La edad es solo un número cuando se trata de seguir los sueños y doña Josefina Chaguay Cox es la clara muestra de ello. A los 70 años de edad logró terminar el bachillerato y se muestra orgullosa al probarse la toga y el birrete que usará en la ceremonia de graduación que se desarrollará el próximo 22 de marzo.

La aventura de esta madre de cinco hijos y abuela de siete nietos empezó en 2018, cuando a los 65 años decidió inscribirse en la jornada nocturna del colegio Otto Arosemena Gómez, ubicado en el suburbio de la ciudad, como parte del programa para Personas con Escolaridad Inconclusa (PCEI). Lo hizo para retomar los estudios que abandonó a los 22 años, cuando se dedicó al cuidado de su familia.

“Mi edad no fue obstáculo para estudiar. Mis compañeros y profesores me ayudaron. Y mi familia, que siempre ha estado en todo momento, me apoyó para que pueda alcanzar una de mis grandes metas que había aplazado por años: concluir mis estudios secundarios y luego seguir la universidad para estudiar la carrera de Derecho”, indica.

Regresar a las aulas fue complicado, pero lo hizo pensando en sus hijos que ahora son profesionales; en sus nietos, que están en el colegio; y en ella misma, que quiso demostrar “que en la vida todo se puede mientras hay voluntad”, manifiesta.

La adulta mayor, vistiendo su uniforme blanco de colegio, rodeada de los maestros que le han brindado conocimientos. Christian Vásconez / EXPRESO

Inició en octavo básico y con mucho esfuerzo y perseverancia llegó a primero de bachillerato en plena pandemia.

Josefina es una persona responsable, cuidadosa con su comportamiento y tiene una buena química con sus compañero de curso. Es ejemplo de superación.

Juan Singre, rector del colegio Otto Arosemena Gómez

Cuenta que vivió días oscuros, porque no sabía utilizar los teléfonos celulares ni el computador para hacer las tareas en línea, cuando las clases presenciales estaban suspendidas.

El programa para Personas con Escolaridad Inconclusa nos brinda la oportunidad de retomar los estudios, que en algún momento dejamos, para seguir preparándonos. Catalina Morán, estudiante perteneciente al programa PCEI



Su nieto Brayan Erazo, de 18 años, siempre estuvo a su lado para enseñarle el uso de la tecnología y el manejo de las guías pedagógicas que enviaban los profesores a casa.

Cuando en 2022 las actividades escolares retornaron a la presencialidad, Brayan la llevaba todos los días al colegio. “Mis amigos siempre me comentan que es muy bonito ver a mi abuelita salir con su uniforme blanco y sus libros. Y eso me hace sentir más orgulloso de ella, porque me demuestra que cuando uno quiere puede cumplir cualquier reto. Es un ejemplo para mí”, expresa.

Meta A través del programa PCEI, en total 5.238 estudiantes de la Zona 8 se titularán en este periodo lectivo 2022-2023.



De todas las asignaturas, Matemáticas y Física han sido las más complicadas, mientras que Historia es su favorita.

Sus maestros aseguran que la adulta mayor ha sido una alumna ejemplar, pero ella no le da importancia. “No he sido una gran estudiante, porque no sacaba buenas notas, pero he sido muy feliz en el colegio”, resalta.

Su profesora, Kenia Pazos, cuenta que Josefina es “una estudiante muy responsable, ejemplar, que se ha tomado todo muy en serio”. Y destaca de ella “el ánimo y la fuerza”.

“Fue aplicada y dedicada en sus clases, siempre entregó sus tareas y ejercicios con responsabilidad”.

Josefina, por su parte, asegura que solo ha “pretendido ser buena persona”. Y así, cuatro años más tarde, ha conseguido su objetivo: ser una bachiller.

Ahora quiere ir a la universidad para estudiar Derecho y, si la vida le sonríe, desea ejercer la profesión para ayudar a la gente que requiera su servicio.

“Josefina es una persona responsable, un ejemplo para los demás. No tiene tapujos y resuelve lo que se le presenta, incluso es la que motiva al grupo”, puntualiza Juan Singre, rector del plantel.

En el programa para Personas con Escolaridad Inconclusa hay 5.238 alumnos de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) que se titularán en este periodo lectivo. De ellos, 3.422 son de instituciones fiscales, 406 de fiscomisionales y 1.410 de planteles particulares.