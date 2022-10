Diez meses de espera y los trabajos no avanzan en Salinas

El arreglo de la avenida Cuarta en Chipipe, Salinas (Santa Elena), está estancado. Las labores, como lo publicó EXPRESO, empezaron a inicios de este año y a la fecha no terminan. Hay lomas de tierra arrumada por todos lados, alcantarillas expuestas, rocas en medio de la vía... Por ello, los habitantes temen que llegue el invierno y entonces el escenario se vuelva catastrófico.

De acuerdo con la proyección que tenía el Municipio, los trabajos debieron haber culminado entre agosto y septiembre de este año, pero no ha sido así.

“Si no iban a entregar la obra en la fecha prevista, habría sido mejor no hacer nada. Ya son diez meses y los trabajos están inconclusos. A veces vienen obreros, laboran una semana y después desaparecen por un buen tiempo. ¿Qué tipo de trabajo es ese?”, reclamó el morador Ernesto González, quien considera que no se planificó la obra, porque se ha percatado de que en ocasiones se colocan tubos y después los sacan para poner otros.

“Por eso no avanzan y la calle está en pésimo estado. Si llegan las lluvias esto será un lodazal, será imposible transitar”, señaló.

Quienes tenemos negocios en el área sufrimos pérdidas en la temporada anterior, porque nadie quiso venir por las calles en mal estado. No queremos volver a vivir lo mismo.



Sergio Gómez,

residente de Chipipe

La arteria que está siendo intervenida se ubica a dos cuadras del malecón y tiene apenas 900 metros de longitud. Por tratarse de un área residencial que alberga una serie de edificaciones, los propietarios de los departamentos han recogido firmas para entregar a la Alcaldía de Salinas, con el objetivo de que se aceleren los trabajos.

“En otras partes del cantón están haciendo trabajos rápidos, pero aquí está todo demorado. Nos han castigado con esta obra aun cuando tenemos negocios que dan vida al sector y atienden al turista. En la temporada alta pasada (enero-abril) nos fue mal porque la obra estaba en plena ejecución. Así como van las cosas, (el año que viene) nos irá igual o peor”, expresó Sergio Gómez, otro de los residentes.

“Cuando anunciaron la reparación el año anterior, todos nos alegramos; pero ahora estamos indignados con lo que está pasando. Tenemos dudas de que la obra quede culminada este año. Ojalá me equivoque”, dijo Marcelo Bone, otro de los afectados.

Si la gente paga sus impuestos tiene derecho a vivir bien. Es muy dificultoso pasar por aquí. Ya es hora de que termine el arreglo. Ha pasado demasiado tiempo.



Luis Bajaña,

ciudadano

EXPRESO ha realizado varios reportajes por el mal estado de la vía. En abril pasado publicó una nota con la molestia ciudadana, en la que los habitantes ya reclamaban por la lentitud de los trabajos. En ese entonces el Cabildo argumentó que la obra se aceleraría una vez que concluya la temporada de playa.

Eduardo Hesney, vocero del Municipio, informó que la obra es ejecutada en conjunto con la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado (Aguapen). Reconoció que los trabajos están retrasados, pero aseguró que antes de fin de año la avenida Cuarta estará lista.

“La obra se tornó compleja porque la arteria tiene inconvenientes de nivel freático. Eso hace que en las excavaciones que se realizan salga agua. Por ello se ha tenido que ejecutar un trabajo integral. Entendemos las molestias, pero pedimos comprensión porque lo que estamos haciendo es algo bien hecho”, sostuvo.

Lo aseverado por Hesney fue corroborado por Vinicio Yagual Bedoya, quien dirige los trabajos por parte de Aguapen. El técnico manifestó que se empezó cambiando las tuberías de agua potable que eran de asbesto cemento por PVC. Luego se instalaron todas las tuberías de alcantarillado sanitario y luego las del alcantarillado pluvial.

Contraste. Desde hace ya nueve meses, este es el panorama en el sector: una calle pavimentada que cruza con la arteria repleta de enormes agujeros Joffre Lino

“Se ha tenido que trabajar sorteando la capa freática. Felizmente ya estamos en la última etapa, que es la colocación de las cajas registradoras del alcantarillado sanitario, y lo que respecta a los trabajos de Aguapen quedará listo”, detalló Yagual.

Pero la ciudadanía se muestra escéptica. “Puede que digan la verdad, pero es que vemos tantos atrasos, tanto caos en las vías, que ya no sabemos qué pensar. Salinas está abandonado, eso que quede claro”, lamentó la guayaquileña Lourdes Peñafiel, quien vive precisamente en el balneario.

Ahora están haciendo los trabajos, pero así ha pasado antes y los suspenden de un momento a otro, se quejó la comunidad. Joffre Lino

Y a la queja por el estado de la arteria se suma la inseguridad. “Todos los días roban. Me vengo de Guayaquil para hallar paz, pero no la encuentro. También se perdió”.