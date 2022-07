José Icaza recorre a diario la calle principal de la ciudadela Costa de Oro, en Salinas, y siempre -aunque se sabe el camino de memoria- no logra esquivar los huecos, debido a que son enormes. Al residente le ha tocado convivir con el polvo del verano y el lodo en el invierno. El asfaltado es la promesa que, agrega la residente Tatiana Rendón, por años, ha venido promulgando el Cabildo sin concretarla.

“Me apena tanto que esta calle, la principal de Costa de Oro, la C3 según la nomenclatura en el mapa, esté en tan mal estado. Aquí quedan las oficinas del servicio de Agua Potable Aguapen; hay ciudadelas, edificios, casas hermosas frente al mar..., y las calles son nefastas. Nuestros impuestos son una locura, pero el alcalde Daniel Cisneros sigue sin hacer nada. Qué pena ser parte de Salinas”, aseguró la guayaquileña, quien alerta que en las noches, ante la escasa iluminación, los accidentes han sido múltiples y más de uno de riesgo.

Estamos a la espera de que se cumpla con lo ofrecido por las autoridades municipales. Espero que pronto las calles de Costa de Oro estén en perfecto estado para bien de quienes vivimos aquí. José Icaza,

​residente

Icaza solo espera que lo anunciado por Cisneros, respecto a que cuando la obra de alcantarillado termine, el asfaltado llegará. Mas, la comunidad no confía.

Hay huecos por todas partes en la principal de la ciudadela. ¿Cómo vivir tranquilos así? Es imposible.



Daniela Méndez,

residente

“Llevo 20 años siendo parte de Costa de Oro y nunca, absolutamente nunca, ni esta ni otras vías del vecindario han sido asfaltadas. Hemos vivido tragando polvo”, argumentó Leonela Cáceres, quien caminaba ayer por el sitio y debió cubrirse el rostro con la camiseta, puesto que ni la mascarilla fue suficiente para evitar que inhale las partículas de polvo.

Costa de Oro colinda con las ciudadelas Milina y Puerta del Sol, las tres consideradas zonas residenciales del balneario. Ronald Rubira, dueño de una de las viviendas, aseguró que los impuestos prediales que paga son altos, de casi $ 400 y, a cambio, no recibe nada.

Huecos. El que se observa en la imagen es apenas uno de los que existen en el camino. Joffre Lino

“Después de tanto exigir por fin se está construyendo el alcantarillado sanitario, aunque la obra va a paso de tortuga. Hay, además, montículos de tierra por todos lados. A veces pienso que el trabajo lo hacen sin parámetros ni guías. Como venga”, señaló la también residente Andrea Castillo.

Los ciudadanos cuestionan que las obras no lleguen como sí lo hacen en las parroquias José Luis Tamayo y Santa Rosa. “Ambas son las más pobladas, allí están los votos. En Costa de Oro todo está mal: el monte supera los dos metros de altura, vivimos rodeados de agua empozada, hay malandros y desolación y ni un solo parque. ¿Por qué no nos tratan a todos por igual? Me alegra ver cómo avanzan las otras parroquias, me alegra. Solo quiero que el alcalde atienda también al resto”, piensa.

Llevo 25 años en Costa de Oro y siempre he vivido en una selva. Y no es justo, me duele tanta indiferencia.



Carmen Sobarzo,

residente

Eduardo Hesney, del área de Comunicación del Cabildo, indicó que la actual administración reconoce el abandono que por décadas ha tenido esa zona; pero indicó que si ha habido demoras es porque “una administración interior contrató una obra de alcantarillado que jamás ejecutó”.

En la ciudadela se observan varios montículos de tierra que dificultan todavía más el paso. Joffre Lino

“Hoy la ley establece que no se puede asfaltar ninguna calle hasta que no se haya colocado el alcantarillado sanitario. Fue un problema legal que logramos superar y eso demoró algunos años. Ahora ya estamos en el proceso de la colocación de las tuberías y cuando esté terminado vendrá la otra obra, posiblemente eso se dará en noviembre”, indicó.

Pero esta fecha desalienta a la población. “Serán 4 o 5 meses más así, ¿acaso es un chiste? No podemos esperar más, por favor. Tenga pena y respeto por nosotros, alcalde. No podemos más”, sentenció Lourdes Palacios, residente de Costa de Oro.