Costa de Oro, una selva que surge tras la desidia de las autoridades

Cuando llueve se complica acceder, tanto en vehículos como caminando, a la ciudadela Costa de Oro, una de las residenciales de Salinas, en Santa Elena; y repleta siempre de huecos, lodo y ahora de maleza que supera incluso los dos metros de altura.

La Libertad ve remota la promesa del Municipio de recibir a tiempo las obras Leer más

La situación, que se ha agravado con el invierno, es compleja desde hace ya un año, cuando se abrieron zanjas para colocar las tuberías del alcantarillado sanitario. “La tierra quedó acumulada en los costados de la calle y con el aguacero se regó, formando inmensos lodazales. Hay monte además que tapa todas las viviendas”, describe Katherine Larrea, residente de Costa de Oro.

Pero eso no es todo, pues las lluvias también han provocado que las alcantarillas del sistema sanitario que está próximo a entrar en funcionamiento se copen de agua. Con esto se han presentado reboses y en algunos sitios el líquido permanece estancado.

Me duele ver cómo vivimos y cuánto pagamos. Al alcalde poco o nada le importamos. Ni nos mira. No protege.

Daniela Calderón,

habitante de Costa de Oro

La maleza en algunos puntos de Costa de Oro llega a medir dos metros. Joffre Lino

Algunas viviendas, como la de Alexander Campuzano, llevan tres semanas con las aguas verdes y malolientes como parte del paisaje. “He pedido decenas de veces que vengan a succionar y a destapar todas esas aguas que se están pudriendo. Ya me entraron al patio, no tenemos ni cómo bajarnos del auto. Hay moscas por doquier y todo huele mal. Nosotros pagamos puntuales los predios, que son carísimos, más que pagar en Guayaquil, pero nadie aquí mueve un dedo”, se queja; al hacer hincapié en que sus mascotas ya se enfermaron. Tienen problemas de piel, por lo que ha tenido que enviarlas a Guayaquil para que permanezcan en casa de sus hermanos hasta que la insalubridad desaparezca.

Santa Elena sufre pérdidas incontables Leer más

Para los habitantes, hubo irresponsabilidad por parte del Cabildo y el consorcio contratado por la empresa Aguapen que ejecuta los trabajos, porque estos dejaron varias alcantarillas sin las respectivas tapas o rejillas. “Se ha hecho el reclamo al Municipio y a Aguapen, pero solo colocaron unas cuantas”, relata el morador Arnulfo Cruz.

Insalubridad. Desde hace tres semanas, las calles permanecen con las aguas malolientes rebosadas. Joffre Lino

A estos problemas se suma el de la maleza, que por su espesura se ha convertido ya en un refugio de vectores y hasta de delincuentes que se esconden para efectuar sus fechorías.

“Nos hacemos llamar los barrios del polvo y el lodo”, dice el ciudadano Marco Campos, quien se ha integrado a un chat de WhatsApp junto a otros propietarios , para intercambiar criterios en este y otros sectores afectados, como la Milina, Puerta Sol 1 y 2 y Las Conchas, en igual estado.

Para Campos, existe un criterio equivocado de todas las autoridades municipales al creer que esta área es solo de personas que tienen viviendas vacacionales porque residen en Guayaquil, Cuenca o Quito, y aunque les cobran importantes sumas en impuestos, las obras de infraestructura básica no llegan.

Compré con amor mi casa hace 20 años y ahora solo quiero venderla. El abandono se siente a diario.



Guadalupe Macías,

residente de Costa de Oro

Las lluvias desprenden dos tramos de la carpeta asfáltica de vía a la costa Leer más

Eduardo Hesney, vocero del Municipio de Salinas, sostiene que estos sectores sí han sido atendidos. El funcionario dice que meses atrás se dialogó con los directivos de los barrios en mención y se diseñó el proceso a seguir en el desarrollo de las obras. “El alcalde Daniel Cisneros sí les cumplió, a diferencia de las administraciones municipales anteriores que engañaron al ciudadano. Resulta que en papeles el alcantarillado ya estaba en estas áreas, pero en realidad nunca hicieron nada”, argumenta Hesney, quien asegura que una cuadrilla empezará a cortar el monte, pero sin indicar qué pasará con las aguas negras desbordadas.

Antecedente. Los vecinos de Costa de Oro se quejan de vivir con huecos desde hace al menos 20 años. Aseguran que sus calles jamás han sido asfaltadas. Joffre Lino

A la actual administración municipal le tocó superar el sistema jurídico para así volver a ejecutar la obra, afirma. Según los técnicos de Aguapen, el alcantarillado sanitario ya está en un 90 % y en pocos días deberá entrar en funcionamiento. La entidad, sin embargo, tampoco aclara sí recorrerá Costa de Oro y las ciudadelas aledañas para descontaminar los vecindarios.

Según las autoridades actuales, el asfaltado de las vías lo deberá ejecutar la administración municipal entrante, que empezará sus funciones el 14 de mayo.

Rubén Cherres: ¿Quiénes eran las personas que aparecieron muertas junto a él? Leer más

“Ojalá ahora sí Costa de Oro sea un barrio residencial. Pagamos más de $ 300 en impuestos y todo nuestro entorno es deprimente. Esta zona debería ser hermosa. Por Costa de Oro cruza una calle principal que es horrorosa. Aquí se podría invertir, podría haber edificios preciosos, pero todo está mal. He vivido aquí 30 años, soy de Guayaquil y desde entonces el abandono ha sido igual. No quiero ir ya a mi vecindario y lo peor es que vender mi casa no puedo, nadie la quiere o me quieren pagar un 40 % menos de lo que vale. Es triste”, lamenta Alamiro Beltrán, habitante de Los Ceibos que tiene una propiedad en Costa de Oro.