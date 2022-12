Puerta del Sol 2 crece entre nubes de polvo y agujeros

La llegada de la temporada invernal es la principal preocupación de quienes tienen sus residencias en la ciudadela Puerta del Sol 2, en Salinas. Es que en este sector las calles son de tierra y en la época de lluvias se convierten en lodazales que dificultan el tránsito vehicular.

El pasado fin de semana, los propietarios de las viviendas se reunieron para analizar la difícil situación que tiene el lugar. El pedido general es exigir al Municipio que cumpla con el asfaltado de la arteria principal, como fue su compromiso el año anterior.

Meses atrás, EXPRESO publicó un reportaje que reflejó el abandono de los trabajos del alcantarillado sanitario. Una obra que estuvo en pausa, que generó una serie de críticas y que, tras la publicación, logró retomarse. A la fecha continúa ejecutándose. La Alcaldía dice que este mes la obra estará terminada.

Ahora deben asfaltar la calle como se estableció en el compromiso que hizo con nosotros el alcalde. Nos preocupa que llegue otro invierno con las calles llenas de tierra.

Armando Lara

Líder del Comité Promejoras de Puerta del Sol 2

Sin embargo, los trabajos por la ruptura de las calles en donde se conectaron las tuberías dejaron la tierra acumulada a los costados, lo que malogra la imagen de este vecindario que tampoco tiene áreas verdes ni las respectivas veredas; y a las que no se les han colocado aún algunas tapas del alcantarillado.

Daño. Los montículos de tierra están entre casa y casa, la vía pública y entre la espesa maleza que los rodea. Joffre Lino

Hay huecos que a veces son imposibles de sortear, y las nubes de polvo que caracterizan a la ciudadela impiden que incluso el peatón pueda, a veces, dar un paso firme.

El polvo que se levanta con el viento afecta la salud de quienes residen de forma permanente o van a vacacionar, como es el caso de la guayaquileña Laura Gómez, quien mira con tristeza el estado en el que se encuentra el sector por el que lleva años de años pagando predios por el que no ve ningún beneficio.

Nuestras calles están minadas, son de tierra y se vuelven un lodazal de forma inmediata, ante la mínima garúa. Llevamos años viviendo solos, desatendidos y sin ser tomados en cuenta. A las autoridades no les importamos ni un poco. Laura Gómez,

​guayaquileña y propietaria de una vivienda

Es que si el lugar recibiera la atención en obras de infraestructura básica se convertiría en uno de los mejores sitios de Salinas al limitar con Mar Bravo y las minas de sal. “Este sector sería lindo si hubiera preocupación de las autoridades. Yo compré ilusionada esta vivienda porque tenía a poca distancia el jardín botánico, pero las malas autoridades, hace décadas, dejaron que el área sea invadida y ahora ya las plantas no existen. Lo que tenemos es insalubridad e inseguridad. Qué pena me da ver cómo al alcalde no le importa nada”, reclamó Gómez.

El sargento en servicio pasivo Armando Lara habita en el sitio y es quien dirige el Comité Promejoras. El dirigente manifestó que de manera permanente acude a dialogar con el alcalde Daniel Cisneros para recordarle la responsabilidad asumida con las obras. “Lograr que se haga el alcantarillado fue una lucha eterna. Ahora deben asfaltar la calle como se estableció en el compromiso que hizo con nosotros el alcalde. Me preocupa que su administración está por terminar y la obra no llegue”, refirió Lara.

Solicitud. La falta de sombra y veredas es otro problema que afecta directamente a la movilidad de las familias.



Frente a esta situación, Eduardo Hesney, vocero del Cabildo, aseguró que sí cumplirán. Que antes de que acabe el año el alcantarillado entrará ya en funcionamiento y que en relación al asfaltado han coordinado ya con la empresa contratista para acelerar el trabajo, indicó.

Pero esta respuesta no satisface a los habitantes que creen que la promesa dada no es nada más que eso. “No van a cumplir, nos vamos a quedar así viviendo entre huecos y tierra, sin árboles ni sombra, sin aceras... Por eso yo ya no tengo ni ganas de ir. Mi casa pasa cerrada, veo más monte que caminos”, se quejó la joven Daniela Cáceres, quien por años pasó sus vacaciones estudiantiles en ese lugar.

Si nos cobran valores más altos que en Guayaquil deberíamos tener una mejor ciudadela. Como no sufragamos aquí la obra no llega, solo hacen mejoras pensando en cálculos políticos.

Roberto Mueckay

residente

Al igual que ella, el guayaquileño Roberto Mueckay se mostró escéptico de que la obra llegue antes del invierno. Reiteró que el sector merece atención. “Si nos cobran valores tan altos, incluso más de lo que pagamos en Guayaquil, por qué todo está tan mal. Aquí el desarrollo no ha llegado”, se quejó.