El hartazgo del barrio se centra en las falencias del alcantarillado

En la ciudadela Costa de Oro, en Salinas (Santa Elena), los habitantes están hartos de los taponamientos y reboses que registra el sistema de alcantarillado sanitario. Las aguas putrefactas se acumulan a un costado de la vía y esto provoca, además de malos olores, que se formen lagunas en los patios de las viviendas.

“Cuando se registran los colapsos, que es cada vez más seguido, la situación es terrible. Costa de Oro paga predios altísimos, más alto de lo que pago en Urdesa, donde vivo de lunes a viernes. Es insostenible vivir, y así. ¿Y saben qué es lo peor? Que no hay ser que nos haga caso”, sentenció la residente Linda Caicedo, residente del vecindario.

Marcos Campos, otro de los moradores, denuncia que las autoridades no le han dado la debida importancia al problema, puesto que “asumen” que las residencias son solo para vacacionar. “Creen que uno llega solo en temporada alta de playa o feriados, por eso nadie reacciona. Pero están equivocados. En Costa de Oro son muchísimas familias las que viven de forma permanente, muchísimas. Y si no fuera ese el caso, por el simple hecho de pagar hace décadas $ 300, $ 500 por predios es obligación de la Alcaldía darles los servicios”, sentenció.

Olga Ledesma, quien habita en la avenida principal del vecindario, aseguró que en 25 años nadie ha puesto ni una capa de tierra al barrio. “Vivimos entre lodo y polvo hace décadas. ¿Y el alcantarillado? Lo hicieron, pero a medias. No todos lo tienen y quienes lo tienen, lo tienen mal, puesto que no han terminado la obra y por eso todo es un desastre”, señaló; al hacer énfasis en que la llegada de El Niño enciende todas las alarmas a lo que pueda pasar.

Costa de Oro. El rebose de las alcantarillas de la ciudadelas se ha vuelto un problema cotidiano. Joffre Lino

Santos lamenta que ante la indiferencia del actual y anteriores alcaldes, sean decenas de familias las que están poniendo en venta sus casas. “La gente se cansó, no quiere estar más aquí. ¿Quisiera saber por qué el alcalde Dennis Córdova no viene a hablar con nosotros? Ahora él es el responsable de darnos respuestas. Nosotros no queremos que busque culpables, eso no nos importa. Queremos soluciones y vivir dignamente. Vivimos en un lodazal. Con aguas negras, es un asco todo”, sentenció Ledesma.

El problema se agravó por el retraso en los trabajos de repotenciación del sistema sanitario que fue contratado por la empresa Aguapen y que debió culminar en noviembre pasado. La obra comprendía el mejoramiento del alcantarillado en los sectores Costa de Oro, la Carolina y Puerta del Sol. Han pasado más de diez meses y la obra sigue inconclusa. No hay un ser interviniendo o retomando los trabajos.

Preocupado por la situación, los moradores de Costa de Oro dialogaron con el responsable de los trabajos, quien les indicó que la obra está retrasada debido al incumplimiento de los pagos de Aguapen y mientras no se le cancele los respectivos haberes no podrán laborar.

Costa de Oro. Las aguas negras y fétidas llegan o colindan con las viviendas; o se mezclan con las lomas de tierra que tiene el vecindario. Joffre Lino

La semana pasada, los residentes se reunieron con el gerente de Aguapen, Xavier Linzán, quien se comprometió a solucionar la queja. En la reunión se acordó que Aguapen pagará en cuotas semanales al contratista para que culmine los trabajos.

A decir de Linzán, desde que asumió el cargo en mayo pasado, tiene como prioridad concluir la obra en las tres ciudadelas antes mencionadas, hasta noviembre.

“Le hemos aclarado a los moradores que estos trabajos son financiados por Aguapen de manera directa, no es dinero de ningún organismo estatal o del Banco del Estado como se ha dicho. Nosotros gestionamos los recursos con el pago de las facturas de consumo mensual de nuestros clientes. Por eso la cancelación es en abono semanales”, señaló el funcionario.

Para el gerente de Aguapen, los pagos con el contratista ya están a punto de alcanzar el 90 % del costo total de la obra que es de un millón seiscientos cincuenta mil dólares. Linzán aseguró que se le ha cancelado ya más de un millón cuatrocientos mil.

Costa de Oro. Los residuos y materiales que se utilizaron en la obra afean el entorno. Joffre Lino

Una vez que concluyan los trabajos, el Municipio de Salinas se ha comprometido a asfaltar las vías. Los residentes esperan que se cumpla.

“Nos han visto la cara por años. Solo pedimos que no permitan que se pierda el barrio. Costa de Oro es una ciudadela que podría ser maravillosa, lo tiene cerca todo, los promotores han invertido en ella, pero nadie nunca ha intentado darle lo que, por ley, merece. Los votantes de esta zona hemos sido un cero a la izquierda para todos los gobernantes...”, añadió Doménica Macías, guayaquileña que desde hace tres años habita de forma permanente en el lugar.

