La ola de asaltos en Santa Elena ahoga al ciudadano

Los habitantes de los tres cantones que integran la provincia de Santa Elena ya no saben a quién acudir para intentar frenar la ola delictiva de la que son víctimas. Ya ni encerrados logran tener calma. Salir a comer a un sitio turístico, jugar en un parque o caminar por la playa, resulta imposible. En Santa Elena ya nadie está a salvo, se quejan.

En lo que va del 2022, 44 personas han sido asesinadas bajo la modalidad de sicariato, lo que representa una cifra mayor a la del 2021, si se toma en consideración que hubo 47 muertes de este tipo pero en todo el año. A la violencia criminal, se suman los delitos comunes que, aunque se registran a diario en Santa Elena, La Libertad y Salinas, los afectados ya ni denuncian; al confirmar que la autoridad no hace nada -advierten- frente al hecho.

“Ni los alcaldes ni el gobernador se han preocupado por revertir el escenario en el que estamos viviendo. En la Península hay bala a diario, solo escuchas las ambulancias. Hay sangre, no hay vida. Hay miedo. Un miedo que ha matado la convivencia”, advierte Gianela Rendón, habitante de la ciudadela La Milina, en Salinas.

La gente no acude a la justicia ordinaria porque ya no confía en el sistema. Los ciudadanos aseveran que acudir ante las autoridades es perder además el tiempo.



Juan Hidalgo,

ciudadano

La mayoría de los robos, como pasa en el resto de ciudades del país, la cometen antisociales que se movilizan en moto.

La madrugada de ayer, delincuentes que hasta el cierre de esta edición no habían sido identificados, se robaron un auto en la Cordillera del Cóndor, en La Libertad. El miércoles, en el barrio 25 de Septiembre, en el mismo cantón, los antisociales atracaron al personal de un vehículo repartidor de víveres en las tiendas; y el domingo por la noche, cerca de la ciudadela Carolina, donde incluso hay guardias en las urbanizaciones aledañas, a María José León se le llevaron la motocicleta.

“Soy de Guayaquil, pero tengo una casa para vacacionar en la playa. Este era mi refugio. Lamentablemente la Península y Guayaquil son lo mismo. No hay vida ni aquí ni allá. Y las autoridades, miran hacia otro lado”, se quejó.

Son ya 44 los sicariatos cometidos en la península en lo que va del año. Joffre Lino

Frente a esta situación, EXPRESO cuestionó a los alcaldes de La Libertad, Víctor Valdivieso; de Salinas, Daniel Cisneros; y de Santa Elena, Otto Vera, sobre qué están haciendo para proteger a los ciudadanos; pero aseguraron -en un discurso ya repetido que han defendido desde que los primeros casos de sicariato empezaron a reportarse- que están trabajando en planes de seguridad que incluyen la colocación de botones de pánico, alarmas y cámaras.

Las cámaras. En La Libertad se han instalado 1.000; 800 en Santa Elena y otras 520 en otros puntos de la provincia. Estas últimas con tecnología de reconocimiento facial.

Por su parte el gobernador de la provincia, Fulton Anchundia, aseguró que los operativos entre la Policía y el Ejército siguen. Que en mayo y junio, los delitos han disminuido, justificó. Mas, la ciudadanía opinó lo contrario.

“No ha habido ningún cambio, todo sigue igual y hasta peor. Por eso he decidido defenderme como pueda. Compré ya un bate, que alguien se atreva a tocar a los míos, sacaré fuerzas de donde sea para defenderme a punta de golpes”, señaló Nelson Mendoza, de San Lorenzo, en Salinas.

Las familias temen ya salir debido a la cantidad de delitos que se cometen en la provincia. Archivo

En Ballenita sur, dos sujetos en moto le robaron el pasado martes a un grupo de obreros que laboran en la construcción del alcantarillado sanitario. “Nos encañonaron con un arma de fuego, al ingeniero que dirige la obra le apuntaron en la cabeza para que entregue el dinero y los teléfonos celulares. Todos nos quedamos impávidos ante el asalto”, relató uno de los perjudicados.

Aunque en las instalaciones de la Fiscalía el promedio de denuncias por robo común es de diez hechos por semana, la percepción ciudadana es diferente y se multiplica.

Los municipios instalan cámaras, sirenas, botones de pánico, pero no hay resultados. ¿Por qué? Porque nunca trabajan de la mano.

Ottón Arboleda,

empresario turístico

Para el empresario hotelero Ottón Arboleda, el hecho de que los alcaldes trabajen en sus planes de forma independiente y no integral repercute en los resultados. “Mientras sus planes no sean en conjunto, nada será favorable. Y es que si actúan en un cantón, los delincuentes lo que hacen es migrar al otro. Siendo una provincia tan pequeña, no sé por qué no dan el paso a reunirse y luchar por esta provincia. Pueden hacerlo. Tienen que hacerlo”, precisó.