voluntad para lograr lo que se quiere”, reflexiona, mientras llega, en compañía de su madre Cindy Bermeo, al gimnasio que el Comité Paralímpico Ecuatoriano ha contratado para su entrenamiento.

Proyectos Rubby Andrade quiere prepararse para ser policía y desea seguir la carrera de Criminalística, que se centra en la investigación de los delitos y la conducta criminal.



Allí pasa cuatro horas diarias (de 15:00 a 19:00) con su entrenador David de Jesús, quien le da la pauta de lo que tiene que hacer para la competencia venidera. Ella se esmera y sigue sin problemas todas las directrices.

Toca el redoblante y participa junto a sus compañeros en los diferentes desfiles y presentaciones que el colegio programa. Juan Faustos / EXPRESO

Empieza por la sentadilla, seguidamente pasa a la banca y acaba en el peso muerto. Cada movimiento tiene un recorrido y una técnica, y dado que el objetivo es levantar peso, hay que involucrar el mayor número de grupos musculares posible.

“Es una chica muy disciplinada y persistente. Se esfuerza para lograr lo que quiere. Y en eso radica su triunfo”, reconoce su entrenador, quien está pendiente de todos los movimientos que la joven ejecuta sin mayor esfuerzo.

Su pierna, elaborada con termoplástico de polipropileno, pesa 8 libras y cada cierto tiempo necesita ser revisada para que no presente problema. “Hasta ahora no he tenido dificultades, ya que sigo todas las indicaciones de mi médico”, enfatiza la joven, quien pesa 53 kilos y, en sus entrenamientos y posteriores competencias, ha logrado levantar 45 kilos, que equivalen a 99,208 libras, casi a un quintal de arroz.

La idea es ir aumentando ese peso y, por ello, sabe que debe esforzarse más en las rutinas. “Voy poco a poco, pero pisando firme”, recalca con el carisma que la caracteriza.

Sus labores deportivas no merman sus estudios, como tampoco las ganas de destacarse en actividades que le permitan estar a la par con sus amigos.

Desde hace cuatro años, lidera el grupo musical de su colegio y durante el horario de recreo ensaya junto a sus compañeros los pasos y maniobras para las diferentes presentaciones escolares programadas.

Es común verla liderar el grupo, ya sea tocando el redoblante (instrumento musical parecido al tambor) o llevando en sus manos el pabellón que distingue al colegio.

Pertenece al grupo de bastoneras del colegio Camilo Destruge, donde cursa el segundo año de bachillerato. Es la portadora del escudo del plantel. Juan Faustos / EXPRESO

El año pasado, atrajo la atención de cientos de guayaquileños, cuando caminó casi dos kilómetros por la avenida Malecón, en el desfile del 9 de Octubre, donde incluso hizo pequeñas acrobacias que arrancaron el aplauso de los presentes.

Dice que su madre es su fortaleza, pues su padre la abandonó a ella y a sus dos hermanas desde que eran pequeñitas.

“Siempre he pensado en salir adelante, hago mis entrenamientos como todos mis compañeros; si es de hacer abdominales, los hago, o ejercicios de piernas y me esfuerzo el doble, pero siempre busco una solución para la vida”, anota, siempre con una sonrisa.

Lo dicho por Rubby lo corrobora su madre Cindy, quien resalta que no ha sido una tarea fácil educar a su hija mayor con una discapacidad. “Mi hija tiene una personalidad muy luchadora; es un ejemplo para sus hermanos menores, quienes quieren seguir los pasos de deportistas sin descuidar sus estudios”, recalca, al recordar que hace 16 años le sugirieron interrumpir el embarazo.

“Gracias a Dios no hice caso y estoy contenta de eso”, expresa, al destacar que el paso de los años ha hecho de su hija una mujer fuerte, que puede encarar cualquier adversidad sin perder la alegría de vivir.

Lorena Pérez, rectora del colegio, la califica como una estudiante ejemplar. “Es una líder y una guía para muchos de sus compañeros. Eso demuestra que a pesar de su condición no tiene ningún impedimento físico ni emocional”, agrega.

Los intereses de Rubby son muy variados. “Me encantaría ser policía y estudiar la carrera de Criminalística. Quiero demostrar que nada es imposible y que una discapacidad no es una muralla; que se puede hacer todo lo que se sueña”, puntualiza con un brillo en sus ojos.