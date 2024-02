Tener alcantarillado en Costa de Oro, la promesa incumplida

Los habitantes de la ciudadela Costa de Oro, en Salinas, donde el pago de los prediales, según denuncian, es mayor a lo que pagan en Guayaquil, están hartos de convivir con el mal olor que provoca el rebose de las alcantarillas; un sistema que ha quedado a medio terminar, pese a que la empresa pública Aguapen, responsable del servicio, se comprometió a tenerlo listo a finales de 2023.

Salinas: En Costa de Oro están hartos de vivir con tanta inseguridad Leer más

Solo en los últimos 15 días, el agua se ha rebosado al menos cinco veces, generando mal olor en todo el barrio, donde habitan familias que, en su mayoría, tienen allí sus casas para vacacionar.

“Es indignante. Ahora resulta que no voy a mi casa para descansar, sino que viajo una y otra vez para limpiar el patio que permanece con lagunas de agua putrefacta. Este barrio está perdido. No solo por la maldita inseguridad y falta de control de las autoridades que no hacen absolutamente nada para que sea más seguro, sino por las aguas que nos rodean y contaminan todo”, aseguró a EXPRESO Celeste Silva, guayaquileña que habita en el lugar.

Presupuesto. Para el asfalto de las calles en Costa de Oro, Carolina, La Milina, Puerta del Sol 1 y 2 se necesitan $ 25 millones, asegura el Cabildo.



La eterna calle ‘minada’ de Salinas Leer más

“Es verdad que se llama a los técnicos y vienen a resolver la situación, pero lo que se pide es que ya no haya más colapsos ni obras parches. Esto se terminará solo cuando culminen los trabajos del nuevo sistema del alcantarillado sanitario que está en construcción de forma muy lenta”, agregó Carolina Mejía, quien forma parte de la directiva del comité barrial del vecindario.

Alfonso Ortiz, también residente, exige a las autoridades que no den más promesas falsas. “Siempre es lo mismo, vienen a prometer de todo, pero nadie resuelve nada. Han sido tantas promesas que hemos perdido la fe en las autoridades. Aquí nos cobran altos impuestos, por eso exigimos por mejoras”, señaló.

(Lo invitamos a leer: Las ciudadelas de Salinas, fétidas y atascadas en obras)

Siempre es lo mismo, vienen a prometer de todo, pero nadie resuelve nada. Han sido tantas las promesas que nos han dado las autoridades que ya hemos perdido la cuenta.



Édgar Heredia

residente

Costa de Oro, una selva que surge tras la desidia de las autoridades Leer más

El habitante Édgar Heredia hizo referencia a que la propuesta de las autoridades fue que culminada la construcción del alcantarillado, se procedería al asfaltado de las calles principales, que son de tierra desde hace décadas. Aquel ofrecimiento lo escucharon las familias en 2021 y han pasado tres años y no se cumple ni con lo uno, peor con lo otro.

“Parece que esto no tiene solución, llevo cincuenta años viviendo acá y no hay desarrollo. Pagamos impuestos caros al Municipio y no recibimos los beneficios que por ley merecemos. Somos un barrio olvidado y el alcalde no monitorea ni controla nada, al igual que los concejales que parecen estar de adorno”, lamentó Silva.

Desatención. En la imagen consta una alcantarilla rebosada. Durante los días de lluvia, las aguas fétidas se mezclan con lodo y tierra, lo que genera todavía más reclamos en el vecindario. Joffre Lino

Inamhi: lluvias y tormentas electricas se intensificaran en la Costa Leer más

Sobre esta situación, EXPRESO ha publicado en reiteradas ocasiones la difícil situación que atraviesan los habitantes de Costa de Oro por el retraso en los trabajos de repotenciación del alcantarillado, que fue contratado hace tres años y debió culminar en noviembre de 2022.

La obra comprende el mejoramiento del sistema sanitario para los sectores Costa de Oro, Carolina y Puerta del Sol. El retraso de más de un año se debe a que la empresa Aguapen adeuda al contratista y cada vez que se le entrega un abono, se avanza en un corto porcentaje, reconoció la entidad.

Los técnicos de Aguapen Patricio Nagua y Carlos Altafuya señalaron a EXPRESO que la obra tiene un avance del 93 % y el contratista está a punto de concluirla. “La grave situación económica que atraviesa Aguapen ha incidido en las demoras”, justificaron.

Parece que esto no tiene solución, llevo 50 años viviendo acá y no hay desarrollo. Pagamos impuestos caros y no recibimos los beneficios que por ley nos merecemos.

Alfonso Ortiz

residente

Manuel Cochea Perlaza, director municipal de Obras Públicas, informó que en el ente están preocupados por la lentitud y el retraso de la obra, que afecta a otros cinco sectores adyacentes.

(Le puede interesar leer: El hartazgo del barrio se centra en las falencias del alcantarillado)

“El alcalde ya ofició al nuevo gerente de Aguapen para que lo más pronto posible se culmine con esa obra. Los ciudadanos tienen todo el derecho de reclamar porque la construcción ya lleva mucho tiempo. Lo reconocemos”, expresó el funcionario.

El colapso de las alcantarillas en Costa de Oro, es un mal sin remedio, dicen los residentes. Joffre Lino

La lluvia causa estragos en Santa Elena Leer más

Sobre al asfaltado de las calles, Cochea indicó que están listos los estudios y que la Alcaldía suscribió un convenio de cooperación mutua con Petroecuador para que sea la petrolera, dentro de su programa de compensación, la que ejecute la obra, como ya lo ha hecho en La Libertad y Santa Elena.

(Le puede interesar leer: El barrio que patina sobre lodo)

No obstante, entre las familias prevalece la desconfianza. “Pueden reconocer lo que sea, decir que no tienen un centavo; pueden prometernos el oro, pero eso ya no nos interesa. Ya no les creemos nada. Nos han visto la cara de tontos y no lo vamos a tolerar más”, planteó Nathalia Acevedo, guayaquileña que tiene su casa en el mismo vecindario, y tiene previsto incluso reunir a los vecinos para hacer un plantón exigiendo no solo respuestas, sino acciones inmediatas. “Claramente lo que ha faltado es voluntad”, sentenció.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUI!