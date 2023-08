Las nubes de polvo que levantan los vehículos al pasar a gran velocidad por la ciudadela La Milina, en Salinas, pone mal al cuencano David Samaniego, quien tiene una residencia en el lugar. Es que además de la afectación en la salud que experimenta a causa del polvo, las plantas de su jardín, las ventanas y el interior de su casa permanecen con tierra. Está harto.

La provincia de Santa Elena desconoce los planes para enfrentar a El Niño Leer más

“Todos los días y por décadas hemos vivido igual...”, aseguró el residente, quien tiene la esperanza de que el alcalde Dennis Córdova le arregle de una vez por todas el problema. “En todas las administraciones nos prometieron tener obras, vivir acorde a lo que pagamos en los predios. Pero nadie hizo nada. El alcalde anterior, Daniel Cisneros, dejó todo a medias y el daño fue más grande”, señaló.

Cerca de la casa de Samaniego está la del guayaquileño Marcos Campos, quien también viene reclamando por el abandono. El morador hizo referencia a las calles que están repletas de hoyos y desniveles, los canales de aguas lluvias copados de maleza y la falta de fumigación. Hay mosquitos por todos lados.

Hay ciudadelas de Salinas donde los predios que se pagan son elevados, muy elevados; y la gente paga todo al día, sin embargo la obra no llega. Hay huecos, polvo, carencias.



David Samaniego

residente

“El problema se agravó cuando rompieron las calles para colocar el alcantarillado sanitario. Dijeron que cuando entre en funcionamiento el sistema, de inmediato se arreglarían las vías. Ahora resulta que no tenemos ni lo uno ni lo otro. El alcantarillado quedó a medio terminar y ahora el entorno es un completo lodazal”, relató.

Costa de Oro. Las aguas del sistema de alcantarillado se rebosan a diario, generando mal olor en todo el vecindario repleto además de maleza. Joffre Lino

Costa de Oro, una selva que surge tras la desidia de las autoridades Leer más

Rosalba Robelly, expresidenta del sector, corroboró lo dicho por Campos al asegurar que para esta fecha La Milina debía contar ya con todos los servicios básicos. “La obra empezó el 14 de enero de 2022 y debía estar lista en enero de este año. Pero todo está inconcluso, pasa igual en otras ciudadelas de Salinas. Todo es un desorden”, indicó.

Por el abandono de estos trabajos, los maleantes han aprovechado para llevarse las tapas de las cámaras de caída o inspección para el sistema del alcantarillado sanitario. Como algunas están en medio de las vías, los moradores han colocado neumáticos para evitar que los vehículos caigan en los agujeros, aunque el fin no se ha lo logrado.

En Costa de Oro, donde la situación es deplorable, el auto del ciudadano Javier Mendoza cayó. La dirección del vehículo se dañó y a causa de ello no pudo ni estar de regreso a su oficina tras el feriado.

Los infractores se han llevado hasta las tapas de las alcantarillas en La Milina y Costa de Oro. Joffre Lino

“Las calles de Costa de Oro y la falta de actuar municipal me dañaron todo. Estoy pensando seriamente en demandar al Municipio. Entiendo que la demanda debe ir en contra de la administración anterior, que fue la causante de que la ciudadela está maloliente y sin obras. Me estoy asesorando para ver qué puedo hacer. Tengo una casa allá. Pero me arrepiento de haber convertido a Salinas en mi segundo hogar. Salinas está estancado en el tiempo. Costa de Oro no ha cambiado en 25 años”, se quejó.

En Puerta del Sol 1 y 2, y en el barrio Carolina, las familias padecen de la misma manera. A todos les preocupa que con la llegada del fenómeno de El Niño el escenario se agrave todavía más.

Así permanecen los canales en la zona de Costa de Oro, en Salinas. Joffre Lino

El barrio que patina sobre lodo Leer más

Carolina Carrillo, quien habita en Costa de Oro, llegó para el feriado a su casa y lo que se supone sería un fin de semana divertido y familiar se convirtió en uno donde poco le faltó para llorar.

En el patio y los exteriores de su casa, al igual que en la de sus vecinos, el agua de las alcantarillas se había rebosado y mezclado con las aguas negras. Eran cuadras y cuadras de podredumbre, cuenta. “Todo apestaba, no hubo cómo meter y sacar el carro de casa porque en los neumáticos se quedaba el olor a esa porquería. Mi patio, por Dios, estuvo repleto de moscas y cucarachas. Es un asco vivir así, repito, un asco. Si Cisneros no hizo nada, pues que entonces ahora lo haga Córdova. A mí no me importa quién se lleve los aplausos por ejecutar una obra, lo que me importa es que la hagan porque vivimos en una cloaca y me harté de hacerlo más”, sentenció.

Frente a esta situación, Manuel Cochea, director municipal de Obras Públicas, aseguró a EXPRESO que está planificado que antes de diciembre todas estas obras estén ejecutadas. El funcionario aseguró que en algunas de estas ciudadelas las labores se han retomado, mientras que en otras se ejecutan inspecciones para confirmar primero el estado de las obras, a fin de no continuar y luego no tener que retroceder por alguna eventualidad.

Se suponía que la ciudadela ya debería gozar de todos los servicios. La obra empezó a ejecutarse en enero del 2022, pero hasta la fecha la obra está inconclusa.



Rosalba Robelly

expresidenta del comité de La Milina

Puerta del Sol 2 crece entre nubes de polvo y agujeros Leer más

Patricia Carvajal, guayaquileña y propietaria de una vivienda en Costa de Oro, exige al alcalde a cumplir con su palabra y pensar de “una forma distinta a sus antecesores”. “Solo quiero que cumpla, es todo. Por décadas los alcaldes nos han robado. Quiero que recorra este vecindario. Hay un club muerto, condominios hermosos repletos de tierra y monte que supera los tres muertos, hay agua estancada donde botan hasta a animales muertos. Hay canales de aguas lluvias que sirven de fumadero. ¿Le parece justo que quienes votaron por usted, señor Córdova, vivan en situaciones tan nefastas?”, le cuestionó al alcalde.