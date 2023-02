Santa Elena se queda sin agua por cinco horas diarias desde el pasado 23 de febrero

“Otra vez sin agua en La Libertad. Desde carnaval estamos así y no hay ser que nos diga cuándo volverá. Son cinco o seis horas las que se nos va el servicio a diario. La incompetencia de Aguapen me tiene harto. No sé ya qué hacer”, reclamó Néstor Mejillones, habitante del cantón; que como otras decenas de afectados de Salinas y de Santa Elena, también perjudicadas por la suspensión del servicio, aseguraron estar cansados de tener que “perseguir tanqueros o comprar botellones”, para abastecerse.

El problema por la baja presión del líquido en las guías domiciliarias se agudizó la tarde del pasado 22 de febrero, cuando se suspendió el servicio por cinco horas en la provincia. Aguapen, la empresa que distribuye el agua potable, atribuyó el hecho a una falla en una de las bombas en el reservorio de la comuna de San Rafael. La máquina dañada es la que traslada el agua hacia la planta de potabilización en Atahualpa.

De allí que en estos días ha sido poco el líquido que se potabiliza y distribuye hacia los hogares de los tres cantones.

Deberían tener bombas de emergencia para reemplazar una o dos, en caso de que se dañe alguna. Hay que tener un plan de mantenimientos para evitar estos eventos, que justo ocurren en feriados. Aguapen, tienen que hacer mejor su trabajo. Eduardo Casal,

​ciudadano

Aguapen dice qu ese dañó una bomba. O sea no tiene backup, una copia de seguridad. La captación de agua cruda es una parte crítica del proceso. Piensen en soluciones. Abel Alejandro Oviedo

Para este 24 de febrero Aguapen había prometido reparar la bomba, pero nuevamente el servicio se suspendió en la tarde. Hasta la publicación de este artículo, no volvía. En un comunicado la entidad informó que ahora el problema había surgido era eléctrico, por lo que no confirmaron cuándo o a qué hora estaría solucionado el inconveniente.

“Ojalá que esto no pase a mayores y se consigan los repuestos. Cuidado y nos hacen padecer varios días. Aguapen debería tener personal técnico especializado para afrontar las emergencias. La provincia no debería vivir así”, señaló Hugo Rodríguez, presidente de la Cámara de la Construcción de la Península.