El barrio que patina sobre lodo

El lodo y los charcos de agua que se han formado por las primeras lluvias reportadas en la península de Santa Elena, hacen intransitable el ingreso a la ciudadela Puerta del Sol 2, ubicada en Salinas, donde la oferta de pavimentar las calles quedó reducida a solo una promesa del Municipio. Y es que los trabajos ya no se ejecutarán.

Hace apenas dos meses, como publicó EXPRESO, los residentes (en su mayoría guayaquileños) alertaron del caos que vivirían apenas llegue el invierno. En ese entonces, el Municipio de Salinas se encontraba colocando las tuberías del alcantarillado sanitario, una obra que el Cabildo históricamente le adeudaba a la población y que aún no culmina, pese a que la inició en 2020 y prometió que estaría lista el mes pasado.

Se nos prometió que cuando empiece a funcionar el alcantarillado sanitario vendría el arreglo de la calle principal, pero aún nada. Con las lluvias esto se ha vuelto peor.

Armando Lara, líder del comité promejoras



Hoy, a causa de ese trabajo inconcluso, que culminaría con el asfaltado de calles (trabajo que a decir del alcalde Daniel Cisneros, ya no alcanzará a ejecutar), el vecindario convive con huecos, polvo, charcos de agua, mosquitos y lodo.

Son años los que llevamos pidiendo algo de atención y esta no llega. Se acabó la administración y quedamos peor que antes, con una obra a medias que genera más molestias.

Laura Gómez, residente



“Se nos prometió que cuando empiece a funcionar el alcantarillado vendría el arreglo de la calle principal, pero aún nada. Ahora con las lluvias esto se ha vuelto peor. Hay lodo y nada más que lodo en cada esquina, a causa de las calles abiertas y las lomas de tierra que quedaron a los costados. Estamos desesperados”, relató el militar en servicio pasivo Armando Lara, quien dirige el comité promejoras del barrio.

El alcalde aseveró que coordinará con la Prefectura para que un equipo limpie el área, aunque la comunidad ve la acción como un parche. Joffre Lino

Cuando en el 2020 empezó la obra, todos los residentes estaban contentos de dejar de convivir con pozos sépticos y tierra, pero han pasado los días y el tan anhelado trabajo no se concretó.

No podemos salir ni ingresar por las pésimas condiciones de las calles. Los que tienen carro se arriesgan a quedarse estancados al acudir a sus trabajos. Esto es un caos.

Diego Anguisaca, habitante de Puerta del Sol 2



Cisneros, quien confirmó que no alcanzará a asfaltar las vías, atribuye las demoras a la falta de recursos presupuestarios. “Les expliqué a los moradores que primero íbamos a instalar el alcantarillado sanitario y una vez que entre en funcionamiento el sistema, se haría el asfaltado. Estamos a punto de concluir lo primero... El asfaltado no lo podré realizar, pero quedan listos los estudios para que el nuevo alcalde lo ejecute. Si no lo hemos hecho es por la falta de recursos en el presupuesto”, se justificó el primer edil sobre el porqué de la demora.

Necesitamos atención, nos urge, para poder ya movilizarnos. Son años así y hoy se ha vuelto todo intransitable. Conductores, peatones... todos tenemos dificultades para movernos.

Roberto Muekay, residente



Pero esta aseveración, aunque para muchos esperada, no ha hecho más que incrementar la decepción que la comunidad siente por la administración municipal que está por salir.

“Por un instante pensé que nos diría que en marzo todo estaría ya terminado, que al fin nuestros pagos de impuestos, por cierto elevados, darían frutos; pero lo que he escuchado es que todo quedará a medias. Este es un trabajo mediocre. Cisneros no quiere a Salinas, tampoco al pueblo, peor a sus barrios. El alcalde nos abandonó. Por eso las obras están como están, y por eso las votaciones fueron las que fueron”, declara la residente Denisse Alvarado, quien siempre para esta época se refugiaba en su “casa de la playa”.

“Yo soy realista, sabía que el alcalde no iba a atender lo que le faltó hacer en su administración. Hubiese preferido mil veces que no nos mienta. Puerta del Sol 2 es hoy Venecia. El agua entra, el lodo te salpica, no puedes avanzar ni una cuadra a pie. Se burlaron de nosotros. Otra vez lo hicieron”, lamentó la residente guayaquileña Laura Gómez, que exhorta a que el alcalde entrante, Dennis Córdova, priorice este sector del balneario.

Allí faltan áreas verdes, veredas, parterres, hace falta tanto... Los habitantes ahora solo piden que los miren, que tomen en cuenta sus necesidades y que trabajen para atenderlas.